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14 августа 14:02
автор: Юрий Нечаев

Боттас выиграл первую практику на «Гран-при Испании», Квят - 17-й

Гонка состоится в воскресенье.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время по итогам первой практики на «Гран-при Испании».

Следом за ним расположились его напарник по команде Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен на «Ред Булле».

Россиянин Даниил Квят показал 17-й результат. Его партнер по «Альфа Таури» Пьер Гасли - 14-й.

Напомним, квалификация на трассе в Барселоне состоится завтра, а гонка - в воскресенье.

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