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Первые турниры и решение по ЧМ. Что ждет «фигурку» в начале 2021 года
06 января 16:08
автор: Лев Тигай

Первые турниры и решение по ЧМ. Что ждет «фигурку» в начале 2021 года

Несмотря на отмену большинства международных соревнований, в фигурном катании-2020 хватало ярких событий. А что интересного будет в первые недели наступившего 21-го?

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС СПАСТИ СЕЗОН

Ключевым событием этого месяца, пожалуй, станет не какой-либо из турниров (хотя они тоже будут), а заседание Совета ISU 28 января. Там должен обсуждаться вопрос с чемпионатом мира: состоится ли он, как запланировано, с 22 по 28 марта в Стокгольме или ЧМ-2021 постигнет та же печально-коронавирусная участь, что и предыдущий, и большинство соревнований между ними. Напомню, что чемпионаты Европы, четырех континентов и юниорское первенство планеты уже отменены, а серия Гран-при прошла в сильно изуродованном формате и без финала.

Международного сезона, считайте, не было – и у ISU осталась последняя возможность хоть как-то его спасти. Если не получится, федерация «фигурки» будет выглядеть весьма убого на фоне своих коллег. Из чемпионатов мира, традиционно проводящихся в предолимпийский сезон по всем видам спорта из программы зимних Игр, на данный момент отменены только два - в фристайле со сноубордом (турнир должен был принимать Китай, где отменяют все) и в керлинге. А лыжники-саночники всех типов не только подтверждают свои ЧМ, но и вовсю разыгрывают Кубки мира.

ХОККЕЮ И ЛЫЖАМ В ШВЕЦИИ ВИРУС НЕ МЕШАЕТ

Это в начале эпидемии человечество цепенело от ужаса и не желало ничего слышать о спортивных состязаниях. Сейчас, прожив бок о бок с вирусом почти год, мы с ним свыклись, приспособились и даже имеем наглость выбирать: от чего готовы отказаться, а от чего отказываться больше не хотим. Просто потому, что надоело. Плюс вакцины подоспели, одна перспективнее другой. Например, в Британии вовсю бушует вторая «волна» пандемии, вирус мутирует в новые штаммы, однако футбольный чемпионат продолжает идти, как ни в чем не бывало.

В Швеции, интересующей нас в первую очередь в плане надежд фигуристов, в футбол не играют, но это потому, что тамошняя лига предпочитает систему «весна-осень». Последние матчи сезона-2020 прошли совсем недавно, в середине декабря. Сейчас же в самом разгаре хоккейный чемпионат страны, а в конце января шведы должны принять пару этапов КМ по лыжным гонкам.

Текущая статистика заражений коронавирусом в Стокгольме и его окрестностях не радует. В отличие от Италии, Германии, Чехии и некоторых других европейских государств, на «плато» второй «волны» Швеция пока не вышла. Но, как уже было сказано выше, судьба спортивных соревнований нынче зависит не столько от хода эпидемии, сколько от «человеческого фактора» - прежде всего, энтузиазма местных властей. Если шведы захотят провести ЧМ-2021, они его проведут.

А если не захотят? Тогда анабиоз мирового фигурного катания продлится не год, а минимум полтора – до ближайшей осени. И можно лишь догадываться, насколько губительными окажутся последствия (в том, что они будут, сомнений нет) столь длительной спячки. Кроме того, ISU получит дополнительную головную боль с отбором в Пекин-2022, ведь обычно олимпийские квоты стран определяются как раз на последнем перед Играми чемпионате мира.

В МОСКВЕ НАЧНУТ КАТАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Так что ждем конца месяца и новостей из Лозанны, где расположена штаб-квартира международной федерации. Скрасить это ожидание нам помогут январские турниры, хотя их немного, и они носят исключительно национальный характер. Международные соревнования – даже мелкие - возобновятся не раньше февраля, до этого все отменено.

Из ближайших турниров в России советую обратить внимание на Кубок Москвы в следующие выходные и столичное же первенство среди юниоров неделей позже. Последнее имеет официальный отборочный статус, так что состав там должен быть максимально звездным. Год назад в аналогичном турнире участвовали и Софья Самоделкина, и Софья Акатьева, и Вероника Жилина, и прочие суперюниорки.

Что же касается городского Кубка, то на нем предусмотрены соревнования и для «взрослых». Не удивлюсь, если кто-то из фигуристов национальной сборной – особенно тех, кто вообще не выступал в первой половине сезона, как Евгения Медведева, или, скажем, пропустил предновогодний чемпионат страны в Челябинске, как Алена Косторная, воспользуется этой возможностью напомнить о себе. Ведь стокгольмский ЧМ на тот момент точно не отменят, и больше половины его российских участников не определены до сих пор. До финала Кубка России, который состоится в конце февраля в Великом Новгороде, отбор будет продолжаться.

Самые интересные турниры в январе 2021 года

  • 14-17.01. Чемпионат США. Лас-Вегас
  • 15-17.01. Кубок Москвы
  • 19-22.01. Первенство Москвы среди юниоров

источник: «Советский спорт»
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