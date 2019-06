Обгон Леклера Ферстаппеном признан правильным

Стюарды ФИА вынесли решение по обгону Макса Ферстаппена на 69-м круге «Гран-при Австрии».

Дирекция официально признала, что голландец не нарушал правила, атакуя гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Ферстаппен остался победителем гонки, а Леклер остался вторым.

Now the stewards need to decide on this lap 69 pass#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/seyqDmRMVT