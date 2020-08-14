Боттас выиграл первую практику на «Гран-при Испании», Квят - 17-й

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время по итогам первой практики на «Гран-при Испании».
Следом за ним расположились его напарник по команде Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен на «Ред Булле».
Россиянин Даниил Квят показал 17-й результат. Его партнер по «Альфа Таури» Пьер Гасли - 14-й.
Напомним, квалификация на трассе в Барселоне состоится завтра, а гонка - в воскресенье.
Mercedes are almost a second ahead after first practice#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/sCnFsRZw8g— Formula 1 (@F1) August 14, 2020