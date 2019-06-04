Семак и Туктамышева вошли в число самых знаменитых жителей Санкт-Петербурга

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и российская фигуристка Елизавета Туктамышева вошли в список победителей премии в номинации «Медиа-лидеры».
Премия вручается жителям Санкт-Петербурга в 10 номинациях: «Кино», «Театр», «Музыка», «Искусство», «Мода», «Книги», «Бизнес», «Наука и Жизнь», «Урбанистика» и «Медиа-лидеры».
Помимо Семак и Туктамышевой обладателями премии стали Елизавета Боярская, Данила Поперечный, Михаил Шемякин и многие другие.
Напомним, 43-летний специалист вместе с «Зенитом» стал чемпионом России в этом сезоне, а 22-летняя фигуристка стала третьей в составе сборной России на командном чемпионате мира.
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