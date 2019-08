«Ред Булл» перевел в главную команду Албона, а не Квята

«Ред Булл» сообщил на официальном сайте об изменениях в составе команды: начиная с Гран-при Бельгии напарником голландца Макса Ферстаппена станет ранее выступавший за «Торо Россо» Александр Албон из Таиланда, который заменит Пьера Гасли.

В свою очередь француз возвращается в «Торо Россо», где станет напарником российского пилота Даниила Квята.

«Команда воспользуется следующими девятью гонками, чтобы оценить выступление Алекса для принятия обоснованного решения о партнере Макса на 2020 год», – говорится в заявлении «Ред Булл».

Bring it on! 💪 @alex_albon to join Max from the #BelgianGP 👉 https://t.co/TLaNqHHChJ #givesyouwings pic.twitter.com/6RcMhslmHt