Боттас стал победителем Гран-при Японии, Квят – одиннадцатый

Второе место занял немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, замкнул тройку британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» финишировал 11-м.
Добавим, что после этой гонки «Мерседес» стал недосягаемым для конкурентов и в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.
Формула-1
Гран-при Японии
1. Валттери Боттас («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррари»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Александер Албон («Ред Булл»)
5. Шарль Леклер («Феррари»)
6. Карлос Сайнс («Макларен»)
7. Даниэль Риккардо («Рено»)
8. Пьер Гасли («Торо Россо»)
9. Нико Хюлькенберг («Рено»)
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
11. Даниил Квят («Торо Россо»)
12. Ландо Норрис («Макларен»)
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
14. Ромен Грожан («Хаас»)
15. Антони Джовинацци («Альфа Ромео»)
16. Кевин Магнуссен («Хаас»)
17. Джордж Расселл («Уильямс»)
18. Роберт Кубица («Уильямс»)
19. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — не финишировал
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
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