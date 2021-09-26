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Олег Веретенников: Не сказал бы, что у нас есть спад, но не все получается
26 сентября 16:37
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Динамо"

Олег Веретенников: Не сказал бы, что у нас есть спад, но не все получается

Ассистент главного тренера «Рубина» Олег Веретенников после поражения от «Динамо» (0:2) поделился впечатлениями о матче.

- Поделитесь впечатлениями о прошедшем матче.

- У нас не получилась цельная игра. Эпизодами мы играли неплохо, эпизодами не очень. Допустили две ошибки и в результате пропустили два мяча. В первом пропущенном голе мы не успели накрыть Фомина, а второй мяч пропустили со стандарта. Во втором тайме играли лучше, были подходы, мы забили, но мяч не засчитали. ВАР подтвердил, что он пересек лицевую линию в воздухе.

- «Динамо» провело кубковый матч, но выглядело свежее «Рубина», почему?

- Не соглашусь, что соперник был свежее. Конец второго тайма прошел с нашим большим преимуществом. Не думаю, что игра на кубок России как-то помешала хозяевам. У них была большая ротация, некоторые футболисты играли 50-60 мин. У нас перед игрой не было никакого преимущества из-за кубкового матча у соперника.

- У Кварацхелии нет проблем с мотиваций? Он выглядит не так ярко, как в прошлом сезоне.

- Такой вопрос даже не стоит. Он мотивирован, просто у него такой же период, как у Деспотовича - была травма, он восстанавливался, поэтому пока не в тех кондициях, и поэтому не показывает яркую игру, которую раньше показывал. - У «Рубина» в последних пяти матчах одержана всего одна победа. У команды идет спад и с чем он связан?

- Не сказал бы, что у нас есть какой-то спад. Чередуются победы с поражениями, так бывает. Не все получается, поэтому такой результат.

- У Деспотовича в этом матче только одно выигранное единоборство, и он показывает не самую яркую свою игру. Сказывается травма, которую он лечил длительное время?

- Он долго набирает кондиции после травмы. Ему сложно набрать кондиции, которые у него были до повреждения.

- Впервые сыграл Макаров против «Рубина». Стояла ли по нему отдельная задача, и справилась ли команда с ней?

- Нет, не было по нему никакой отдельной задачи. Просто мы готовились к тому, что у «Динамо» верхняя тройка-четверка очень активно играет: Макаров, Шиманьски, Захарян, Тюкавин, Грулев. Мы готовились к этому составу и представляли, как они играют. Отдельно задания по Денису никто не давал.

источник: «Советский спорт»
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