Елизавета Туктамышева пошутила в твиттере: «Не поеду на Игры-2020» Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что пропустит летние Олимпийские игры 2020 года в японском Токио.

«Официальное объявление! Я не буду участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Как говорится, по техническим причинам.

Я была почти уверена, что Олимпиада в Японии станет моим лучшим шансом. Мое проклятие реально, еще одна пропущенная Олимпиада», - написала Туктамышева в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Туктамышева вошла в число самых знаменитых жителей Санкт-Петербурга.