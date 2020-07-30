Перес пропустит «Гран-при Великобритании» из-за положительного теста на коронавирус

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес сдал положительный тест на коронавирус.
Гонщик пропустит ближайший Гран-при, сообщает официальный Twitter «Формулы-1».
BREAKING: Sergio Perez will not take part in this weekend's British Grand Prix after testing positive for COVID-19— Formula 1 (@F1) July 30, 2020
He is self-isolating and we wish him a speedy recovery
Racing Point's driver line-up will be announced in due course pic.twitter.com/bfndFxqa9D
«В настоящее время Перес самоизолировался. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. В ближайшее время «Рейсинг Пойнт» объявит состав пилотов», - говорится в сообщении.