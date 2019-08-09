Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф

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Весь минувший сезон мы восхищались достижениями российских юниорок, предвкушая, как они, преодолев 15-летний возрастной ценз, с осени начнут громить опытных-титулованных соперниц. Но еще по весне я как-то обратил внимание на странную деталь: даже с четверными Трусова и Щербакова отнюдь не превосходят лидеров «взрослого» катания по технической оценке. Например, сумма рекордов по «технике» за короткую и произвольную программы у Рики Кихиры равна 135,34 балла, а аналогичный показатель Трусовой – 131,14. При трех прыжках в четыре оборота, которых японка не делала вообще. Ее козырь – тройной аксель, стоящий заметно меньше.

Как такое может быть?!

В поисках ответа пришлось основательно углубиться в правила фигурного катания. Точнее, в тот раздел, который регламентирует типы и количество прыжков. Я, конечно, и раньше знал, что там существуют ограничения, но совершенно не представлял, насколько они многочисленны и сложны. Копаясь в параграфах и сопоставляя их с реальными программами фигуристок, не раз возникало ощущение, что мозг вот-вот взорвется от нагромождения цифр, хотя в принципе я ориентируюсь в статистике давно и легко.

«Эх ты, наивный дурень, – говорил я себе. – Думал, что спорт №1 по части арифметики – твой любимый баскетбол? Как бы не так!» Оказалось, по сравнению с «фигуркой» он – как школьная алгебра против математического факультета МГУ. Калькулятор против компьютера.

Когда, наконец, удалось более-менее разобраться в этой головоломке (хотя до профессионалов мне по-прежнему далеко – они просчитывают все автоматически, в режиме онлайн), разумеется, возникло желание поделиться своим знанием с вами. Но как это сделать, не впав при этом в занудство? Как не скатиться в скучный научный трактат?

Тем не менее, я все-таки решил попытаться. А уж вышло или нет, это вам судить.

ЛИКБЕЗ ПО ПРАВИЛАМ

Для начала воленс-неволенс придется изложить основные правила, касающиеся нашей темы. Максимально сжато и просто.

Ограничения по прыжкам в женском одиночном катании

Короткая программа

1. Разрешается исполнить три прыжковых элемента: два отдельных и один каскад.

2. Один из отдельных прыжков – обязательно двойной или тройной аксель (здесь и дальше: для акселя «двойной» означает 2,5 оборота, «тройной» – 3,5).

3. Другой отдельный прыжок должен быть тройным.

4. Отдельные прыжки должны быть разного типа и их нельзя повторять в каскаде.

5. В каскаде должно быть не более двух прыжков: «3+2» или «3+3». Они могут быть одинакового типа.

6. Четверные прыжки в короткой программе запрещены.

Произвольная программа

1. Разрешается исполнить семь прыжковых элементов: четыре отдельных и три каскада.

2. Один из каскадов может состоять из трех прыжков, два остальных – максимум из двух.

3. Один из отдельных прыжков – обязательно аксель.

4. Никакой прыжок одного и того же типа с одинаковым количеством оборотов не может быть исполнен более двух раз, включая составляющие каскадов.

5. Из всех тройных и четверных прыжков по два раза (включая каскады) могут быть исполнены только два, не более.

6. Из всех четверных прыжков два раза (включая каскады) может быть исполнен только один.

7. Каждый из повторяющихся тройных или четверных (но не двойных) прыжков должен быть минимум один раз исполнен не отдельно, а в каскаде. Повтор отдельного прыжка влечет за собой потерю 30 процентов его базовой стоимости.

…Ну как вы там? В здравом уме? Тогда у меня хорошая новость: еще чуть-чуть обязательной информации, без которой вы просто ничего не поймете, и я сразу перейду к весьма любопытным выводам.

Но прежде надо напомнить, какие прыжки «дорогие», то есть, сложные, а какие нет.

