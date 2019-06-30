Обгон Леклера Ферстаппеном признан правильным

Стюарды ФИА вынесли решение по обгону Макса Ферстаппена на 69-м круге «Гран-при Австрии».
Дирекция официально признала, что голландец не нарушал правила, атакуя гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Ферстаппен остался победителем гонки, а Леклер остался вторым.
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