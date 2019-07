Елизавета Туктамышева пошутила в твиттере: «Не поеду на Игры-2020»

«Официальное объявление! Я не буду участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Как говорится, по техническим причинам.

Я была почти уверена, что Олимпиада в Японии станет моим лучшим шансом. Мое проклятие реально, еще одна пропущенная Олимпиада», - написала Туктамышева в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Туктамышева вошла в число самых знаменитых жителей Санкт-Петербурга.

OFFICIAL ANNOUCEMENT! I'm not going to compete in 2020 Olympics in Tokio. As they say due to some technical issues. I was pretty sure that Olympics in Japan will be my best chanse. My curse is real, another missed Olympics.