Плюс важно понимать вот что: вторым и третьим прыжками в каскадах подавляющее большинство фигуристок могут исполнять только ритбергер и тулуп (неважно почему – в это мы сейчас углубляться не станем). Причем каскадами с тройным ритбергером тоже владеют немногие.

Уф! Наконец-то с правилами покончено. А теперь – приготовьтесь. Сейчас я буду стремительно разрушать ваши стереотипы о фигурном катании.

ПОЧЕМУ ПРЫЖКИ НЕ ВЫБИРАЮТ

Первый миф, о котором надо забыть: «фигурка» – ‘это некое «ледовое творчество в красивых платьицах». Особенно в одиночном катании, где набор элементов диктуется правилами очень жестко. Сейчас объясню как.

Если совсем упрощать: короткая программа – это 4 прыжка, а произвольная – 11. И каждая фигуристка выбирает их, исходя не из музыки или хореографии, а из того, какие прыжки она умеет делать, а какие не умеет. С учетом перечисленных выше ограничений – и с таким расчетом, чтобы программы были как можно сложнее. Вот и все.

Поясняю на конкретном примере. Олимпийская чемпионка Алина Загитова ни четверными, ни тройным акселем не владеет, зато все остальное делает «от и до». Спрашивается: что она включит в короткую программу? Конечно, дорогие лутц и флип. Потом прицепит к одному из них в каскаде ритбергер (а не дешевый тулуп) – ну, и обязательный аксель, куда ж без него.

Понимаете логику? Теперь произвольная. Начинаем с тройных. Опять же: два лутца, два флипа и по одному (больше двух повторов быть не может – см. выше) ритбергеру, сальхову и тулупу. Итого семь. Остается еще четыре прыжка – и это уже двойные, деваться некуда. А какой самый дорогой из двойных? Смотрим в таблицу – аксель. Выходит, вставляем два акселя (больше опять нельзя) – получается всего девять. Ну, и оставшуюся парочку двойных засовываем вторым и третьим в единственный «длинный» каскад, чтобы уменьшить риск ошибки – три оборота подряд прыгать все-таки труднее.

Если вы сомневаетесь, что эта галиматья имеет отношение к реальности, вот вам прыжковый набор из программ Загитовой двух последних лет согласно официальным протоколам: короткая – 3Ф (тройной флип, цифра – число оборотов, буква – первая из названия прыжка), 3Л+3Р (каскад), 2А, произвольная – 3Л+3Р, 3Л+3Т, 3Ф+2Т+2Р, 3Ф, 3С, 2А, 2А.

У кого хватает желания и упрямства, может сверять эту шифровку с моей формулой хоть до посинения. Только смысла в этом – ноль. Уверяю вас, здесь все точно. И именно в этой математике, нравится вам она или нет, состоит квинтэссенция современного одиночного катания. Да-да! Потом расставляйте элементы как угодно и лепите вокруг, что в голову взбредет: вращения и дорожки шагов (хотя по ним кое-какие правила тоже имеются), под классику или рок-н-ролл, в образе лебедя или зомби. Но это в любом случае будет лишь гарнир к главному, прыжковому блюду, без которого побеждать нельзя.

«БАЗА» ЩЕРБАКОВОЙ – ХУЖЕ, ЧЕМ У КИХИРЫ

Теперь, когда прыжковый алгоритм сформулирован, переходим к мифу №2, в который я сам еще недавно свято верил. О всесильности четверных.

При всем уважении к японке Мики Андо, первой сделавшей четыре оборота в начале «нулевых», но довольно скоро от них отказавшейся, всерьез четверные пришли в женское катание только в минувшем сезоне. Их исполняли ученицы Этери Тутберидзе – Трусова, Щербакова и Элизабет Турсынбаева из Казахстана. А теперь давайте сравним прыжковый набор кого-нибудь из этой троицы с рекордсменкой по технической оценке, то есть, с Кихирой.

