Боттас стал победителем Гран-при Японии, Квят – одиннадцатый - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 октября 2019 09:56Формула-1

Боттас стал победителем Гран-при Японии, Квят – одиннадцатый

Финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас стал победителем Гран-при Японии.

Второе место занял немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, замкнул тройку британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» финишировал 11-м.

Добавим, что после этой гонки «Мерседес» стал недосягаемым для конкурентов и в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

Формула-1
Гран-при Японии

1. Валттери Боттас («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррари»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Александер Албон («Ред Булл»)
5. Шарль Леклер («Феррари»)
6. Карлос Сайнс («Макларен»)
7. Даниэль Риккардо («Рено»)
8. Пьер Гасли («Торо Россо»)
9. Нико Хюлькенберг («Рено»)
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
11. Даниил Квят («Торо Россо»)
12. Ландо Норрис («Макларен»)
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
14. Ромен Грожан («Хаас»)
15. Антони Джовинацци («Альфа Ромео»)
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Джордж Расселл («Уильямс»)
18. Роберт Кубица («Уильямс»)
19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — не финишировал
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал

Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Синицына выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Италии Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься Ерохов снялся с юниорского чемпионата мира, его заменит Даниелян
Сальваторе Сиригу: В трудные времена нажимал на кнопку «перезагрузка» Вратарь «Торино» переживает, по его словам (в интервью France Football) настоящее «возрождение» – как, прочем, и его клуб, и сборная Италии, куда он не прочь вернуться. 12.10.2019 16:59 Футбол Туманов Дмитрий
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Уго Льорис: В Амстердаме болельщики так неистово поддерживали «Аякс», и вдруг – мертвая тишина Вратарь сборной Франции уже седьмой сезон стоит в рамке «Тоттенхэма» и, как заявил в интервью France Football, уходить пока никуда не собирается – потому что участвует в долгосрочном проекте и клуб на верном пути. 12.10.2019 20:15 Футбол Туманов Дмитрий
Еще по теме:
Сергей Матвеев: Мне всегда импонировала работа Слуцкого Гол Жиру принес Франции победу над Исландией в матче отбора к Евро-2020 Обамеянг признан футболистом месяца в АПЛ
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Что делать, когда нет третьего. Юрий Цыбанев о льготном сезоне сборной Россия обыграла Шотландию, одержав шестую подряд победу в отборочном турнире Евро-2020. 11.10.2019 12:00 Футбол Цыбанев Юрий
Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Роман Нойштедтер: «Динамо» надо наглеть, а то мы слишком добрые 31-летний защитник «Динамо», которого не вызвали в сборную России на матчи против Шотландии и Кипра, рассказал о непростых временах в клубе, где недавно уволили главного тренера и ждут скорейшего выправления ситуации. 11.10.2019 10:30 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
10:49 Футбол Сегодня сборная России может досрочно оформить путевку на Евро-2020
10:31 Бокс «Фингалы - ничего страшного, всем добра». Усик поблагодарил болельщиков за поддержку
10:25 Хоккей Владислав Наместников: Никогда не стоит бояться соперника
10:10 Футбол Гендиректор «Сельты»: Если Мостовой хочет начать тренерскую карьеру, мы открыты для переговоров
09:56 Формула-1 Боттас стал победителем Гран-при Японии, Квят – одиннадцатый
09:40 Конькобежный спорт Крамера сбила машина на сборе в Германии
09:28 Хоккей «Монреаль» одержал волевую победу над «Сент-Луисом», Тарасенко набрал два очка
09:19 Хоккей Голевая передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Калгари»
09:12 Волейбол Российские волейболисты проиграли Аргентине в матче Кубка мира
09:03 Хоккей «Лос-Анджелес» переиграл «Нэшвилл», забросив три шайбы на последней минуте
09:00 ММА Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе
08:52 ММА Немков и Сидельников одержали победы на турнире Bellator 230 в Милане
08:47 Хоккей Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Айлендерс»
08:46 Бокс Дмитрий Бивол: Интересно ли встретиться с Альваресом? Конечно
08:41 Бокс Григорий Дрозд: Усик себя прекрасно проявил, хотя мало кто сомневался в его победе
08:31 Хоккей Голы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» в гостях одолеть «Даллас»
08:22 Хоккей Гол и результативная передача Михеева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»
08:20 Бокс Бивол победил Кастильо и защитил титул чемпиона WBA
08:14 Хоккей Две шайбы и голевая передача Наместникова помогли «Оттаве» одержать первую победу в сезоне
08:13 Бокс Усик выиграл дебютный бой в тяжелом весе, победив американца Уизерспуна
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика