Королева – ненастоящая? Что случилось с Трусовой на московском Гран-при

Ну, каюк или не каюк, сейчас никто не знает. Для этого надо как минимум заглянуть в будущее. И пусть такого оглушительного провала мы у Саши прежде не наблюдали, лично мне сразу вспомнились другие ее неудачи. Не настолько «ниже плинтуса», как теперь, но тоже крайне болезненные – и не сильно давние. Как она плакала, выходя к Тутберидзе с красноярского катка на прошлогоднем чемпионате России, как месяцем позже завалила произвольную на ЧЕ…

Разумеется, со всех сторон тут же навалили тонны всякой лабуды. От банального «плохого дня» до претензий к новому платью с шипами. Большинство версий крутится вокруг противопоставления Плющенко и Этери Тутберидзе - предыдущего тренера, от которой Трусова ушла полгода назад. Мол, раньше у Саши такого не было, у Плющенко она какое-то время выигрывала на старом багаже, а сейчас он кончился – и все, каюк.

Сама «Королева четверных» призналась, что не может объяснить происшедшего. Ее тренеры, во главе с Евгением Плющенко, предпочитают хранить молчание, что тоже понять несложно. Обычная история: публика и специалисты со стороны не владеют полной информацией, так как не знакомы с подробностями тренировочного процесса, а те, кто знает этот процесс изнутри, не могут быть объективными в силу личной заинтересованности - и не горят желанием обсуждать на людях причины собственных неудач.

Турнир, прошедший в пятницу и субботу на льду «Мегаспорта», получился очень ярким и изобиловал событиями на любой вкус. Триумф Елизаветы Туктамышевой, золотой дубль ее тренера Алексея Мишина (с учетом победы Михаила Коляды), захватывающая борьба одиночников, рекордные баллы танцоров... Но массовый шок от «трусовского кошмара» затмил все – включая показательный номер Алины Загитовой и слухи о заражении коронавирусом Евгении Медведевой (последняя сегодня написала в «Инстаграме», что у нее простуда). Этот Гран-при будут помнить прежде всего, как «турнир, где Саша провалилась». Четыре падения, сумма меньше двухсот баллов (впервые с 2017 года) и унылое четвертое место вместо ожидавшегося первого – такого и представить себе никто не мог.

Да, тогда Трусова падала не четыре раза, а по два. Но так ли уж принципиально это различие? В остальном ведь – полное дежа вю. Может, это не какая-то другая, «неправильная» Саша, а все-таки та же самая?

Оценки Трусовой за произвольную программу и количество выполненных «на плюс» четверных прыжков на ее 18 турнирах при нынешних правилах

Баллы Четверные Турниры 172,90* 2 из 2 23.03.2019. Спартакиада учащихся России. Саранск 166,62 3 из 4 26.10.2019. Этап Гран-при. Келоуна (Канада) 165,21* 3 из 4 9.11.2020. Этап Кубка России. Казань 164,44 2 из 2 3.02.2019. Юниорское первенство России. Пермь. 163,78 3 из 3 21.09.2019. Челленджер. Братислава (Словакия) 161,73 3 из 4 7.12.2019. Финал Гран-при. Турин (Италия) 160,82* 2 из 3 11.10.2020. Этап Кубка России. Москва 160,53 3 из 4 5.10.2019. Japan Open. Сайтама (Япония) 160,26 3 из 4 16.11.2019. Этап Гран-при. Москва (Россия) 155,51* 1 из 2 10.11.2018. Этап Кубка России. Казань 154,75 1 из 2 22.12.2018. Чемпионат России. Саранск 150,40 2 из 3 9.03.2019. Юниорский чемпионат мира. Загреб (Хорватия) 150,39 1 из 3 25.01.2020. Чемпионат Европы. Грац (Австрия) 149,88 1 из 3 28.12.2019. Чемпионат России. Красноярск 146,81 1 из 1 12.10.2018. Этап юниорского Гран-при. Ереван (Армения) 146,70 1 из 3 7.09.2018. Этап юниорского Гран-при. Каунас (Литва) 140,77 1 из 3 8.12.2018. Финал юниорского Гран-при. Ванкувер (Канада) 128,12 0 из 4 21.11.2020. Этап Гран-при. Москва (Россия)

* Без учета бонусных баллов, применяющихся на внутренних российских соревнованиях.

ЧЕТВЕРНЫЕ БЕЗ «ПЛЮСОВ» НЕ СТОЯТ НИЧЕГО

Как видите, ничего принципиально нового в «Мегаспорте» не случилось. Трусова и раньше не отличалась стабильностью. И если убрать из этого списка пару старых внутренних юниорских турниров вроде школьной спартакиады, зависимость сашиных результатов от количества успешных четверных становится очень жесткой. С небольшими колебаниями из-за второстепенных факторов – домашний турнир или международный, были ли падения на других прыжках или нет, побольше компонентов дали или поменьше.

Подчеркиваю: именно от успешных, от четверных «на плюс», а не от общего числа попыток. Тулуп в четыре оборота, исполненный на «-2», дает ровно столько, сколько тройной лутц на «+3». А в случае падения – вдвое меньше, это арифметика. Которая согласно правилам фигурного катания определяет результат соревнований по данному виду спорта на планете Земля.

