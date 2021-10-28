Капитана – в запас! Ошибка олимпионика помогла «Сибири» победить ЦСКА

Лет десять назад коллега Славин озаглавил колонку про терпящий бедствие ЦСКА «Капитан запаса», вызвав вспышку гнева у болельщиков армейцев. Речь шла о Николае Пронине, любимце фанатов. Капитанскую литеру ему доверил сам Виктор Тихонов. Несмотря на 17 мальчишеских лет начинающего форварда. По правде говоря, обозреватель «Советского спорта» был прав – у Пронина к тому времени закончился «бензин».

Похоже, что ныне близок к состоянию, когда хочется, но не можется, капитан красно-синих Сергей Андронов. В Новосибирске его потеря шайбы в своей зоне привела к единственному голу в ворота Ивана Федотова. Дело было в третьем периоде, времени на спасение оставалось предостаточно, но была уверенность в хэппи-энде для команды со снежинкой. Атаке гостей не хватало креатива, да и закапывать шайбу в ворота соперников красно-синие разучились.

Дело ведь не в единичной ошибке. От них никто не застрахован. Но не могут же проваливать матч сразу несколько лидеров команды! Давно пора спросить с еще одного олимпионика Пхенчхана – Никиту Нестерова, застолбившего место в бригаде большинства и палящего по воротам при первом же удобном случае. В Новосибирске шайба наотрез отказывалась слушаться опытного защитника.

В ключевой момент промахнулся с убойной позиции Константин Окулов, вышедший на матч со своей родной командой с буквой «А» на джерси. Как говорится, простил. После опалы он добавил в движении и работе с шайбой, но у форварда-снайпера сбился прицел.

Загадочно исчез из состава Антон Слепышев, в этом сезоне вспыхивающий фрагментарно. Сегодня не вышел на лед защитник Богдан Киселевич, изрядно напаривший в Хабаровске. За такую ошибку надо немедленно сажать в запас.