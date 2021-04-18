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Ферстаппен одержал победу, Хэмилтон сохранил лидерство. Итоги гонки в Имоле
18 апреля 20:07
автор: Николай Мысин

Ферстаппен одержал победу, Хэмилтон сохранил лидерство. Итоги гонки в Имоле

Второй этап чемпионата мира прошел в сложных погодных условиях и обернулся массой аварий. Выиграл в итоге Макс Ферстаппен. Но Льюис Хэмилтон после вылета из-за своей ошибки сумел прорваться на второе место и сохранил первую строчку общего зачета.

ГДЕ БОТТАС, И ГДЕ ЛЬЮИС

- У него все в порядке с головой или как? – вопрошал по радио Джордж Расселл. Используя, на самом деле, гораздо более обидные слова. Так молодой британец прокомментировал эпизод, ставший ключевым в «Гран-при Эмилии-Романии».

На 30-м круге гонщик «Уильямса» попробовал обогнать Валттери Боттаса, но финн слегка сместился вправо (возможно, просто не видел соперника). Расселл был вынужден тоже немного отвернуть и зацепил колесом мокрый газон, после чего потерял контроль над болидом и влетел в «Мерседес». Обе машины отправились прямо в отбойник. Трек усыпало обломками, автомобили разрушились до основания, Джордж, выбравшись из кокпита, побежал выяснить отношения, Валттери показал ему средний палец, гонку остановили красными флагами…

На самом деле, вина Боттаса тут не очевидна. Но пусть разбираются судьи. Куда забавнее тот момент, что подобная ситуация случилась в принципе. Просто вдумайтесь – гонщик «Уильямса» (!) в реальной борьбе за позицию, в очковой зоне, атакует «Мерседес» (!!). И это – безо всяких форс-мажоров, которые могли случиться на трассе до этого. Просто Валттери действительно ехал в том темпе, который позволил Расселу его обогнать (ладно, не обогнать, но почти это сделать). И это говорит о двух важных вещах:

1) «Мерседес» больше не доминирует, соперники серьезно приблизились, и в числе этих соперников – отнюдь не только «Ред Булл».

2) Боттас действительно «не тянет» на фоне напарника. Ведь Льюис Хэмилтон к моменту остановки гонки все равно боролся за победу!

Это – лучшая иллюстрация таланта британца. На которого в этом году можно взглянуть по новому. И признать – своих рекордов и титулов он добился не только из-за того, что имел в распоряжении заведомо лучший болид. Но и благодаря действительно фантастическим навыкам! Другой итог этой гонки – даже всех навыков Льюиса может быть недостаточно, чтобы сохранить корону и стать восьмикратным чемпионом мира.

ОШИБКА И ПРОРЫВ

Ладно, мы вас слегка обманули. Так получилось, что к моменту аварии Боттаса с Расселлом Хэмилтон за победу уже не боролся. Он вылетел с трассы буквально перед этим инцидентом – кстати, тоже не без участия Джорджа. Льюис провел пит-стоп, выехал в плотную группу гонщиков и «споткнулся» о «Уильямс» при попытке его обойти. В итоге британец даже доехал до отбойника, но коснулся его очень нежно. Да, повредил переднее антикрыло. Но не заглох. И смог вернуться на трек. Пусть и с большой потерей времени.

Со второго места он откатился на 11-е. Которое стало девятым после схода Валттери и Джорджа. По сути, красные флаги спасли гонку Хэмилтону – пауза «съела» все его отставание. И после рестарта Льюис в шикарном стиле устроил прорыв, вернувшись на то самое второе место! Причем поставил лучший круг, что принесло ему бонусный балл. И помогло сохранить лидерство в общем зачете – несмотря на победу Ферстаппена.

Добавьте к этому тот факт, что именно Льюис выиграл в Имоле поул-позицию (уже 99-ю за карьеру!), тогда как Боттас стартовал восьмым – и вы еще раз поймете, что он действительно очень крут! Раз даже в нынешней ситуации способен выжать максимум из машины, которая уже не является однозначно быстрейшей.

А последний тезис неоспорим. Ферстаппен, допустив ошибку в квалификации и впервые за без малого два года проиграв ее напарнику по команде (Макс стал третьим, Серхио Перес – вторым), в режиме гонки был явно быстрее. В том числе – благодаря болиду. Опередив Льюиса на старте, голландец больше не отдал первую строчку никому. А после возобновления гонки и вовсе «уехал в закат». Похоже, у него действительно есть шанс взять в этом году титул!

ДОЖДЬ, АВАРИИ, МАЗЕПИН

Уик-энд в Имоле порадовал многим. И плотной борьбой в квалификации, и неожиданными результатами (два «Уильямса» во втором сегменте – когда подобное последний раз случалось?), и яркими моментами. И, конечно, напряженной борьбой. Которая обострилась из-за погоды. Точнее – непогоды, поскольку перед стартом пошел сильный дождь, заметно осложнивший гонщикам жизнь. Отсюда – и обилие ошибок. Которые были у всех. Начиная с Алонсо, разбившего машину еще на установочном круге (болид успели починить, но испанец все равно не заехал в очки), заканчивая тем же Хэмилтоном. Несколько вылетов с трассы стоили подиума Пересу, провалились обе «Альфа Таури» (Юки Цуноду, похоже, перехвалили – он сначала «разложил» машину в квалификации, да и в гонке выглядел очень бледно), «потерял» переднее крыло Мик Шумахер, утративший контроль над своим «Хаасом» в режиме сейфти-кара… И как в таких условиях смотрелся Никита Мазепин? Который свой первый «Гран-при», три недели назад на «Сахире», закончил уже во втором повороте?

Да, в целом, нормально. Но не хорошо. В квалификации россиянин заметно отстал от напарника и стартовал 19-м (Цунода времени совсем не показал). В гонке отметился лишь тем, что «выбил» Николаса Латифи на первом круге, но там канадец был виноват сам – после разворота опрометчиво вернулся на трассу, зацепил машину Мазепина и вылетел в отбойник. По ходу гонки Никита заметно отставал по темпу от партнера и в итоге проиграл ему почти полминуты. Плюс тоже развернулся незадолго до финиша, пусть это ни на что не повлияло…

С другой стороны – он все-таки финишировал. И сделал то, что от него и требовалось – провел надежную, пусть и небыструю гонку. Набрался опыта. Сохранил свой болид. Гоняясь в «Хаасе» в очки не заедешь, так смысл рисковать слишком сильно? Мазепин повел себя мудро, не «гнал коней». И не опозорился на ровном месте.

Уже, в общем, неплохо.

источник: «Советский спорт»
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