Квят и Албон представили форму «Торо Россо» на новый сезон (фото)

Пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Александр Албон представили гоночную форму команды на предстоящий сезон.

По сравнению с прошлым годом верхняя часть комбинезона изменена на темно-синий цвет, а нижняя осталась в прежнем оттенке синего цвета с вертикальной красной полосой.

We're almost ready to launch the STR14! Keep an eye online at 14:30 CET Monday for the unveiling 👊 pic.twitter.com/xaoWiywfT3