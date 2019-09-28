Квят пропустит квалификацию Гран-при России из-за проблем с мотором

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не будет участвовать в квалификации 16-го этапа чемпионата мира Гран-при России на «Автодроме Сочи» из-за проблем с мотором, сообщает твиттер «Хонды».
В воскресенье 25-летний российский пилот досрочно завершил третьи свободные заезды из-за неполадок в силовой установке. В пятницу по этой же причине он не смог закончить первую практику.
В этой связи в «Хонде» сообщили о том, что заменят Квяту силовую установку и установят новую в четвертой спецификации – такая же стояла на машине пилота с начала этапа.
Отметим, что перед Гран-при России Квяту установили новый двигатель, из-за чего он должен был стартовать с конца решетки, поэтому неучастие гонщика в квалификации никак не скажется на его позиции на старте.
Квалификация Гран-при России начнется в 15:00 (мск).
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