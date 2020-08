Хюлькенберг не выступит на «Гран-при Великобритании»

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг не сможет принять участие в «Гран-при Великобритании» из-за проблем с машиной, сообщает официальный Twitter «Формулы-1».

Напомним, что Хюлькенберг должен был заменить Серхио Переса за рулем болида «Ресинг Пойнт». Мексиканец вынужден пропустить этап из-за положительного теста на коронавирус.

BREAKING: Nico Hulkenberg is out of the British Grand Prix and will not start Sunday's race following an issue with his car#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/vIYEgHXmiL