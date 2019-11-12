«Ред Булл» объявил, что Албон останется напарником Ферстаппена в сезоне-2020 - Советский спорт
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12 ноября 2019 14:40Формула-1

«Ред Булл» объявил, что Албон останется напарником Ферстаппена в сезоне-2020

«Ред Булл» официально объявил, что напарником Макса Ферстаппена в следующем сезоне останется Александр Албон.

«Я очень рад снова стать партнером Макса в следующем году, и я знаю, как мне повезло, что мне предоставили такую возможность. Я очень благодарен, что «Ред Булл» доверился мне и поверил в мои результаты с тех пор, как я присоединился к команде.

Этот год был для меня невероятным, и получение вызова от «Ред Булла» в середине сезона было уже большим шагом, поэтому теперь буду использовать опыт этого сезона для прогресса и борьбы в 2020 году, – прокомментировал информацию Албон.

Добавим, что за два этапа до окончания текущего сезона на счету Албона 84 очка, он идет на шестом месте в личном зачете.

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