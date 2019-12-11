ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность»

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Сразу две трансляции из Турина ворвались в топ-6 года нашего спортивного ТВ, оставив позади все футбольные матчи 2019-го кроме игры Россия – Бельгия, до которой тоже не хватило совсем чуть-чуть. Хотя по сути у фигуристов в субботу был единый сплошной эфир, где танцевальные дуэты, можно сказать, выступали на разогреве у главных героинь вечера - Алены Косторной, Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алины Загитовой.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ЭКРАН В СТРАНЕ

Кстати, повтор их выступлений в короткой программе, запущенный Первым каналом перед произвольной во время заливки льда, смотрело больше народу, чем только что завершившиеся танцы. Там все шло по нарастающей, и к полуночи, когда на лед одна за другой вышли четыре воспитанницы Этери Туберидзе, ажиотаж достиг пика. Почти каждый пятый из включенных телевизоров страны показывал фигурное катание.

Эта доля стала рекордной на неделе не только для спортивного, но и вообще всего российского ТВ. По рейтингу же, несмотря на довольно позднее время, фигуристки тоже заняли высокое седьмое место - впритык к шоу «Голос», из-за которого в пятницу не стали транслировать «живьем» женскую короткую программу. Ее запись тогда задвинули за полночь по московскому, а это как раз та грань, начиная с которой размер аудитории резко падает: большая часть страны уже спит.

Последний вывод подтверждают рейтинги не только фигуристок - хотя и они представлены в десятке лидеров года исключительно европейскими турнирами серии Гран-при. Боксерский поединок между тяжеловесами Энди Руисом и Энтони Джошуа, показанный тем же Первым каналом сразу после прямой трансляции из Турина, в Москве еще собрал кое-какую аудиторию (1,4%), а для страны в целом (напомню, что это данные компании «Медиаскоп» по российским городам с населением от ста тысяч жителей) прошел фактически незамеченным. Кстати, сентябрьский бой между специалистами смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, напротив, успел проскочить до полуночи - и с тех пор занимает второе место в годовом хит-параде.

ЛЫЖИ СТАРТОВАЛИ НЕПЛОХО

В воскресенье днем на Первом дебютировал Кубок мира по лыжным гонкам. Правда, без комментариев Елены Вяльбе – у президента ФЛГР не вовремя возникли проблемы с горлом и голосом. Но Вяльбе попросила заменить ее олимпийского чемпиона Александра Легкова, тот согласился и справился вполне на уровне. Тем более, что наши лыжники не подвели: даже в отсутствие Александра Большунова два российских квартета взяли в эстафете золото и серебро.

С точки зрения рейтингов дебют можно считать нормальным - чуть ниже средних показателей канала в это время дня. Не «фигурка», конечно, но для первой пробы вполне сгодится. И этого уже достаточно, чтобы на равных конкурировать с биатлоном от «Матч ТВ». Хотя Тине Канделаки и Дмитрию Губерниеву тоже горевать нечего: вторую половину стартового этапа КМ в Эстерсунде смотрели получше, чем первую на предыдущей неделе.

А дальше может быть еще лучше - ведь в ближайший уик-энд биатлонным трансляциям из Хохфильцена конкурировать с «убийцами от Тутберидзе» уже не придется. Зато там новая беда - хоккейный Евротур. Из трех матчей сборной России на Кубке Первого канала этот самый канал два дневных покажет впрямую - в субботу с чехами и в воскресенье с финнами - а вот восьмичасовую игру в четверг против шведов сослали в запись после все той же проклятой полуночи.

Почему? Судя по программе передач - из-за сериала «Тест на беременность».

СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ С НАИБОЛЬШИМ РЕЙТИНГОМ НА РОССИЙСКОМ ТВ

За прошлую неделю (2-9 декабря)

Вид спорта Событие Канал Дата Рейтинг Доля 1 Фигурное катание Финал Гран-при. Женщины Произвольная программа Первый 7.12 4,4 18,2 2 Фигурное катание Финал Гран-при. Танцы Произвольная программа Первый 7.12 4,2 13,8 3 Биатлон КМ. Эстафета. Женщины Матч ТВ 8.12 2,1 7,2 4 Биатлон КМ. Эстафета. Мужчины Матч ТВ 7.12 2,1 6,8 5 Лыжи КМ. Эстафета. Мужчины Первый 8.12 2,0 8,7 6 Фигурное катание Финал Гран-при Показательные выступления Первый 8.12 1,9 6,3 7 Футбол РПЛ. Зенит - Динамо Матч ТВ 6.12 1,2 3,8

За весь год (1 января - 9 декабря)