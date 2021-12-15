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Кубок «Матч Премьер», 1:7 от «Зенита», победы над «Наполи». Каким мы запомним «Спартак» Витории

Самый неоднозначный период в «Спартаке» завершился сколь обидной, столь и логичной отставкой главного тренера Руя Витории. Он вместил в себя немало событий. Вспоминаем самые яркие.
Кубок «Матч Премьер», 1:7 от «Зенита», победы над «Наполи». Каким мы запомним «Спартак» Витории
15 декабря 2021 17:43
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Спартак»

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПОПОВА И САЛИХОВОЙ

Приход Витории обострил конфликт между спортивным директором Дмитрием Поповым и членом совета директоров Заремой Салиховой. Супруга владельца была уверена, что после путешествия в Саудовскую Аравию амбиций тренеру не хватит, поэтому надеялась на появление Роберто де Дзерби (классно работал с «Сассуоло») или Пауло Фонсеки (лихо управлялся в «Шахтере»).

Их противостояние вылилось в «телеграмную войну», в которой не оказалось победителя, и все стороны проиграли. Клуб получил колоссальный репутационный урон, Салихова собрала рекордный поток хейта, а Попов ушел в отставку, объяснив, что ему мешают работать и приобретать тех футболистов, которых он выбирал. Как следствие, команда летом не получила должного усиления и на несколько месяцев потеряла вектор развития. Новый спортивный директор придет только в середине декабря.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ТРОФЕЙ – КУБОК «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

Источник фото: ФК «Спартак»

Поначалу все складывалось даже весело. «Спартак» поочередно разгромил в предсезонном турнире «Сочи», «Рубин» (по 4:0) и «Химки» (5:1). Воодушевление было грандиозным, но лишь до первого официального матча – красно-белые проиграли в Казани (0:1), и вскоре стало ясно, что Кубок «Матч Премьер» останется единственным трофеем в сезоне.

ВЫЛЕТ ИЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

С каким огромным трудом спартаковцы удержали в прошлом сезоне второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, с той же легкостью они ушли в евротурнир рангом ниже. «Бенфика» в обоих матчах была на голову выше москвичей и заслуженно дважды выиграла по 2:0. Справедливости ради, стоит учесть, что в дальнейшем она обошла в группе «Барселону» и вышла в плей-офф, тем не менее факт есть факт – первая задача Виторией не была выполнена уже в августе.

1:7 ОТ «ЗЕНИТА»

Самое унизительное поражение красно-белых в РПЛ, с которого окончательно оформилось падение Витории. До этого матча «Спартак» хотя и был далековато от первых мест, по продвинутым статистическим данным (ожидаемые забитые и пропущенные мячи и, соответственно, очки) был одной из лучших команд лиги, но после 1:7 в Петербурге потерял равновесие и выиграл только один из шести последующих матчей в чемпионате.

Источник фото: ФК «Спартак»

ОШИБКИ МАКСИМЕНКО И РАССКАЗОВА

Два воспитанника «Спартака» как будто соревновались в том, кто больше начудит. Защитник выиграл этот спор с огромным отрывом. Особенно запомнились его привозы в домашних еврокубковых матчах с «Легией» и «Лестером». Вратарь же не сколько ошибался, сколько совсем не выручал. К середине осени болельщики хватались за сердце после каждого удара по воротам своей команды. Показателен гол Антона Заболотного в дерби в ближний угол. Это было единственное попадание армейцев за 90 минут.

ВОЛЯ В МЕНЬШИНСТВЕ

А вот характер у «Спартака» при Витории был крутым. Трижды красно-белые отыгрывались в матчах, по ходу которых оставались в меньшинстве. «Локо» в дерби возил соседей весь первый тайм, а во втором (уже после удаления Руслана Литвинова) едва переходил центр поля и в результате за счастье принял ничью.

В Уфе спартаковцы отыгрались на 95-й минуте после удаления за девять минут до того Рассказова. Этот красавец умудрился схлопотать две желтые в течение 18 минут после выхода на замену.

В домашнем матче с «Ахматом» спартаковцы остались в меньшинстве аж на 32-й минуте (удален Александр Соболев), а победный мяч забили на 87-й минуте (отличился Квинси Промес).

Закрадывается даже мысль, что удаление Кристиана Нобоа в заключительном матче года в Сочи лишило красно-белых шансов спасти игру. Вот если бы арбитр Сергей Иванов в начале второго тайма нашел повод показать красную Максимилиану Кофрие…

ПОБЕДА В ГРУППЕ ЛИГИ ЕВРОПЫ

Источник фото: ФК «Спартак»

Невозможно объяснить, как проигрывая в РПЛ «Рубину» и «Нижнему Новгороду», спартаковцы умудрились дважды грохнуть в Лиге Европы «Наполи». В группе у красно-белых каждый матч был ярким, насыщенным и драматичным:

- Дома проиграли «Легии», пропустив на последней минуте (привет Рассказову);

- В Неаполе пропустили уже на первой минуте, но в большинстве переломили ход встречи и забрали три очка, а в Москве забили два мяча и выстояли во втором тайме;

- Дома вели у «Лестера» 2:0, но в течение девяти минут пропустили три забега Патсона Даки и проиграли 3:4;

- В Лестере и Варшаве собрали четыре очка, за что надо благодарить Александра Селихова, отразившего два пенальти в концовках. В Польше в заключительном туре он спас команду вообще уже на 97-й минуте.

Эта победа в группе стала первой за 25 лет и автоматически отправила красно-белых в 1/8 финала.

ДЕВЯТОЕ МЕСТО В РПЛ

Если в Европе «Спартак» компенсировал домашние потери в выездных матчах, то в РПЛ провалился и тут – всего две победы в 9 играх при разнице мячей 6-16, а две победы из шести в чемпионате пришлись на матчи с «Ахматом». Одна победа в восьми последних турах года отправила команду во вторую половину турнирной таблицы. От еврокубковой зоны ее отделяют семь очков, а от зоны вылета – четыре. Лучше на данном отрезке выступили даже «Крылья Советов», наполовину состоящие из молодых воспитанников футбольной школы «Чертаново».

источник: «Советский спорт»
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