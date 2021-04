Ферстаппен одержал победу, Хэмилтон сохранил лидерство. Итоги гонки в Имоле

- У него все в порядке с головой или как? – вопрошал по радио Джордж Расселл. Используя, на самом деле, гораздо более обидные слова. Так молодой британец прокомментировал эпизод, ставший ключевым в «Гран-при Эмилии-Романии».

На 30-м круге гонщик «Уильямса» попробовал обогнать Валттери Боттаса, но финн слегка сместился вправо (возможно, просто не видел соперника). Расселл был вынужден тоже немного отвернуть и зацепил колесом мокрый газон, после чего потерял контроль над болидом и влетел в «Мерседес». Обе машины отправились прямо в отбойник. Трек усыпало обломками, автомобили разрушились до основания, Джордж, выбравшись из кокпита, побежал выяснить отношения, Валттери показал ему средний палец, гонку остановили красными флагами…

The incident that brought out red flags in Imola 🚩#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Z18dCPXwOZ