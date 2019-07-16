Елизавета Туктамышева пошутила в твиттере: «Не поеду на Игры-2020» - Советский спорт
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16 июля 2019 13:03Фигурное катание

Елизавета Туктамышева пошутила в твиттере: «Не поеду на Игры-2020»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что пропустит летние Олимпийские игры 2020 года в японском Токио.

«Официальное объявление! Я не буду участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Как говорится, по техническим причинам.

Я была почти уверена, что Олимпиада в Японии станет моим лучшим шансом. Мое проклятие реально, еще одна пропущенная Олимпиада», - написала Туктамышева в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Туктамышева вошла в число самых знаменитых жителей Санкт-Петербурга.

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