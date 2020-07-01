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01 июля 16:25

«Макларен» нанес на болид радужные цвета в знак борьбы с дискриминацией (фото)

Команда «Формулы 1» нанесла на болиды радугу в знак солидарности с кампанией по борьбе с расизмом и дискриминацией.

«Представляем нашу новую раскраску MCL35, которая включает в себя радугу. Также на болид нанесена надпись «Конец расизму», - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, что в рамках этой инициативы все десять команд «Формулы 1» будут использовать радужные наклейки на своих автомобилях.

Ранее стало известно, что «Мерседес» покрасил болиды в черный цвет в знак борьбы против расизма.

источник: «Макларен»
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«Макларен» нанес на болид радужные цвета в знак борьбы с дискриминацией (фото)
Команда «Формулы 1» нанесла на болиды радугу в знак солидарности с кампанией по борьбе с расизмом и дискриминацией.
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