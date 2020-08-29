У россиянина украли победу. Как Мазепина лишили первого места в гонке «Формулы-2»

Заезжая в закрытый парк, к специально подготовленному месту для болидов призеров, Никита специально не стал тормозить перед знаком под номером «2». Влетел в него практически сходу, из-за чего пластиковая инсталляция отлетела на несколько метров, едва не сбив с ног Юки Цуноду.

Никита Мазепин по факту стал вторым и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы. Для него это – более, чем достаточно, чтобы получить суперлицензию ФИА и право на участие в чемпионате «Формулы-1» на будущий год. Проблема в том, что это самое второе место никак Никиту не устроило.

Роберт Шварцман финишировал пятым. Стартуя с четвертой позиции, парень немного «начудил» в первом повороте, пропустив пару болидов вперед, но после почти восстановил статус-кво, плюс показал лучший круг. В итоге - набрал разом 12 очков. Его главный конкурент в борьбе за титул – британец Каллум Айллот (другой пилот молодежной программы «Феррари») - остался только десятым. В итоге 18 очков преимущества Айллота над Робертом сократилось до скромных 7. С учетом того, что в воскресном спринте Шварцман стартует четвертым (второй день подряд), а Каллум – 10-м, велика вероятность, что по итогам этапа в Бельгии российский гонщик вернет себе лидерство в общем зачете.

Если не смотреть гонку, а просто изучить результаты, то итоги для российских болельщиков в общем целом весьма неплохие!

Японец испугался, повертел головой, но быстро понял, что опасность миновала, и пошел обниматься с командой.

Где-то за час до этого Цунода – протеже «Ред Булл» и один из главных кандидатов на место Даниила Квята в «Альфа Таури» на будущий год (о чем так грезит «Хонда» - поставщик моторов и ключевой партнер «Быков» в первой «Формуле») - стартовал с поул-позиции, Мазепин – со второго места. После пит-стопов ситуация изменилась – механики Юки замешкались со сменой колес, тогда как Никиту обслужили без малейших проблем. На трассу он вернулся впереди соперника. И сдерживал его атаки до финишной линии.

Увы, один раз – по мнению судей – сдержал слишком жестко. Как бы выдавил японского гонщика с трассы. За что последний громко матерился по радию а-ля «Так не гоняются!», а сами судьи решили: Никита нарушил правила и заслужил штраф в 5 секунд. Который ему и впаяли аккурат после финиша. В итоге отодвинув на второе место.

Это само по себе крайне обидно. Тем более, что Мазепин действовал вполне в духе правил. Он не смещался в сторону Цуноды в повороте. Он в том момент был еще впереди и мог сам выбирать траекторию. То, что Юки не хватило дистанции, чтобы опередить россиянина, и ему в итоге пришлось проехать по обочине – классический гоночный инцидент. Который в 99 случаях из 100 никак не наказывают. Только… Мазепину попался как раз последний, 100-й случай.

Вот краткий пересказ событий в видео:

Это еще обиднее, если вспомнить, как неделю назад Никиту лишили третьего места в Испании. Когда он стал третьим, но так же получил штраф в 5 секунд (который стоил ему сразу 10 позиций – не только подиума, но даже очков!). Внимание – за что? За то, что один из соперников сам выдавил Мазепина с трассы. И россиянина наказали, поскольку он вернулся на трек в неправильном месте.

Вины Никиты в том моменте не было. Он ничего не выиграл. Он не получил преимущества. Но просто судьи решили вот так. Отняли и подиум. И даже место в топ-10.

Теперь вы понимаете, какие мысли были у Никиты, когда он врезался в тот самый знак с номером «2», едва не зашибив Цуноду?

ЧТО ДАЛЬШЕ?

- У нас как будто две борьбы в чемпионате. Одна – на трассе. Другая – за ее пределами, - признался Мазепин в послефинишном интервью. – Конечно, я раздражен и расстроен. Я проходил тот поворот ровно так, как проходил его на протяжении всей гонки. У меня было право держаться своей траектории. Но судьи решили иначе, у них свое мнение. Я с ним не согласен.

Тут надо отдать должное – Никита всегда славился вспыльчивостью. Но тут сумел хоть как-то справиться с эмоциями. Смог переварить тот момент, что судьи лишили его еще 7 очков в чемпионате – в добавок к тем 15, которые он недополучил в Испании. Не будь этих потерь – Мазепин шел бы вторым в общем зачете. Разделяя эту позицию с Робертом Шварцманом.

Но ладно, бывает. Нам надо выдохнуть, успокоиться, и принять простой факт – в этой жизни (не только в гонках) не все бывает справедливо. Удар надо держать.

Как правильно сказал «российский голос «Формулы-1» (Алексей Попов): «Теперь Никита станет только злее».

А злой Мазепин может выиграть чемпионат. Как судьи бы ему не мешали.