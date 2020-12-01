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Четвертому приготовиться! Никита Мазепин – новый россиянин в «Формуле-1»
01 декабря 17:14
автор: Николай Мысин

Четвертому приготовиться! Никита Мазепин – новый россиянин в «Формуле-1»

Команда «Хаас» официально объявила о многолетнем контракте с Никитой Мазепиным. Он дебютирует в сезоне-2021 и станет четвертым россиянином в истории чемпионата.

ЭТО СТАЛО СЕНСАЦИЕЙ?

Вовсе нет. Собственно, информация о том, что «Хаас» договорился о контракте с Мазепиным, появилась вскоре после «Гран-при России» - именно там, в Сочи, отец пилота, миллиардер Дмитрий Мазепин провел несколько встреч с руководством и владельцем команды. Косвенно соглашение с Никитой подтверждал и босс «конюшни» Гюнтер Штайнер, отмечая, что он входит в сферу их интересов. Кроме того, уже месяц назад «Хаас» сообщил, что прекратит сотрудничество с Романом Грожаном и Кевином Магнуссеном по окончании сезона-2020 (француз и датчанин выступали здесь четыре года подряд). Тогда же отпали практически все сомнения, что Мазепин действительно продолжит карьеру в американской команде. Единственное, что мешало официально объявить об этом ранее – отсутствие у россиянина суперлицензии на право выступать в «Формуле-1». Чтобы ее получить, он должен был финишировать в топ-7 общего зачета «Формулы-2». Однако успешный уик-энд в рамках «Гран-при Бахрейна» (пятое место в субботней гонке и второе – в воскресном спринте, который выиграл другой российский гонщик Роберт Шварцман) вывели Мазепина на третью позицию и гарантировали, что он ни при каких раскладах не выпадет из семерки после заключительного этапа там же, на «Сахире».

Собственно, «Хаас» мог объявить о контракте уже в понедельник, но, вероятно, не сделал это по этическим причинам из-за жуткой аварии Романа Грожана, в которой французский пилот получил ожоги рук. Вчера стало известно, что Грожан пропустит «Гран-при Сахира» - его заменит внук чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди, Пьетро Фиттипальди.

КТО БЫЛ ДО МАЗЕПИНА?

Никита станет четвертым россиянином в истории «Формулы-1». Первым нашим гонщиком, принявшим участие в чемпионате мира, был Виталий Петров. Он стал вице-чемпионом серии GP2 (нынешняя «Формула-2») в 2009 году и подписал контракт с «Рено» на 2010-й. Позднее соглашение продлили еще на два года (при этом команда сменила владельца и стала называться «Лотусом»). Правда, в конце 2011-го действующий контракт был расторгнут – в том числе, из-за критики Виталия в адрес «конюшни». В 2012-м он выступил за «Катерхэм», но затем потерял место в паддоке. Всего Петров провел три сезона и 58 «Гран-при», один раз попал на подиум (третье место в Австралии-2011), показал один лучший круг (Турция-2010) и набрал 64 очка.

Вторым россиянином стал Даниил Квят, который дебютировал в составе «Торо Россо» в 2014-м после победы в чемпионате GP3. Уже в 2015-м Квята повысили в главную команду «Ред Булла» на замену ушедшему в «Феррари» Себастьяну Феттелю, но после четырех гонок сезона-2016 отправили обратно в младшую «Скудерию». Формальным поводом стало неудачное выступление на «Гран-при России», где Даниил дважды столкнулся как раз с Феттелем, но основной причиной было желание «Ред Булл» продвинуть Макса Ферстаппена.

В 2017-м Квят был уволен из команды еще до окончания сезона за плохие результаты (его в итоге заменил Пьер Гасли) и 2018-й Даниил провел, работая в «Феррари» пилотом по развитию. В 2019-м «Ред Булл» пригласил его обратно в «Торо Россо», которая прошлой зимой сменила название на «Альфа Таури». К сожалению, текущий сезон сложился для уфимца не очень удачно, особенно на фоне результатов напарника. С высокой долей вероятности он не получит контракт на будущий год и по крайней мере временно покинет «Формулу-1». Всего же на счету Даниила – шесть сезонов, 93 «Гран-при», три подиума (второе место в Венгрии-2015, третье – в Китае-2016 и Германии-2019) один быстрый круг и 170 очков.

