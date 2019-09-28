Квят пропустит квалификацию Гран-при России из-за проблем с мотором Российский пилот досрочно завершал первую и третью практики.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят не будет участвовать в квалификации 16-го этапа чемпионата мира Гран-при России на «Автодроме Сочи» из-за проблем с мотором, сообщает твиттер «Хонды».

В воскресенье 25-летний российский пилот досрочно завершил третьи свободные заезды из-за неполадок в силовой установке. В пятницу по этой же причине он не смог закончить первую практику.

В этой связи в «Хонде» сообщили о том, что заменят Квяту силовую установку и установят новую в четвертой спецификации – такая же стояла на машине пилота с начала этапа.

We can confirm Dany pulling over was due to a power unit issue. We'll be fitting a brand new Spec 4 PU to be best prepared for tomorrow’s race@kvyatofficial @ToroRosso #PoweredByHonda pic.twitter.com/gWpTVgc3Oa — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) September 28, 2019

Отметим, что перед Гран-при России Квяту установили новый двигатель, из-за чего он должен был стартовать с конца решетки, поэтому неучастие гонщика в квалификации никак не скажется на его позиции на старте.

Квалификация Гран-при России начнется в 15:00 (мск).