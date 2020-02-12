Команда «Феррари» представила новый болид SF1000 (видео) Презентация состоялась в одном из театров Реджо-Эмилии.

Команда Формулы-1 «Феррари» представила новый гоночный болид для сезона 2020 года. Машина получила индекс SF1000. Такое название связано с тем, что в предстоящем чемпионате «Скудерия» проведет свой 1000-й Гран-при.

Презентация состоялась в одном из театров города Реджо-Эмилия. Болид появился на сцене под аккомпанемент симфонического оркестра.

Как сообщает официальный сайт команды, на машине установлен двигатель «Феррари» V6 с мощностью 1600 лошадиных сил.

В новом сезоне за «Феррари» будут выступать те же гонщики, что и в прошлом году – четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель и монегаск Шарль Леклер.

В 2019-м итальянская команда заняла второе место в Кубке конструкторов, проиграв «Мерседесу» 235 очков. Леклер стал четвертым в общем зачете, а Феттель – пятым.

Первая гонка нового сезона Гран-при Австралии состоится в Мельбурне 15 марта.