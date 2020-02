«Хаас» представил внешний вид болидов нового сезона раньше всех остальных команд Ф1 (фото)

Американская команды Формулы-1 «Хаас» раньше всех остальных своих конкурентов по чемпионата представила новую ливрею своих болидов на сезон 2020 года. Фотографии были опубликованы в твиттере «Хааса» и на официальном сайте команды.

