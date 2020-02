Команда «Феррари» представила новый болид SF1000 (видео)

Команда Формулы-1 «Феррари» представила новый гоночный болид для сезона 2020 года. Машина получила индекс SF1000. Такое название связано с тем, что в предстоящем чемпионате «Скудерия» проведет свой 1000-й Гран-при.

Презентация состоялась в одном из театров города Реджо-Эмилия. Болид появился на сцене под аккомпанемент симфонического оркестра.

2020. New decade, same goal.