Обычные сочетания прыжков в программах Щербаковой и Кихиры в сезоне-2018/19

Чтобы вам было удобнее, мы зачеркнули одинаковые элементы – нас ведь интересуют не сходства, а различия. На необычную букву «о» внимания тоже можете не обращать. Это так называемый ойлер, который стоит всего полбалла, но позволяет включать в каскады прыжки вроде сальхова. Такая тактика становится выгодной только при наличии четверных, да и выгода там невелика – какие-то 0,8.

Куда важнее то, что действующая чемпионка России с ее дорогущим квадро-лутцем, как видите, не может даже догнать японку по базовой сложности! Почему?

Во-первых, потому что тройной аксель Кихиры в короткой программе исполнять можно, а четверные – нет. И это правило, каким бы спорным оно ни выглядело, наверняка останется до Олимпиады-2022.

Во-вторых, Щербакова исполняет лутц только один раз, отдельно. Второй можно делать лишь в каскаде (иначе его срежут до цены того же акселя – помните?), а с «4+3» у россиянки пока нелады. Пробовала осенью, да неудачно. Японка же постоянно заявляет на произвольную по два трикселя: один из них – в сочетании с тулупом.

Вот и получается, что при всей продвинутости Щербаковой, у нее в оптимальном наборе все равно остаются три двойных акселя против трех тройных у Кихиры. Что автоматически означает гандикап в 14 баллов с хвостиком! Такое не то, что одним – двумя лутцами поди, отыграй. Кстати, даже если бы Щербакова делала каскад «4+3», заметного перевеса над японкой это все равно не принесло бы. Возможно, вы уже сами поняли почему: пришлось бы отказываться от второго флипа, заменяя его на какой-нибудь дешевенький двойной. Да, «база» все-таки выросла бы, но на считанные баллы, запросто компенсируемые «плюсами» и компонентами.

Так что же, эту японку при нынешних правилах не обыграть?

«+10» ТРУСОВОЙ – ТОЖЕ НЕ ГАРАНТИЯ

Нет, не так. Напомню, что три чистых трикселя на одном турнире Кихира пока не делала ни разу. И если для победы над Загитовой или Медведевой ей спокойно хватало и двух, то с Щербаковой при таком раскладе борьба может быть плотнее. А кроме того, у России есть еще одно, самое страшное оружие.

Обычные сочетания прыжков в программах Трусовой и Кихиры в сезоне-2018/19

Здесь картина уже другая. Трусова владеет двумя видами четверных, и это сразу развязывает ей руки, позволяет вырваться из «рельсового» алгоритма, предписываемого правилами. Никакие «блатные» аксели Кихиру уже не спасают, хотя… Разница «+10» по «базе» – вообще-то никакая не гарантия, с учетом невысоких трусовских компонентов. Точнее даже так: при трех чистых четверных наша Саша будет недосягаемой, но вот любой ее сбой чреват последствиями всерьез.

На закуску – два главных вывода из всего этого математического детектива.

Первый: в женском катании аксель «три с половиной» – точно такой же суперпрыжок, как и четверные. При нынешних правилах он отчасти даже выгоднее. И потому в новом сезоне нельзя сбрасывать со счетов не только Кихиру, но и Елизавету Туктамышеву, которая весной великолепно делала два трикселя и тренировала третий, в каскаде. Плюс этот прыжок за лето может разучить кто-то еще.

Вывод №2. «Многооборотных» фигуристок можно поделить на три категории. Первая: один вид прыжка без каскада, как у Щербаковой и Турсынбаевой. Им от «классической толпы имени Загитовой» далеко не убежать. Вторая категория, повыше: один прыжок с каскадом а-ля Кихира. И третья, «самый топ»: два разных элемента ультра-си, как у Трусовой. Это принципиально другой уровень арсенала.

Хотя данный расклад – из недавнего, но все-таки прошлого. Совсем скоро он может устареть. Первые (пока слабенькие) турниры сезона-2019/20 пройдут уже на днях, а в конце августа-начале сентября на лед начнут выходить звезды. Одна за другой.