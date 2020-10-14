Шоковая терапия для Валиевой и юниоры на закуску. Итоги этапа Кубка России

Пока обошлось –при пустых трибунах фигуристам младшей возрастной категории дали благополучно завершить турнир. У одиночниц первенствовала Елизавета Берестовская из ЦСКА. Она пошла на два четверных тулупа, но они обернулись двумя недокрутами и двумя падениями. Причем один из четверных Берестовская сделала чисто, но его потянул на дно второй прыжок каскада. Удержать золото ей помогла ответная «любезность» Софьи Муравьевой из школы Евгения Плющенко : не допустив за два дня ни одной помарки на прыжках, что раньше ей удавалось крайне редко, Муравьева вдруг сорвала «на ноль» одно из вращений. Его базовая стоимость равнялась 3,50, а проиграла Муравьева всего 3,32. Хотя все равно запомнилась артистизмом и отменным скольжением.

В понедельник и вторник катались только юниоры, причем без зрителей. Организаторы не стали лишний раз дразнить гусей из Роспотребнадзора, который в выходные обнаружил в «Мегаспорте» массу нарушений эпидемиологической безопасности и даже грозил закрыть дворец, чтоб другим неповадно было.

1. Елизавета Берестовская - 202,42

2. Софья Муравьева - 199,10

3. Мария Захарова - 186,68

Мужчины

1. Матвей Ветлугин - 228,78

2. Всеволод Князев - 216,34

3. Федор Зонов - 215,14

Пары

1. Полина Костюкович/Алексей Брюханов - 178,79

2. Александра Финохина/Владислав Антонышев - 157,25

3. Екатерина Белова/Дмитрий Чигирев - 155,19

Танцы

1. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано - 173,36

2. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол - 168,85

3. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий - 168,41

А теперь давайте-ка вернемся к главному событию московского этапа - противостоянию Александры Трусовой и Камилы Валиевой.

СТРАХ В ЕЕ ГЛАЗАХ

Про тройной аксель, который Трусова впервые, хоть и с ошибкой, приземлила в «Мегаспорте», сказано уже достаточно. А вот провал Валиевой в воскресной произвольной программе, стоивший ей лидерства и едва не обернувшийся третьим итоговым местом, пока не дождался отдельного разбора, которого заслуживает вполне.

Во-первых, в плане психологии. Создалось отчетливое впечатление, что 14-летняя юниорка, первый раз выступавшая на «взрослом» турнире при столь массовом стечении болельщиков, не выдержала нервного напряжения. А почему еще за падением со стартового четверного тулупа последовали грубые ошибки на обоих лутцах, обычно Валиевой совершенно не свойственные?

Кто-то скажет, что это нормально - и где-то даже хорошо. Лучше пусть она пройдет через такое испытание сейчас, заранее, а не будет тратить силы и нервы в следующем, олимпийском сезоне, когда получит доступ на «взрослую» международную арену.

Так-то оно так, но эта логика верна только при одном важном условии: если Валиева сможет забыть случившееся, как дурной сон, и освоится на новом уровне быстро - не со второго раза, так с третьего. А вдруг нет? Вдруг мы имеем дело с хронической неустойчивостью, с нехваткой бойцовских качеств? Тогда подобные провалы еще долго могут преследовать сверхталантливую фигуристку.

В воскресенье, когда телекамера выхватывала лицо Камилы крупным планом, в ее глазах то и дело вспыхивал неподдельный страх - словно у идущей на заклание к какому-то чудовищу. Вот вы можете себе представить испуганную Трусову, какой бы «рифмой» при ее фамилии это бы ни звучало? И я тоже не могу - в том-то и дело…

В общем, дай бог, чтобы наши опасения относительно валиевской нервной системы оказались беспочвенными. Иначе одной потенциальной чемпионкой Пекина-2022 в России станет меньше.

МУЗЫКА, КОТОРАЯ НЕ ПРОЩАЕТ

Вторая тема –чисто фигурнокатательная. Она касается новой произвольной программы Валиевой под овеянное легендами «Болеро» Равеля – музыку очень красивую и столь же непростую. Когда месяц назад Камила впервые показывала постановку на контрольных прокатах, отторжения она не вызывала, хотя там все началось точно таким же, как сейчас, падением с четверного. Разница была в чем-то другом…

Но в чем именно?

Чтобы найти - даже не ответ, а его версию, - пришлось залезть на сайт Первого канала и по несколько раз пересмотреть записи двух валиевских произвольных, снятые в «Мегаспорте» в сентябре и октябре. Иногда я даже перескакивал с одного видео на другое и совмещал куски программы из разных роликов. Кому охота, может сейчас повторить этот эксперимент самостоятельно, чтобы потом сравнить свои выводы с моими.

Мне показалось, что кроме нервов и падений дело там было - в руках. В тех самых руках, которыми Валиева покорила всех накануне, в короткой программе.

Проблема в том, что в произвольной, как вы видели выше, этим рукам придумали совсем другую работу. Не плавную балетную лирику, а выпады в разные стороны (образ змеи) под немыслимыми углами. Сложная, очень насыщенная хореография - и болеро с его царственно-мерным ритмом.

Фишка этой музыки в том, что когда исполнитель точно попадает в ее ритм своими движениями, все смотрится жутко эффектно. Зато стоит немного выбиться, и впечатление сразу идет насмарку. Болеро не прощает небрежности, под него можно кататься или роскошно, или ужасно, середины тут нет.

Октябрьская Валиева выпала из ритма почти с самого начала. Вместо разящих бросков кобры сбилась на какое-то суетливое махание. По идее, Камила делала все то же самое, промахиваясь на какие-то тысячные доли секунды, но этого хватило - магия ушла. Даже коричнево-красное платье с самоцветами как-то потускнело.

Получается примерно та же история, что с психологией и нервами (см. выше): перед Валиевой поставили сверхзадачу, и решить ее с ходу фигуристка не смогла. Я даже не знаю, было ли это вообще возможно. Что ж, теперь будем следить за ее следующими попытками. Победить страх – и совладать с болеро.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Следующий этап КР состоится в Сочи, где должны кататься Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Бойкова с Дмитрием Козловским - плюс дуэль поколений у мужчин: между Дмитрием Алиевым и Михаилом Колядой. Правда, это будет не в ближайший уик-энд, а на неделю позже, с 23 по 27 октября. И- уже точно - без зрителей.

Параллельно с сочинским турниром в Лас-Вегасе пройдет стартовый этап серии Гран-при, который будет сильно смахивать на чемпионат США. Чтобы пересчитать зарубежных участников вполне хватит пальцев на руках, и российские фигуристы в этих списках не значатся.

А на текущей неделе? Вчера в Петербурге начался Мемориал Панина-Коломенкина, где в среду и пятницу выступят два одиночника из российской сборной – Макар Игнатов и Андрей Мозалев. Самым же ненасытным могу еще предложить «челленджер» в Будапеште 15-17 октября: наших нет, единственная заметная фигура - итальянец Даниэль Грассль.

Расписание оставшихся этапов Кубка России

23-27 октября. Этап 3. Сочи

8-12 ноября. Этап 4. Казань

5-8 декабря. Этап 5. Москва