Вот вам два турнира, абсолютно идентичных по времени и регламенту, в Ереване и Каунасе. На первом у Саши три четверных - чистый, недокрученный и с падением, на втором – только один, но чистый. Разница в оценках – всего 0,11, то есть, никакой. И это было не вчера, а два года назад, на юниорских Гран-при, в 14 лет! Ну, и что с тех пор изменилось – по большому-то счету?

Да, в «Мегаспорте» Трусова не сделала ни одного качественного четверного, чего с ней не было давно. Но ведь когда-то все равно было - не с пеленок же она прыгает? Последний раз такое случалось с Сашей в январе 2018-го, в Саранске, на юниорском первенстве страны. С одним сальховом и одним же падением, за которое по старым правилам наказывали меньше. Тогда в произвольной у нее вышло 137, сейчас - 128. Сделала бы один – получила бы 140 (см. таблицу), два – за 150, три – за 160. А четыре, как мы выяснили, Трусова ни разу и не делала, не было у нее никаких «4х4».

БОЯН ЦЗИНЬ В ЮБКЕ

Короткую программу я не трогаю потому, что она совершенно ни на что не влияет. По крайней мере, без тройного акселя, который Саша атакует последний год с переменным успехом, но с неизменно отрицательным результатом. Какая разница, 75 ей поставят или 72?

То же самое относится к скольжению, артистизму и прочим компонентам. Плющенко сколько угодно может заниматься с ней хореографией, это все равно будет лишь гарнир, она может выигрывать только одним - прыжками. Без четверных Сашу моментально съедят и Косторная, и Щербакова, и Кихира, и Медведева, и даже Загитова - если вдруг вспомнит о большом спорте и отпросится на месяцок-другой со своих золотых телевизионных «галер».

Разобраться в «казусе Трусовой» нам – и, возможно, ей самой - мешает то, что в женском катании Сашу не с кем сравнивать. Таких попрыгуний в мире больше нет. Но среди одиночников-мужчин, давно освоивших четверные в массовом порядке, найти схожего персонажа не так уж сложно.

Я не о гениях вроде Юдзуру Ханю или Нэйтана Чена, которые катаются не хуже, чем прыгают (в прекрасной половине «фигурки» такая звезда еще не появилась – может, ей станет Камила Валиева или Софья Акатьева), - возьмите, допустим, Бояна Цзиня. По юниорам и в начале «взрослой» карьеры ахов и охов вокруг него было не меньше, чем вокруг Трусовой. Китайский вундеркинд пачками крутил квады любой сложности, и все ждали, что он вот-вот сбросит Ханю с трона. Однако Цзинь застопорился. В какой-то момент он заметно подрос (как сейчас растет Саша), стал падать чаще, злиться, заявлять еще больше четверных, еще больше падать и так далее. А кроме, как прыгать, он особо ничего не умел. Сейчас парню 23, и он просто один из 10, а то и 15 лучших фигуристов мира. С весны 2017-го ни разу не появлялся на пьедесталах чемпионатов мира и финалов Гран-при.

Вам эта китайская «история болезни» ничего не напоминает?

ЕСЛИ УЖ ПЕРЕХОДИТЬ, ТО ЛУЧШЕ К МИШИНУ

Есть и другие примеры, которые подводят нас к главному, где-то даже философскому вопросу – о соответствии наших желаний нашим возможностям. Сколько бы четверных Трусова не делала на тренировках, какие бы ритбергеры она там ни осваивала, практического значения это не имеет. Важно только исполнение элемента на соревнованиях – стабильное и на «плюс». И без авантюрных усложнений ради усложнений. Много четверных в программе – далеко не всегда хорошо, каждый такой прыжок отнимает уйму сил, причем сорванный - даже больше, чем чистый. Вот почему за первой неудачей часто следует вторая, а за второй – третья.

Чтобы реально претендовать на олимпийское золото Пекина-2022 (а речь, конечно, о нем – иначе зачем это все?) Трусовой нужны минимум 240 баллов за две программы. То есть, 165 за произвольную, то есть (см. таблицу), три четверных «на плюс». Не четыре и не стопятьсот, а три, зато стабильные, а не «как получится». Пусть она вдолбит это себе в голову, забудет о трикселях, ритбергерах и прочем баловстве и планомерно идет к цели. Желательно даже отступив чуть назад – так сказать, для острастки. Сделала два чистых квада на нескольких (именно так!) турнирах подряд – о’кей, добавляй третий. Получается через раз – сиди на двух и грызи дальше. До посинения, пока от зубов не станут отскакивать – и не на тренировке, а при зрителях, при судьях, при стрессе! Не нравится? Тогда забудь про Пекин.

…Еще когда Трусова тренировалась в школе Тутберидзе, хореограф Даниил Глейхенгауз признался в одном из интервью: мол, Саша всегда хочет прыгать больше – разве я могу ее останавливать? Похоже, теперь эта история благополучно продолжается у Плющенко. Может, она просто не туда перешла? Вон Михаил Коляда раньше тоже наваливал в программы все, что едва успел разучить, и исправно вытирал собой катки, а сейчас у Алексея Мишина остепенился – и поди ж ты, начал выигрывать! С тривиальным вроде бы четверным тулупом.