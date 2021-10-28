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Капитана – в запас! Ошибка олимпионика помогла «Сибири» победить ЦСКА
28 октября 19:01
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Сибирь»

Капитана – в запас! Ошибка олимпионика помогла «Сибири» победить ЦСКА

«Сибирь» выиграла все четыре матча домашней серии. Армейцы после натужных побед на Дальнем Востоке над «Адмиралом» (2:1) и «Амуром» (4:3Б) не смогли распечатать ворота в Новосибирске и уступили 0:1 из-за оплошности своего капитана Сергея Андронова.

Лет десять назад коллега Славин озаглавил колонку про терпящий бедствие ЦСКА «Капитан запаса», вызвав вспышку гнева у болельщиков армейцев. Речь шла о Николае Пронине, любимце фанатов. Капитанскую литеру ему доверил сам Виктор Тихонов. Несмотря на 17 мальчишеских лет начинающего форварда. По правде говоря, обозреватель «Советского спорта» был прав – у Пронина к тому времени закончился «бензин».

Похоже, что ныне близок к состоянию, когда хочется, но не можется, капитан красно-синих Сергей Андронов. В Новосибирске его потеря шайбы в своей зоне привела к единственному голу в ворота Ивана Федотова. Дело было в третьем периоде, времени на спасение оставалось предостаточно, но была уверенность в хэппи-энде для команды со снежинкой. Атаке гостей не хватало креатива, да и закапывать шайбу в ворота соперников красно-синие разучились.

Дело ведь не в единичной ошибке. От них никто не застрахован. Но не могут же проваливать матч сразу несколько лидеров команды! Давно пора спросить с еще одного олимпионика Пхенчхана – Никиту Нестерова, застолбившего место в бригаде большинства и палящего по воротам при первом же удобном случае. В Новосибирске шайба наотрез отказывалась слушаться опытного защитника.

В ключевой момент промахнулся с убойной позиции Константин Окулов, вышедший на матч со своей родной командой с буквой «А» на джерси. Как говорится, простил. После опалы он добавил в движении и работе с шайбой, но у форварда-снайпера сбился прицел.

Загадочно исчез из состава Антон Слепышев, в этом сезоне вспыхивающий фрагментарно. Сегодня не вышел на лед защитник Богдан Киселевич, изрядно напаривший в Хабаровске. За такую ошибку надо немедленно сажать в запас.

Но вернемся к Андронову. Прошлый сезон ему удался. Если вынести за скобки тот самый золотой гол «Авангарда» - когда капитан армейцев в попытке заблокировать бросок Сергея Толчинского переправил шайбу в ворота Ларса Юханссона. Возможно, этот гол-рикошет психологически надломил кэпа армейцев. В этом чемпионате ему не хватает энергии. В последнем дерби со «Спартаком» он проиграл все ключевые вбрасывания Йори Лехтеря в концовке матча, когда рефери Эдуард Одиньш выдумал удаление Окулова и оставил гостей в меньшинстве.

Сегодня в Новосибирске Андронов запомнился не только «подарком» сопернику, но и рывком к чужим воротам. Он так неловко пробросил шайбу себе на ход, что та ушла в сторону, и был сорван перспективный выход «2 в 1». А в Хабаровске армейский кэп с досады хватался за голову, не забив в пустые ворота.

Глядя на своего капитана, обрез совершил молодой форвард Данила Хулапов, решивший оставить шайбу себе за спину как раз Андронову. Хозяева моментально ответили контратакой с выходом Олега Ли один на один с Федотовым – гостей выручила штанга.

Конечно, силы армейцев в столь энергозатратном турне к третьему матчу были на исходе. Но они активно провели минут десять первого периода и концовку третьего. Но не наиграли даже на один гол. Не помогло и большинство – весь розыгрыш сводился либо к дальним выстрелам Нестерова, либо его перепасовкой с Михаилом Григоренко. Удивительно, что Нестеров зачастую отдавал форварду шайбу не под ту руку, лишая того возможности бросить в одно касание.

В последнее время рулевой ЦСКА Сергей Федоров на каждый матч назначает новых ассистентов капитана. Может, имеет смысл сделать литеру «С» переходящей. По примеру нашей сборной по футболу, не стесняющейся постоянно менять капитанов.

Помнится, осенью 1980-го Тихонов быстро разжаловал Бориса Михайлова из капитанов, едва тот чуточку просел, а вскоре после этого заставил легенду закончить карьеру. А знаменитый тренер «Спартака» (речь о футболе) в момент зачехлил Андрея Тихонова, назвав его «капитаном у кассы».

Армейцы уже трижды с начала чемпионата покинули лед без заброшенных шайб. Впереди домашний матч с «Автомобилистом», потом визит в Подольск. А 7 ноября – сшибка с питерскими одноклубниками в Москве. К перерыву, возможно, получим ответ на вопрос «Как жить дальше – ставить команду на капитальный ремонт или ограничиться косметическим?».

СТАТИСТИКА

Сибирь (Новосибирская область) – ЦСКА – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Гол: Коротков

источник: «Советский спорт»
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