Сын Шумахера выиграл первую гонку Формулы-2, Мазепин – 7-й

Немецкий гонщик Мик Шумахер, выступающий за команду Prema Racing, показал лучший результат в рамках первой гонки десятого этапа чемпионата «Формулы-2».

На второй позиции расположился японец Юки Цунода, представляющий Carlin. Третьим финишировал британец Каллум Айлотт из UNI-Virtuosi.

Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) завершил борьбу на седьмой позиции. Его соотечественники Роберт Шварцман (Prema Racing) и Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) показали 11-й и 15-й результат соответственно.

Добавим, что вторая гонка Формулы-2 состоится 27 сентября.

