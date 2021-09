Хэмилтон сбил механика при заезде в боксы во время тренировки (видео)

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон во время второй тренировки Гран-при «Формулы-1» попал в неприятную ситуацию. Британский гонщик случайно сбил механика, отвечающего за передний домкрат, при въезде в боксы своей команды.

Судя по пояснениям Хэмилтона по радио, перед заездом в боксы он нажал «магическую» кнопку, изменившую баланс тормозов - в этом сезоне эту кнопку британец уже допусти эту ошибку один раз, когда он промахнулся с торможением на рестарте Гран-при Азербайджана, из-за чего он пришел к финишу только 15-м.

Напомним, что 25 сентября состоится квалификация, а в воскресенье, 26 сентября, пройдет гонка на «Сочи Автодром». Действующим победителем Гран-при России является финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

Ouch*



A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 - but no serious injuries 😮#RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8