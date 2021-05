Коробка передач на «Феррари» Леклера не пострадала, Шарль начнет Гран-при Монако с поула

Официальный твиттер «Феррари» сообщил, что утренняя проверка не вывила никаких дефектов коробки передач на болиде Шарля Леклера.

Монегаск начнет Гран-при Монако с первого места в соответствии с результатами вчерашней квалификации.

Напомним, что в субботу Леклер разбил свою машину, но все-таки выиграл квалификацию, опередив Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» на 0,230 секунды. В случае замены коробки передач пилот «Феррари» потерял бы пять позиций на старте сегодняшней гонке.

UPDATE



