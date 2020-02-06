«Хаас» представил внешний вид болидов нового сезона раньше всех остальных команд Ф1 (фото) - Советский спорт
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06 февраля 2020 17:41Формула-1Шарафудинов Виктор

«Хаас» представил внешний вид болидов нового сезона раньше всех остальных команд Ф1 (фото)

Официальная презентация назначена на 19 февраля.

Американская команды Формулы-1 «Хаас» раньше всех остальных своих конкурентов по чемпионата представила новую ливрею своих болидов на сезон 2020 года. Фотографии были опубликованы в твиттере «Хааса» и на официальном сайте команды.

Официальная презентация болидов состоится 19 февраля в первый день предсезонных тестов в испанской Барселоне.

В прошлом сезоне «Хаас» занял в Кубке конструкторов предпоследнее девятое место, набрав лишь 28 очков в 21 гонке. В чемпионате-2020 за американскую команду по-прежнему будут выступать француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен.

Первый этап нового сезона Ф1 состоится в австралийском Мельбурне 15 марта.

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