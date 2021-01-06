Первые турниры и решение по ЧМ. Что ждет «фигурку» в начале 2021 года

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС СПАСТИ СЕЗОН

Ключевым событием этого месяца, пожалуй, станет не какой-либо из турниров (хотя они тоже будут), а заседание Совета ISU 28 января. Там должен обсуждаться вопрос с чемпионатом мира: состоится ли он, как запланировано, с 22 по 28 марта в Стокгольме или ЧМ-2021 постигнет та же печально-коронавирусная участь, что и предыдущий, и большинство соревнований между ними. Напомню, что чемпионаты Европы, четырех континентов и юниорское первенство планеты уже отменены, а серия Гран-при прошла в сильно изуродованном формате и без финала.

Международного сезона, считайте, не было – и у ISU осталась последняя возможность хоть как-то его спасти. Если не получится, федерация «фигурки» будет выглядеть весьма убого на фоне своих коллег. Из чемпионатов мира, традиционно проводящихся в предолимпийский сезон по всем видам спорта из программы зимних Игр, на данный момент отменены только два - в фристайле со сноубордом (турнир должен был принимать Китай, где отменяют все) и в керлинге. А лыжники-саночники всех типов не только подтверждают свои ЧМ, но и вовсю разыгрывают Кубки мира.

ХОККЕЮ И ЛЫЖАМ В ШВЕЦИИ ВИРУС НЕ МЕШАЕТ

Это в начале эпидемии человечество цепенело от ужаса и не желало ничего слышать о спортивных состязаниях. Сейчас, прожив бок о бок с вирусом почти год, мы с ним свыклись, приспособились и даже имеем наглость выбирать: от чего готовы отказаться, а от чего отказываться больше не хотим. Просто потому, что надоело. Плюс вакцины подоспели, одна перспективнее другой. Например, в Британии вовсю бушует вторая «волна» пандемии, вирус мутирует в новые штаммы, однако футбольный чемпионат продолжает идти, как ни в чем не бывало.

В Швеции, интересующей нас в первую очередь в плане надежд фигуристов, в футбол не играют, но это потому, что тамошняя лига предпочитает систему «весна-осень». Последние матчи сезона-2020 прошли совсем недавно, в середине декабря. Сейчас же в самом разгаре хоккейный чемпионат страны, а в конце января шведы должны принять пару этапов КМ по лыжным гонкам.

Текущая статистика заражений коронавирусом в Стокгольме и его окрестностях не радует. В отличие от Италии, Германии, Чехии и некоторых других европейских государств, на «плато» второй «волны» Швеция пока не вышла. Но, как уже было сказано выше, судьба спортивных соревнований нынче зависит не столько от хода эпидемии, сколько от «человеческого фактора» - прежде всего, энтузиазма местных властей. Если шведы захотят провести ЧМ-2021, они его проведут.