Роман Костомаров: Мне очень понравилось выступление Мишиной и Галлямова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров выразил мнение о российской паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

«Могу только поздравить их. Мне очень понравилось их выступление. Поздравляю ребят и Тамару Москвину. Мне очень понравилась наглость, с которой они катались. Программа попала в яблочко. We are the Champions. И они это сделали. Есть много над чем работать, учитывая, что следующий сезон олимпийский, но сейчас они полностью заслужили стать чемпионами мира», - приводит слова Костомарова «МК-Спорт».

Напомним, что вторыми стали китайские спортсмены Вэньцзин Суй и Хань Цун. Тройку лидеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место.