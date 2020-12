Пилот «Уильямса» Расселл заменит Хэмилтона за рулем «Мерседеса» на Гран-при Сахира

Пресс-служба Формулы-1 объявила, что на Гран-при Сахира Льюиса Хэмилтона за рулем «Мерседеса» заменит другой британец – Джордж Расселл, который ранее в нынешнем сезоне выступал за «Уильямс».

Вторая кряду гонка на автодроме «Сахир» пройдет 6 декабря спустя неделю после Гран-при Бахрейна, победителем которого стал Хэмилтон.

Рассела в «Уильямсе» заменит резервный пилот британской команды Джек Эйткен. 25-летний гонщик британо-корейского происхождения прежде в Формуле-1 не выступал.

22-летний Рассел в нынешнем сезоне не набрал ни одного очка, как и его канадский напарник по «Уильямсу» Николас Латифи.

Напомним, что Хэмилтон досрочно завоевал титул чемпион мира в седьмой раз за карьеру, повторив рекорд Михаэля Шумахера.

