Елизавета Туктамышева пошутила в твиттере: «Не поеду на Игры-2020»

«Официальное объявление! Я не буду участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Как говорится, по техническим причинам.
Я была почти уверена, что Олимпиада в Японии станет моим лучшим шансом. Мое проклятие реально, еще одна пропущенная Олимпиада», - написала Туктамышева в своем Twitter.
Ранее стало известно, что Туктамышева вошла в число самых знаменитых жителей Санкт-Петербурга.
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