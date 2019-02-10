Квят и Албон представили форму «Торо Россо» на новый сезон (фото)

Формула-1 10 февраля 2019 16:32 Источник: «Торо Россо» Автор: Липкин Антон

В понедельник команда проведет презентацию болида.

Пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Александр Албон представили гоночную форму команды на предстоящий сезон.

По сравнению с прошлым годом верхняя часть комбинезона изменена на темно-синий цвет, а нижняя осталась в прежнем оттенке синего цвета с вертикальной красной полосой.

We're almost ready to launch the STR14! Keep an eye online at 14:30 CET Monday for the unveiling 👊 pic.twitter.com/xaoWiywfT3 — Toro Rosso (@ToroRosso) February 9, 2019

Напомним, команда из Фаэнцы полностью изменила состав призовых пилотов. 24-летний Квят вернулся в «Торо Россо» спустя год, а 22-летний таиландец Албон проведет свой первый сезон в Формуле-1.

В свою очередь француз Пьер Гасли перешел в «Ред Булл», а новозеландец Брендон Хартли стал пилотом по развитию «Феррари».

В понедельник «Торо Россо» проведет презентацию болида.