Четвертому приготовиться! Никита Мазепин – новый россиянин в «Формуле-1»

ЭТО СТАЛО СЕНСАЦИЕЙ?

Вовсе нет. Собственно, информация о том, что «Хаас» договорился о контракте с Мазепиным, появилась вскоре после «Гран-при России» - именно там, в Сочи, отец пилота, миллиардер Дмитрий Мазепин провел несколько встреч с руководством и владельцем команды. Косвенно соглашение с Никитой подтверждал и босс «конюшни» Гюнтер Штайнер, отмечая, что он входит в сферу их интересов. Кроме того, уже месяц назад «Хаас» сообщил, что прекратит сотрудничество с Романом Грожаном и Кевином Магнуссеном по окончании сезона-2020 (француз и датчанин выступали здесь четыре года подряд). Тогда же отпали практически все сомнения, что Мазепин действительно продолжит карьеру в американской команде. Единственное, что мешало официально объявить об этом ранее – отсутствие у россиянина суперлицензии на право выступать в «Формуле-1». Чтобы ее получить, он должен был финишировать в топ-7 общего зачета «Формулы-2». Однако успешный уик-энд в рамках «Гран-при Бахрейна» (пятое место в субботней гонке и второе – в воскресном спринте, который выиграл другой российский гонщик Роберт Шварцман) вывели Мазепина на третью позицию и гарантировали, что он ни при каких раскладах не выпадет из семерки после заключительного этапа там же, на «Сахире».

Собственно, «Хаас» мог объявить о контракте уже в понедельник, но, вероятно, не сделал это по этическим причинам из-за жуткой аварии Романа Грожана, в которой французский пилот получил ожоги рук. Вчера стало известно, что Грожан пропустит «Гран-при Сахира» - его заменит внук чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди, Пьетро Фиттипальди.

КТО БЫЛ ДО МАЗЕПИНА?

Никита станет четвертым россиянином в истории «Формулы-1». Первым нашим гонщиком, принявшим участие в чемпионате мира, был Виталий Петров. Он стал вице-чемпионом серии GP2 (нынешняя «Формула-2») в 2009 году и подписал контракт с «Рено» на 2010-й. Позднее соглашение продлили еще на два года (при этом команда сменила владельца и стала называться «Лотусом»). Правда, в конце 2011-го действующий контракт был расторгнут – в том числе, из-за критики Виталия в адрес «конюшни». В 2012-м он выступил за «Катерхэм», но затем потерял место в паддоке. Всего Петров провел три сезона и 58 «Гран-при», один раз попал на подиум (третье место в Австралии-2011), показал один лучший круг (Турция-2010) и набрал 64 очка.

Вторым россиянином стал Даниил Квят, который дебютировал в составе «Торо Россо» в 2014-м после победы в чемпионате GP3. Уже в 2015-м Квята повысили в главную команду «Ред Булла» на замену ушедшему в «Феррари» Себастьяну Феттелю, но после четырех гонок сезона-2016 отправили обратно в младшую «Скудерию». Формальным поводом стало неудачное выступление на «Гран-при России», где Даниил дважды столкнулся как раз с Феттелем, но основной причиной было желание «Ред Булл» продвинуть Макса Ферстаппена.

В 2017-м Квят был уволен из команды еще до окончания сезона за плохие результаты (его в итоге заменил Пьер Гасли) и 2018-й Даниил провел, работая в «Феррари» пилотом по развитию. В 2019-м «Ред Булл» пригласил его обратно в «Торо Россо», которая прошлой зимой сменила название на «Альфа Таури». К сожалению, текущий сезон сложился для уфимца не очень удачно, особенно на фоне результатов напарника. С высокой долей вероятности он не получит контракт на будущий год и по крайней мере временно покинет «Формулу-1». Всего же на счету Даниила – шесть сезонов, 93 «Гран-при», три подиума (второе место в Венгрии-2015, третье – в Китае-2016 и Германии-2019) один быстрый круг и 170 очков.