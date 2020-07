Вторым стал напарник финна по команде Льюис Хэмилтон (+0,012), тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферсттапен (+0,538).

Отметим, что россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» показал тринадцатое время, его напарник Пьер Гасли стал двенадцатым.

Q3 CLASSIFICATION



It was CLOSE between the Mercedes pair!



Norris splits the Red Bulls in P4 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/AdnaqCl8W0