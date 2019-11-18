5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда

Загрузка...

ХОТИМ ЧЕТВЕРНЫЕ В ЖЕНСКОЙ КОРОТКОЙ

На прошлой неделе российская федерация фигурного катания направила в Международный союз конькобежцев официальное предложение: разрешить женщинам делать в короткой программе четверные прыжки. Этот вопрос может быть рассмотрен на ближайшем конгрессе ISU летом будущего года, если его, конечно, включат в повестку дня. Логику ФФККР понять несложно: из-за действующего запрета наши Александра Трусова и Анна Щербакова могут реализовывать свое преимущество в сложности только в произвольных программах, а в коротких попадают в заведомо проигрышное положение.

Напомню, что первым вице-президентом ISU, отвечающим за фигурное катание (в ведении этой федерации также находятся коньки и шорт-трек), является россиянин Александр Лакерник – один из авторитетнейших в мире специалистов как раз в области судейства. С другой стороны, принципиальные реформы не принято проводить посреди олимпийского цикла. Обычно это делается раз в четыре года, не чаще. Хотя исключения, в принципе, возможны. В любом случае: если российское предложение не пройдет на конгрессе в 2020-м, дальше придется ждать минимум два года. Впритык к Олимпиаде-2022 в Токио правила менять, скорее всего, не станут.

НО ЧТО ТОГДА ДЕЛАТЬ С КОМПОНЕНТАМИ?

Еще один важный нюанс: снятие запрета на четверные может повлечь за собой и другие новшества - например, с «артистическими» оценками за компоненты. Сейчас в мужском и женском катании они рассчитываются по разным формулам, причем сильный пол заведомо получает преимущество. Эта разница в коэффициентах осталась еще от старых правил, когда мужская произвольная программа длилась на 30 секунд больше, а женщины четверных практически не делали. Их баллы были на порядок ниже, и сравнения не имели никакого смысла.

Однако с сезона-2018/19 число элементов в произвольной у обоих полов и ее время сделали одинаковым, по четыре минуты. Дальше наши девочки одна за другой стали приземлять четыре оборота, и если теперь эти прыжки допустят в короткую программу, между уровнем сложности у одиночников и одиночниц не останется никакой разницы. Только что на московском Гран-при лишь один человек рискнул пойти на четыре четверных в произвольной, и этим человеком была Трусова.

Значит, надо будет поднимать женские компоненты до уровня мужских? А это вам не шуточки: по нынешним правилам за пять восьмерок в обеих программах фигуристы сильного пола автоматом получают 24 лишних балла, а за пять девяток - 27. Представляете, какой в результатах может быть скачок?

ТАК ЛИ НЕПРОБИВАЕМА ТРУСОВА?

Впрочем, и сегодняшний регламент не мешает россиянкам одерживать победу за победой. Они выиграли все пять этапов Гран-при-2019, и вполне возможно, что в ближайший уик-энд в Саппоро Алена Косторная или Алина Загитова возьмут золото последнего, шестого турнира. Такого стопроцентного результата история еще не знала.

Чемпионками у нас становятся исключительно дебютантки, вчерашние юниорки из группы Этери Тутберидзе. Что ж, мы с таким нетерпением ждали первого «взрослого» сезона Трусовой, Шербаковой и Косторной - и этой осенью они не обманули наших ожиданий. Сейчас никаких сомнений уже нет: будущее с разгромным счетом обыгрывает звезд прошлого. Хотя те тоже не сдаются. Наблюдать, как демонстрируют не только класс, но и характер Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева - отдельное, ни с чем не сравнимое удовольствие.

Так ли велико преимущество молодых? После того, как Трусова в «Мегаспорте» с двумя падениями все равно обыграла Медведеву, споры на эту тему вспыхнули с новой силой. Мол, эту попрыгунью ничем не прошибешь – уже неинтересно. На сей счет у меня есть несколько соображений.

