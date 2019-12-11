Льюис Хэмилтон пересел на мотоцикл (фото) Чемпион Формулы-1 поменялся техникой с мотогонщиком Валентино Росси.

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Показательный заезд звезд Формулы-1 и чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам состоялся в понедельник в испанской Валенсии на автодроме имени Рикардо Тормо. Сегодня Льюис Хэмилтон опубликовал фотографии с этого мероприятия в своем твиттере.

Шестикратный чемпион мира в Ф1 попробовал в деле гоночный мотоцикл «Ямаха», а знаменитый итальянский мотогонщик Валентино Росси сел за руль «Мерседеса» Льюиса.

«Это было эпично, – написал Хэмилтон. – Просто самый лучший день. Спасибо».

В сезоне-2019 британский автогонщик в шестой раз выиграл чемпионат мира в классе Формула-1. По количеству титулов Хэмилтон уступает только Михаэлю Шумахеру, который становился лучшим в королевских гонках семь раз.

Росси семь раз выигрывал чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе «Мото Гран-при».