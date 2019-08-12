«Ред Булл» перевел в главную команду Албона, а не Квята

«Ред Булл» сообщил на официальном сайте об изменениях в составе команды: начиная с Гран-при Бельгии напарником голландца Макса Ферстаппена станет ранее выступавший за «Торо Россо» Александр Албон из Таиланда, который заменит Пьера Гасли.
В свою очередь француз возвращается в «Торо Россо», где станет напарником российского пилота Даниила Квята.
«Команда воспользуется следующими девятью гонками, чтобы оценить выступление Алекса для принятия обоснованного решения о партнере Макса на 2020 год», – говорится в заявлении «Ред Булл».
В первых 12 гонках сезона Гасли набрал 63 очка и занимает шестое место в личном зачете. У Квята 27 очков и девятое место, а у Албона – 16 очков и 15-е место.
Напомним, Гасли выступал в «Торо Россо» в прошлом сезоне и с 29 очками стал 15-м в зачете пилотов. Квят вернулся в команду спустя год, проведенный в качестве пилота по развитию «Феррари», а Албон дебютировал в Формуле-1 в нынешнем году.
13-й этап чемпионата – Гран-при Бельгии – пройдет с 30 августа по 1 сентября на трассе «Спа-Франкоршам».
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