Во-первых, окажись против Медведевой, допустим, Щербакова, и исход схватки за золото запросто мог бы быть другим. Так что в этой дуэли поколений не все так однозначно.

Во-вторых, непобедимость Трусовой для меня вовсе не очевидна. Скорее надо говорить о двух примерно равных лидерах - о ней и Косторной. Они прилично оторвались от всех и парят у отметки 240 баллов за две программы, которая для обеих тоже не предел. Сейчас уже видно: именно их дуэли будут истинным гвоздем сезона. Первая серия - в Турине в начале декабря.

В-третьих, есть ощущение, что сальхов, с которого Трусова падала и в Канаде, и в Москве, еще не готов. По идее, он - лишний, при чистом прокате Саше хватит и трех четверных. Единственное «но» - Косторная, которая очень близко.

И в-четвертых, мы с вами понятия не имеем, что станет с тремя молодыми девочками, когда они начнут расти. Какое будет будущее у этого будущего - не в нынешние 15, а через пару лет, в олимпийском Токио? При том, что Загитова с Медведевой этот барьер почти преодолели, а Туктамышева уже успела о нем забыть.

АНЕКДОТ С ТЕННЕЛЛ

Брэди Теннелл отстрелялась в Гран-при еще на двух стартовых, заокеанских этапах. И с тех пор ей, видно, надоело ждать, сработают ли небольшие шансы на финал, остававшиеся у американки. Она рванула на «челленджер» в Варшаву, без проблем выиграла там короткую программу и вдруг в субботу приходит новость из Москвы: вопреки всем раскладам Теннелл попадает-таки в финал!

Уж не знаю, как там ее колбасило, но воскресную произвольную она провалила с треском. Два падения и второе итоговое место, даже 190 баллов не наскребла. А победила москвичка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу и тренирующаяся с Медведевой у Брайана Орсера: «+25» к личному рекорду и первые в карьере «за двести».

Не удалась варшавская репетиция финала Гран-при (только юниорского) и нашим Андрею Мозалеву с Петром Гуменником. Турнир-то они выиграли, но, как и Теннелл, упали по два раза в произвольной и оценки получили, прямо скажем, женские. В Турине с такими просто нечего делать.

Наконец, на этапе Кубка России в Казани размялись перед Саппоро весьма вероятные финалисты Гран-при-2019 в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Несмотря на проблемы с вращениями (на одном даже падение случилось), они чисто сделали каскад из тройных сальховов и набрали больше 210. В «Мегаспорте» это была бы бронза.

А чудачка Теннелл, как выяснилось, заявилась и на следующий «челленджер» - через две недели в Загребе. Теперь ей оттуда сниматься надо.

Серия «Челленджер». 9-й этап. Варшава (Польша)

Сумма двух программ

Женщины

1. Екатерина Куракова (Польша) – 201,47

2. Брэди Теннелл (США) – 189,01

3. Елизавета Нугуманова (Россия) – 186,02

4. Серафима Саханович (Россия) – 178,27

Мужчины

1. Андрей Мозалев (Россия) – 223,25

2. Петр Гуменник (Россия) – 214,24

3. Ли Чжун Хьюн (Корея) – 205,20

…10. Егор Мурашов (Россия) – 182,49

Пары

1. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) – 191,46

2. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 188,79

3. Жюстин Брассер/Марк Бардэи (Канада) – 172,21

Танцы

1. Мари-Жаде Лорио/Роман Ле Гак (Франция) – 185,48

2. Ксения Конкина/Павел Дрозд (Россия) – 178,43

3. Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (США) – 172,16

Кубок России. 4-й этап. Казань

Сумма двух программ

Женщины

1. Виктория Васильева – 195,73

2. Анна Фролова – 193,61

3. Мария Талалайкина – 186,25

Мужчины

1. Артур Даниэлян – 243,50

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 211,40

2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин – 195,95

3. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов – 190,55

Танцы

1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 194,61