Выживший. Главный героем «Гран-при Бахрейна» стал едва не погибший Грожан (видео)

ПОЧТИ РЯДОВАЯ ГОНКА…

Ну правда - что из остального, что случилось на «Сахире», мы раньше не видели? Очередной дежурный поул Льюиса Хэмилтона, его же лидерство от старта до финиша и новая, 95-я победа британца? Провал Валттери Боттаса, который даже в ситуации, когда его напарник официально взял титул еще две недели назад и теперь может доезжать сезон в свое удовольствие, без вариантов проиграл квалификацию, упустил несколько позиций на старте, просчитался со стратегией и не попал даже на подиум?

Career win number 95 for @LewisHamilton as he crosses the line to take victory in Bahrain 🏆🎧#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/pjqg36Q0sJ — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Может, вторую позицию Макса Ферстаппена? При том, что голландец признал – ему без разницы, каким он закончит год в чемпионате – вторым или третьим. Мол, все что ниже первого места не имеет значения. При этом лидер «Ред Булла» продолжил выступать в собственной лиге (заведомо опережая всех остальных, но без реальных шансов обойти Хэмилтона) и в который раз поднялся на пьедестал. Да и подиум его напарника Алекса Албона мы уже видели. Вряд ли он сильно поможет тайцу остаться в команде (хотя кто знает?). Тем не менее, надо признать – после аварии во второй практике парень сумел собраться и достойно провел весь остаток уик-энда. На третью позицию на финише не наработал, но тут просто повезло – за несколько кругов до конца сгорел мотор у Серхио Переса. Впрочем, и такие обидные сходы мы тоже видели часто.

Как, к сожалению, видели и штрафы для Даниила Квята в тех ситуациях, когда вина россиянина не очевидна. В начале гонке уфимец не поделил трек с Лэнсом Строллом – канадец резко сместился вправо в крутом повороте, Даниил не успел оттормозиться и поддел болид «Рейсинг Пойнт» левым передним колесом, после чего розовая машина перевернулась и осталась лежать вверх тормашками.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Stroll has crashed



The Canadian has radioed the team to say he is ok and he's out of car #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/C6fRGPjBL3 — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Квяту вскоре дали десять секунд штрафа, лишив шансов на очки. В итоге он остался 11-м. Тот факт, что партнер Даниила при этом вновь набрал хорошие баллы, заняв шестое место, тоже не удивляет. В этом сезоне в «Альфа Таури» работает принцип «одному все, другому – ничего».

В общем, сами результаты гонки не принесли сюрпризов. Но вот то, с чего она началась – о, такое забыть невозможно!

АВАРИЯ ГРОЖАНА

Почти сразу после старта Роман Грожан (уже завершающий карьеру в «Формуле-1») вел борьбу в хвосте пелотона, когда перед ним резко замедлилось несколько машин. Увидев возможность для атаки, француз резко взял вправо, двигаясь наискосок по прямой, и совершенно не заметил болид Квята (да-да, Квята! но тут Даниил был совершенно не виноват). В итоге Роман также, как и чуть позже Стролл, налетел на переднее левое колесо «Альфа Таури» и прямым курсом отправился в барьер безопасности. На скорости примерно 260 км/ч.

This is unreal. Despite hitting the barrier head-on, his car being torn in half, and his half of the car bursting into flames, Romain Grosjean walked away from this massive crash. Respect to the marshals and medics on the scene. pic.twitter.com/mGSI2fP5qk — Simon Head (@simonhead) November 29, 2020

От жуткого удара «Хаас» Грожана разорвало ровно пополам. Передняя часть машины с кокпитом пилота перелетела через отбойник. Топливо из заправленных «под горлышко» баков вспыхнуло в ту же секунду – через мгновение после аварии на месте столкновения бушевал жуткий пожар.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Вот такого мы не видели с 60-х! Даже легендарная авария Ники Лауды на «Нюрбургинге» в 1976 году, в которой австриец чуть не погиб и получил ожоги лица, смотрелась куда менее эпично.

Но Роману повезло.

Повезло, что передняя часть болида не поднырнула под тот самый отбойник, дав ему возможность покинуть кокпит. В противном случае спасти пилота в таком пламени было почти нереально.

Повезло, что сработала система Halo (дуга безопасности), которую так много ругали за неказистый внешний вид. В этой гонке она тоже спасла ему жизнь. Как, кстати, возможно спасла и жизнь либо как минимум здоровье Стролла.

Повезло, что технологии «Формулы-1» ушли так далеко, что даже в этом инциденте был шанс не погибнуть в первые секунды ни от самого удара, ни от последовавшего взрыва. Слава технологиям и огнеупорным комбинезонам.

Грожан горел примерно минуту. Столько времени его не было видно в клубах огня, прежде чем француз выбрался из машины, перелез через рельс безопасности и прыгнул в руки подбежавших маршалов. Его тут же отправили в больницу. Ни сотрясения, ни переломов. Только ожоги – кистей рук и лодыжек. Предельно малая плата за подобное происшествие. Несколько лет назад у него бы просто не было шансов обойтись без травм. Возможно, не было бы шанса выжить. Сейчас же все смогли выдохнуть. И сам Грожан, и его команда, семья. И простые болельщики.

Которые, похоже, стали забывать, что в «Формуле-1» пилоты все еще летают наперегонки со смертью.