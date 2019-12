Болельщики признали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона-2019

Как сообщает официальный сайт соревнований, участники голосования оценивали каждого из 20 гонщиков по десятибалльной шкале.

Топ-10 гонщиков сезона:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,59

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,37

3. Карлос Сайнс-младший («Макларен») – 8,24

4. Шарль Леклер («Феррари») – 7,90

5. Ландо Норрис («Макларен») – 7,87

6. Валттери Боттас («Мерседес») – 7,15

7. Алекс Албон («Ред Булл») – 7,12

8. Даниэль Риккардо («Рено») – 6,68

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6,40

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 6,19

Отметим, что голосование проводилось среди болельщиков, зарегистрированных в официальном сервисе F1 Fan Voice.

