Перес пропустит «Гран-при Великобритании» из-за положительного теста на коронавирус

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес сдал положительный тест на коронавирус.

Гонщик пропустит ближайший Гран-при, сообщает официальный Twitter «Формулы-1».

BREAKING: Sergio Perez will not take part in this weekend's British Grand Prix after testing positive for COVID-19



He is self-isolating and we wish him a speedy recovery



Racing Point's driver line-up will be announced in due course pic.twitter.com/bfndFxqa9D