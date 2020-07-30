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30 июля 22:32
автор: Юрий Нечаев

Перес пропустит «Гран-при Великобритании» из-за положительного теста на коронавирус

Мексиканец стал первым пилотом «Формулы-1», заболевшим COVID-19.

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес сдал положительный тест на коронавирус.

Гонщик пропустит ближайший Гран-при, сообщает официальный Twitter «Формулы-1».

«В настоящее время Перес самоизолировался. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. В ближайшее время «Рейсинг Пойнт» объявит состав пилотов», - говорится в сообщении.

Добавим, что после трех проведенных этапов Перес набрал 22 очка и занимает шестое место в личном зачете чемпионата мира.

«Гран-при Великобритании» пройдет с 31 июля по 2 августа.

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Перес пропустит «Гран-при Великобритании» из-за положительного теста на коронавирус
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