Третьим россиянином стал Сергей Сироткин – как раз в том 2018 году, когда чемпионат на время покидал Квят. Сергей пришел в «Формулу-1» после третьего места в GP2 и с помощью программы SMP Racing, обеспечившей нужное финансирование, подписал контракт с «Уильямсом». К сожалению, дебют Сироткина пришелся ровно на тот момент, когда английская команда резко сдала позиции и стала главным аутсайдером серии. Сергей провел 21 «Гран-при» и набрал всего 1 очко (в Италии), но не стал продлевать соглашение на сезон-2019 (хотя изначально контракт был рассчитан на 2 года). Причиной стало недовольство руководителей SMP Racing результатами и уровнем «Уильямса». Позднее Сергей был резервным гонщиком в «Рено» и «Макларене».

ЧТО ПОМОГЛО МАЗЕПИНУ?

Банально, но – деньги. Джин Хаас признавался, что не вполне доволен результатами своей команды и планирует снизить свое участие в ее прямом финансировании. При этом Никиту активно спонсируют структуры отца, основного владельца «Уралкалия» и «Уралхима» (личное состояние Мазепина-старшего по оценкам «Форбс» - более 7 миллиардов долларов). Безусловно, без такой финансовой поддержки Никите было бы сложнее попасть в «Формулу-1». Тем не менее, это не значит, что он классический «рента-драйвер». У Мазепина репутация одного из самых быстрых и ярких пилотов «Формулы-2», его результаты и победы говорят сами за себя и при правильном подходе к работе он имеет все шансы добиться успеха на высшем уровне. А дети богатых родителей – далеко не новинка для «Формулы-1». Из наиболее ярких и актуальных примеров - Лэнс Стролл. Он тоже попал в чемпионат при поддержке отца, канадского миллиардера Лоуренса Стролла, который даже выкупил для сына разорившуюся «Форс Индию». И это не помешало парню дважды попасть на подиум и отметиться многими хорошими гонками.

ЧТО ЖДЕТ НИКИТУ В ПЕРВЫЙ ГОД?

Мазепин из тех гонщиков, которым нужно время на раскачку. По крайней мере, это видно по его результатам в младших сериях. В GP3 и «Формуле-2» он неудачно проводил первый год, но резко прибавлял во втором. В итоге в GP3 в 2018-м он стал вице-чемпионом, а в Ф2 сейчас идет на третьем месте и все еще претендует на титул.

Впрочем, это не значит, что в «Формуле-1» история повторится. Тем более, у Мазепина будет дополнительный козырь – в отличие от действующих гонщиков главной серии, он уже знаком с низкопрофильными покрышками, на которые в Ф1 перейдут в будущем году, а в Ф2 гоняются уже в нынешнем. Так же у Никиты достаточно опыта управления болидами первой «Формулы». Он еще с 17 лет входил в программу развития «Форс Индии» и принимал участие в специальных тестах. Причем, не только на машинах «Форс Индии», но и на «Мерседесе»! В частности, во время официальных тестов в Барселоне прошлой весной именно Мазепин показал лучшее время дня. Он же сядет за руль «Мерседеса» на предстоящих тестах молодых пилотов в Абу-Даби после окончания чемпионата. Ну и можно не сомневаться, что в «Хаасе» ему постараются обеспечить всю необходимую помощь и техническую поддержку, чтобы пилот быстрее адаптировался к новым условиям. Чего, например, не было в команде ART в его первый год в «Формуле-2».

В общем, если не с первых этапов, то довольно быстро Никита сможет показывать отличную скорость. И его результаты, скорее всего, будут упираться лишь в возможности болидов «Хаас». Впрочем, в любом случае будет интересно посмотреть на его борьбу с напарником, которым, с вероятностью в 99 процентов, станет сын Михаэля Шумахера Мик.

источник: «Советский спорт»
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