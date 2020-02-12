Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
Команда «Феррари» представила новый болид SF1000 (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 февраля 2020 00:11Формула-1Шарафудинов Виктор

Команда «Феррари» представила новый болид SF1000 (видео)

Презентация состоялась в одном из театров Реджо-Эмилии.

Команда Формулы-1 «Феррари» представила новый гоночный болид для сезона 2020 года. Машина получила индекс SF1000. Такое название связано с тем, что в предстоящем чемпионате «Скудерия» проведет свой 1000-й Гран-при.

Презентация состоялась в одном из театров города Реджо-Эмилия. Болид появился на сцене под аккомпанемент симфонического оркестра.

Как сообщает официальный сайт команды, на машине установлен двигатель «Феррари» V6 с мощностью 1600 лошадиных сил.

В новом сезоне за «Феррари» будут выступать те же гонщики, что и в прошлом году – четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер.

В 2019-м итальянская команда заняла второе место в Кубке конструкторов, проиграв «Мерседесу» 235 очков. Леклер стал четвертым в общем зачете, а Феттель – пятым.

Первая гонка нового сезона Гран-при Австралии состоится в Мельбурне 15 марта.

Названы пять причин неудач российских биатлонистов Президент СБР рассказал, как руководство исправляет ситуацию. 10.02.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Мы находимся в постоянном контакте с биатлонистками по допинговым делам в CAS Владимир Драчев: С каждым приездом рабочей группы по восстановлению наши долги увеличиваются Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми. 25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай
Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав
Подарок Смолову на 30-летие. Первую победу в «Сельте» ему принесли Аспас и Систо Российский нападающий впервые вышел в основе «Сельты», но провел далеко не лучший матч. Как и большинство футболистов клуба из Виго. 09.02.2020 22:36 Футбол Зибрак Артем
«Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий
Сергей Васютин: В истории с выплатами «Монако» за Головина - преступная путаница Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, откуда в большой футбол попал Александр Головин, прокомментировал сообщения о том, что школа в родном для 23-летнего полузащитника сборной России Калтане не получила солидарные выплаты за его подготовку. 11.02.2020 19:00 Футбол Августин Александр
Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
Как РПЛ обжигается на свободных агентах Клубы РПЛ продолжают формировать составы. Многим приходится избавляться от игроков, подписанных минувшим летом. Разбираемся, кто и как проводит «работу над ошибками». 11.02.2020 14:00 Футбол Зибрак Артем
Новости
01:11 Футбол Форвард «Барселоны» Дембеле пропустит Евро-2020
00:55 Футбол «Ренн» разгромил «Бельфор» и вышел в полуфинал Кубка Франции
00:11 Формула-1 Команда «Феррари» представила новый болид SF1000 (видео)
00:08 Теннис Светлана Кузнецова: Играю на уровне топ-20, пусть это и звучит нескромно
23:39 Футбол Коутиньо не жалеет об уходе из «Ливерпуля»
23:35 Хоккей Боб Хартли: Матч был сопоставим с плей-офф
23:25 Хоккей Олег Знарок: Тяжело вкатывались, но в третьем периоде неплохо начали играть и победили
23:21 Футбол Стал известен самый высокооплачиваемый футболист АПЛ
23:14 Хоккей Минское «Динамо» в гостях обыграло «Динамо» из Риги
23:04 ММА Празерис дисквалифицирован за нарушение антидопинговой политики UFC
23:00 Теннис Александрова обыграла Касаткину в первом круге St. Petersburg Ladies Open
22:47 Хоккей В «Спартаке» заявили, что клюшек, ранее закупленных в Китае, хватит до конца сезона
22:38 Футбол Федун окажет помощь семье Рейнгольда
22:34 Футбол «Манчестер Сити» и «Вест Хэм» сыграют 19 февраля
22:28 Хоккей «Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс», прервав серию казанцев из семи побед
22:28 Олимпиада Мишустин назначил Байсултанова заместителем министра спорта
22:18 Хоккей «Витязь» вырвал победу у «Сочи» и прервал серию их трех поражений
22:12 Хоккей СКА выиграл у «Амура», одержав шестую победу подряд
21:59 Хоккей «Спартак» победил «Металлург» в Москве
21:45 Хоккей ЦСКА переиграл «Торпедо» в матче КХЛ
Эксперта Фонда Горчакова и ее мужа обвинили в госизмене из-за свадебного фото
В тюменский карантинный центр по коронавирусу попали оренбуржцы
Охоту на шакалов и волков разрешили в Ростовской области
Алибаев предложил труженице тыла переехать в «дом старости» в Казани
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика