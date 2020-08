Квят потеряет пять позиций на стартовой решетке «Гран-при Великобритании»

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят потеряет пять мест на стартовой решетке «Гран-при Великобритании».

Об этом сообщает официальный Twitter «Формулы-1».

Daniil Kvyat will drop five places on the grid for a gearbox change 🔧#BritishGP 🇬🇧 #F1https://t.co/hhLeztNkGz