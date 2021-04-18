Ферстаппен одержал победу, Хэмилтон сохранил лидерство. Итоги гонки в Имоле

На самом деле, вина Боттаса тут не очевидна. Но пусть разбираются судьи. Куда забавнее тот момент, что подобная ситуация случилась в принципе. Просто вдумайтесь – гонщик «Уильямса» (!) в реальной борьбе за позицию, в очковой зоне, атакует «Мерседес» (!!). И это – безо всяких форс-мажоров, которые могли случиться на трассе до этого. Просто Валттери действительно ехал в том темпе, который позволил Расселу его обогнать (ладно, не обогнать, но почти это сделать). И это говорит о двух важных вещах:

На 30-м круге гонщик «Уильямса» попробовал обогнать Валттери Боттаса, но финн слегка сместился вправо (возможно, просто не видел соперника). Расселл был вынужден тоже немного отвернуть и зацепил колесом мокрый газон, после чего потерял контроль над болидом и влетел в «Мерседес». Обе машины отправились прямо в отбойник. Трек усыпало обломками, автомобили разрушились до основания, Джордж, выбравшись из кокпита, побежал выяснить отношения, Валттери показал ему средний палец, гонку остановили красными флагами…

- У него все в порядке с головой или как? – вопрошал по радио Джордж Расселл. Используя, на самом деле, гораздо более обидные слова. Так молодой британец прокомментировал эпизод, ставший ключевым в «Гран-при Эмилии-Романии».

1) «Мерседес» больше не доминирует, соперники серьезно приблизились, и в числе этих соперников – отнюдь не только «Ред Булл».

2) Боттас действительно «не тянет» на фоне напарника. Ведь Льюис Хэмилтон к моменту остановки гонки все равно боролся за победу!

Это – лучшая иллюстрация таланта британца. На которого в этом году можно взглянуть по новому. И признать – своих рекордов и титулов он добился не только из-за того, что имел в распоряжении заведомо лучший болид. Но и благодаря действительно фантастическим навыкам! Другой итог этой гонки – даже всех навыков Льюиса может быть недостаточно, чтобы сохранить корону и стать восьмикратным чемпионом мира.

ОШИБКА И ПРОРЫВ

Ладно, мы вас слегка обманули. Так получилось, что к моменту аварии Боттаса с Расселлом Хэмилтон за победу уже не боролся. Он вылетел с трассы буквально перед этим инцидентом – кстати, тоже не без участия Джорджа. Льюис провел пит-стоп, выехал в плотную группу гонщиков и «споткнулся» о «Уильямс» при попытке его обойти. В итоге британец даже доехал до отбойника, но коснулся его очень нежно. Да, повредил переднее антикрыло. Но не заглох. И смог вернуться на трек. Пусть и с большой потерей времени.

Со второго места он откатился на 11-е. Которое стало девятым после схода Валттери и Джорджа. По сути, красные флаги спасли гонку Хэмилтону – пауза «съела» все его отставание. И после рестарта Льюис в шикарном стиле устроил прорыв, вернувшись на то самое второе место! Причем поставил лучший круг, что принесло ему бонусный балл. И помогло сохранить лидерство в общем зачете – несмотря на победу Ферстаппена.

Добавьте к этому тот факт, что именно Льюис выиграл в Имоле поул-позицию (уже 99-ю за карьеру!), тогда как Боттас стартовал восьмым – и вы еще раз поймете, что он действительно очень крут! Раз даже в нынешней ситуации способен выжать максимум из машины, которая уже не является однозначно быстрейшей.

А последний тезис неоспорим. Ферстаппен, допустив ошибку в квалификации и впервые за без малого два года проиграв ее напарнику по команде (Макс стал третьим, Серхио Перес – вторым), в режиме гонки был явно быстрее. В том числе – благодаря болиду. Опередив Льюиса на старте, голландец больше не отдал первую строчку никому. А после возобновления гонки и вовсе «уехал в закат». Похоже, у него действительно есть шанс взять в этом году титул!

ДОЖДЬ, АВАРИИ, МАЗЕПИН

Уик-энд в Имоле порадовал многим. И плотной борьбой в квалификации, и неожиданными результатами (два «Уильямса» во втором сегменте – когда подобное последний раз случалось?), и яркими моментами. И, конечно, напряженной борьбой. Которая обострилась из-за погоды. Точнее – непогоды, поскольку перед стартом пошел сильный дождь, заметно осложнивший гонщикам жизнь. Отсюда – и обилие ошибок. Которые были у всех. Начиная с Алонсо, разбившего машину еще на установочном круге (болид успели починить, но испанец все равно не заехал в очки), заканчивая тем же Хэмилтоном. Несколько вылетов с трассы стоили подиума Пересу, провалились обе «Альфа Таури» (Юки Цуноду, похоже, перехвалили – он сначала «разложил» машину в квалификации, да и в гонке выглядел очень бледно), «потерял» переднее крыло Мик Шумахер, утративший контроль над своим «Хаасом» в режиме сейфти-кара… И как в таких условиях смотрелся Никита Мазепин? Который свой первый «Гран-при», три недели назад на «Сахире», закончил уже во втором повороте?

Да, в целом, нормально. Но не хорошо. В квалификации россиянин заметно отстал от напарника и стартовал 19-м (Цунода времени совсем не показал). В гонке отметился лишь тем, что «выбил» Николаса Латифи на первом круге, но там канадец был виноват сам – после разворота опрометчиво вернулся на трассу, зацепил машину Мазепина и вылетел в отбойник. По ходу гонки Никита заметно отставал по темпу от партнера и в итоге проиграл ему почти полминуты. Плюс тоже развернулся незадолго до финиша, пусть это ни на что не повлияло…

С другой стороны – он все-таки финишировал. И сделал то, что от него и требовалось – провел надежную, пусть и небыструю гонку. Набрался опыта. Сохранил свой болид. Гоняясь в «Хаасе» в очки не заедешь, так смысл рисковать слишком сильно? Мазепин повел себя мудро, не «гнал коней». И не опозорился на ровном месте.

Уже, в общем, неплохо.