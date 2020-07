Сайнс может получить штраф за блокировку Джовинацци в первом сегменте квалификации

После завершения квалификации Гран-при Венгрии пилот «Макларена» Карлос Сайнс был вызван к стюардам. Об этом в твиттер сообщил журналист Альберт Фабрега.

Испанца подозревают в блокировке гонщика «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци во время первого сегмента квалификации. Если вина Сайнса будет доказана, то завтра на стартовой решетке Карлос потеряет как минимум три позиции.

Sainz a comisarios por bloquear a Giovinazzi en Q1.



Sainz to stewards for impeding Giovinazzi on Q1. pic.twitter.com/YLD4iLg6wk