Обгон Леклера Ферстаппеном признан правильным - Советский спорт
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30 июня 2019 21:48Формула-1Коноплев Александр

Обгон Леклера Ферстаппеном признан правильным

Надежды «Феррари» рухнули.

Стюарды ФИА вынесли решение по обгону Макса Ферстаппена на 69-м круге «Гран-при Австрии».

Дирекция официально признала, что голландец не нарушал правила, атакуя гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Ферстаппен остался победителем гонки, а Леклер остался вторым.

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