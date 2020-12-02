ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 декабря 12:33
автор: Виктор Шарафудинов

Пилот «Уильямса» Расселл заменит Хэмилтона за рулем «Мерседеса» на Гран-при Сахира

Семикратный чемпион мира сдал положительный тест на коронавирус.

Пресс-служба Формулы-1 объявила, что на Гран-при Сахира Льюиса Хэмилтона за рулем «Мерседеса» заменит другой британец – Джордж Расселл, который ранее в нынешнем сезоне выступал за «Уильямс».

Вторая кряду гонка на автодроме «Сахир» пройдет 6 декабря спустя неделю после Гран-при Бахрейна, победителем которого стал Хэмилтон.

Рассела в «Уильямсе» заменит резервный пилот британской команды Джек Эйткен. 25-летний гонщик британо-корейского происхождения прежде в Формуле-1 не выступал.

22-летний Рассел в нынешнем сезоне не набрал ни одного очка, как и его канадский напарник по «Уильямсу» Николас Латифи.

Напомним, что Хэмилтон досрочно завоевал титул чемпион мира в седьмой раз за карьеру, повторив рекорд Михаэля Шумахера.

источник: Формула-1
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стали известны самые высокооплачиваемые игроки КХЛNVIDIA официально анонсировала видеокарту GeForce RTX 3060 TiНорвежская сборная в полном составе не будет участвовать в этапах Кубка мира до конца годаВскрытие Марадоны ошарашило патологоанатомовКак выглядят плюс-сайз модели без фотошопа? (14 фото)Вергара предстала полностью обнаженной
Использует ли «Зенит» последний шанс в ЛЧ? Да – 3,40!
2 декабря петербуржцы проведут матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Для команды Сергея Семака уже не будет другой возможности зацепиться за еврокубковую весну.
Впервые в истории женщина будет судить матч Лиги чемпионов
Новое испытание для Стефани Фраппар.
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.

Футбол. «Локомотив» vs «Зальцбург». Бокс. Майк Тайсон возвращается. Хоккей. НХЛ стартует в январе.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика