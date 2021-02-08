Валиева переписала историю. Так что за рекорд она установила в «Мегаспорте»?

О том, насколько успешным этот эксперимент получился с организационной точки зрения, мы с вами поговорим отдельно, в следующей статье. А пока сосредоточимся на спортивных результатах турнира. Я имею в виду не матч команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой, счет которого сейчас уже абсолютно ничего не значит, а выступления конкретных фигуристов. Пусть оценки на «Кубке Первого канала» были сильно завышенными (если прикидывать на глазок, «шоу-надбавка» у некоторых достигала 30 баллов), это вовсе не мешает нам сравнивать и делать выводы - применительно к следующим, официальным турнирам. Ведь катались в «Мегаспорте» всерьез, на максимальной сложности. И кое-кто именно здесь добился настоящего прорыва.

Как распределились бы места, если бы «Кубок Первого канала» был личным, а не командным турниром

Женщины

Короткая Произвольная Сумма 1 Камила Валиева 90,25 (1) 179,19 (1) 269,44 2 Анна Щербакова 82,89 (2) 169,06 (2) 251,95 3 Александра Трусова 77,86 (4) 163,33 (3) 241,19 4 Дарья Усачева 80,84 (3) 155,04 (4) 235,88 5 Елизавета Туктамышева 70,38 (6) 150,41 (5) 220,79 6 Майя Хромых 75,05 (5) 136,75 (6) 211,80

Мужчины

Короткая Произвольная Сумма 1 Михаил Коляда 105,42 (1) 195,02 (2) 300,44 2 Марк Кондратюк 96,89 (3) 196,02 (1) 292,91 3 Макар Игнатов 99,81 (2) 176,43 (3) 276,24 4 Дмитрий Алиев 93,72 (4) 173,56 (5) 267,28 5 Андрей Мозалев 79,13 (5) 173,82 (4) 252,95 6 Александр Самарин 78,07 (6) 166,04 (6) 244,11

Пары

Короткая Произвольная Сумма 1 Евгения Тарасова/Владимир Морозов 83,61 (1) 158,45 (1) 242,06 2 Анастасия Мишина/Александр Галлямов 80,24 (2) 156,30 (2) 236,54 3 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский 77,80 (3) 151,10 (3) 228,90 4 Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин 75,73 (4) 143,58 (4) 219,31

Танцы

Короткая Произвольная Сумма 1 Александра Степанова/Иван Букин 90,75 (1) 134,20 (1) 224,95 2 Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро 85,76 (2) 128,05 (2) 213,81 3 Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин 81,42 (3) 123,34 (3) 204,76 4 Аннабель Морозова/Андрей Багин 80,54 (4) 123,27 (4) 203,81 5 Елизавета Худайбериева/Егор Базин 79,13 (5) 123,09 (5) 202,22 6 Софья Шевченко/Игорь Еременко 79,04 (6) 120,57 (6) 199,61

ПО СТОПАМ ТРУСОВОЙ И ЛЮ

Начнем, конечно, с Камилы Валиевой, впервые исполнившей на одном турнире четыре суперпрыжка: по тройному акселю в каждой из программ и два четверных тулупа в произвольной. В данном случае слово «впервые» относится не только к карьере конкретной спортсменки, а ко всей истории фигурного катания.

О том, почему триксель для женщин ничем не хуже, а где-то даже выгодней четверного, я уже рассказывал не раз. Снова останавливаться на этом подробно сейчас не стану - кто не в курсе, может почитать декабрьский материал, приуроченный к премьере валиевского акселя. Здесь же напомню другое правило: главный показатель сложности – это количество не любых прыжков ультра-си, а только выполненных «на плюс». То есть, чисто или с минимальными помарками. Всякие недокруты и степ-ауты – не в счет, они уже не дают внятного преимущества. А падения с «бабочками» - тем паче, хоть десять оборотов заяви.

Так вот, до Валиевой осилить четыре суперпрыжка всерьез пробовали лишь три фигуристки. В том числе – одна зарубежная: Алиса Лю из США. В сезоне-2019/20 она дважды приземляла такой набор, составленный из трикселей и четверных лутцев, – на национальном чемпионате и этапе юниорского Гран-при в Гданьске. Но сделать все чисто Лю тогда не удалось, а сейчас она и не пытается - 15-летнюю американку с головой накрыл пубертат. На январском первенстве страны элементов ультра-си она не делала.

Александра Трусова подошла к заветному рубежу ближе. В октябре позапрошлого года на Japan Open (кстати, тоже командно-коммерческом турнире) она скрутила «на плюс» четверные сальхов, лутц, тулуп – и лишь на втором тулупе, уже во второй половине произвольной, допустила заметную ошибку.

Нет, все-таки четыре четверных в одной программе – это тяжело даже для Трусовой. И в начале нынешнего сезона Саша решила зайти на рекорд с другого боку – при помощи трикселя в короткой. К сожалению, выполнить этот прыжок на соревнованиях без степ-аута она до сих пор не сумела ни разу. А в последнее время Трусову все сильнее сдерживают травмы. На «Кубке Первого канала» она выглядела явно скованной. Не только в произвольной программе, где случились два падения, но и в несложной по сашиным меркам короткой.

Правда, другие на фоне Валиевой в «Мегаспорте» тоже не блистали – включая героиню декабрьского чемпионата России Анну Щербакову. Но ей-то хорошая форма сейчас не шибко нужна. Щербакова уже отобралась на чемпионат мира и может спокойно к нему готовиться - целых полтора месяца впереди. Трусовой же через две недели в финале Кубка страны предстоит схватка за места в сборной с Елизаветой Туктамышевой, также допустившей в минувшие выходные немало ошибок, и «засекреченной» Аленой Косторной, которая в новом году на публике еще не каталась.

Валиева в этом финале тоже должна быть, но она на ЧМ-2021 не претендует из-за юного возраста – «взрослая» международная карьера Камилы начнется лишь со следующего сезона.

КТО БЫЛ ПЕРВОЙ – АКАТЬЕВА ИЛИ ВАЛИЕВА? ОБЕ!

Однако вернемся к четырем суперпрыжкам, которые до Валиевой сумела-таки сделать другая ученица Этери Тутберизе – 13-летняя Софья Акатьева. Это произошло 11-12 ноября 2020-го на юниорском этапе КР в Казани. Акатьева использовала ту же схему: один триксель в короткой программе и еще один с двумя четверными тулупами в произвольной. Все прыжки были приземлены, отплюсованы и Акатьева вошла в историю – только с одним маленьким «но»: в конце произвольной она упала с тройного лутца и еле-еле, на «минус два» вытянула каскад «3Л+2Т». Никакими ста баллами за технику, как у Валиевой, там не пахло.

Конечно, Акатьева все равно молодец. Просто ее большие победы - дело не сегодняшнего дня и даже не завтрашнего, их еще надо дождаться. На ближайшую Олимпиаду-2022 Соня не попадает точно, а если ISU еще и поднимет возрастной ценз…

Валиевой же дорога в олимпийский Пекин открыта, до Игр меньше года. И она только что - первой из фигуристок всех времен - выдала два чистых (именно так!) проката с четырьмя многооборотными прыжками, получив в сумме за технику 153,39, недоступные прежде ни одной жительнице Земли.

Шоу-судейство? Так ведь у нее и придираться было толком не к чему. Разве что к одному из четверных тулупов, который действительно пришлось спасать. Однако Камила это сделала с запасом и заработала законные «плюс 1-2». Пусть ФФККР ни в какую не хочет публиковать судейские протоколы турнира, историческая надбавка за этот прыжок все равно зафиксирована на видео. Кто не верит – смотрите фрагмент трансляции на Первом канале и следите за статистическим окошечком в левом верхнем углу. После каскада «4Т+2Т» там появляется надбавка за исполнение: 1,43. По правилам каждый «плюсик» увеличивает оценку на 10 процентов базовой стоимости прыжка, «база» у четверного тулупа равна 9,5 - так что как раз «плюс полтора» и выходит. Есть рекорд!

ТИХИЙ ШАЖОК ВПЕРЕД МИШИНА И КОЛЯДЫ

В парных видах катания уровень тоже был о-го-го, только почти ничего нового мы там не увидели. Пожалуй, единственное исключение - каскад из двух тройных сальховов через ойлер, освоенный Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. Впрочем, этот элемент они в «Мегаспорте» исполнили с ошибкой. На гигантские баллы Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым внимания можете не обращать – им в воскресенье совсем уж все прощали. Я понимаю, что шоу есть шоу, однако «+2» за касание льда рукой на выезде с выброса – это все-таки перебор.

У мужчин из-за сенсационно-великолепного выступления Марка Кондратюка осталась в тени новинка от Михаила Коляды: после долгого перерыва он рискнул вновь добавить к двум тулупам третий четверной в произвольной – сальхов. Прыжок получился не идеально, со степ-аутом, но мы-то знаем - после перехода к Алексею Мишину Коляда просто так в программы ничего не вставляет. Теперь он идет вперед постепенно, семь раз проверь - один отрежь. И раз уж Коляда с Мишиным решили показать элемент, значит, там все должно быть надежно, за чистым сальховом дело не станет.

Огорчил Александр Самарин. Пока он с переменным успехом борется с травмами, время безжалостно уходит в песок, а конкуренты – вперед. Боюсь, реальный шанс вернуться в сборную парню представится нескоро. Во всяком случае, при таком катании, как в «Мегаспорте», рассчитывать на это не приходится.

Впрочем, в финале Кубка России и помимо Самарина ожидается жуткая битва - за право поехать на чемпионат мира вместе с Колядой. Вакансия там одна, а претендентов четверо, один достойней другого: Игнатов, Алиев, Мозалев и Кондратюк. Не сомневаюсь, это будет нечто…