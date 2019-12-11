Болельщики признали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона-2019

Как сообщает официальный сайт соревнований, участники голосования оценивали каждого из 20 гонщиков по десятибалльной шкале.
Топ-10 гонщиков сезона:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,59
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,37
3. Карлос Сайнс-младший («Макларен») – 8,24
4. Шарль Леклер («Феррари») – 7,90
5. Ландо Норрис («Макларен») – 7,87
6. Валттери Боттас («Мерседес») – 7,15
7. Алекс Албон («Ред Булл») – 7,12
8. Даниэль Риккардо («Рено») – 6,68
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6,40
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 6,19
Отметим, что голосование проводилось среди болельщиков, зарегистрированных в официальном сервисе F1 Fan Voice.
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