Квят и Албон представили форму «Торо Россо» на новый сезон (фото) - Советский спорт
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Формула-110 февраля 2019 16:32Источник: «Торо Россо»Автор: Липкин Антон

Квят и Албон представили форму «Торо Россо» на новый сезон (фото)

В понедельник команда проведет презентацию болида.

Пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Александр Албон представили гоночную форму команды на предстоящий сезон.

По сравнению с прошлым годом верхняя часть комбинезона изменена на темно-синий цвет, а нижняя осталась в прежнем оттенке синего цвета с вертикальной красной полосой.

Напомним, команда из Фаэнцы полностью изменила состав призовых пилотов. 24-летний Квят вернулся в «Торо Россо» спустя год, а 22-летний таиландец Албон проведет свой первый сезон в Формуле-1.

В свою очередь француз Пьер Гасли перешел в «Ред Булл», а новозеландец Брендон Хартли стал пилотом по развитию «Феррари».

В понедельник «Торо Россо» проведет презентацию болида.

#Формула-1#Торо Россо#квят даниил#албон александр
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