«Хаас» представил внешний вид болидов нового сезона раньше всех остальных команд Ф1 (фото) Официальная презентация назначена на 19 февраля.

Американская команды Формулы-1 «Хаас» раньше всех остальных своих конкурентов по чемпионата представила новую ливрею своих болидов на сезон 2020 года. Фотографии были опубликованы в твиттере «Хааса» и на официальном сайте команды.

We couldn’t wait any longer… 🤩



Presenting our new look for 2020 🔥#VF20 #HaasF1 pic.twitter.com/EJAYq6C6NY — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 6, 2020

Официальная презентация болидов состоится 19 февраля в первый день предсезонных тестов в испанской Барселоне.

В прошлом сезоне «Хаас» занял в Кубке конструкторов предпоследнее девятое место, набрав лишь 28 очков в 21 гонке. В чемпионате-2020 за американскую команду по-прежнему будут выступать француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен.

Первый этап нового сезона Ф1 состоится в австралийском Мельбурне 15 марта.