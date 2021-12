Бекхэм станет сэром спустя восемь лет, «МЮ» и Роналду поздравили Фергюсона с 80-летием

В 2013 году королева Великобритании Елизавета II включила имя футболиста в наградной список New Year Honours List - за спортивные заслуги и активную благотворительную деятельность. Он был номинирован на присуждение ему рыцарского титула в 2014-м с присвоением звания «сэр». Оставалось пройти налоговую проверку, и вот тут-то разразился грандиозный скандал.

Восемь лет назад Бекхэм входил в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. По версии Forbes, с доходом 47 млн долларов он занимал восьмую строчку. Общественность не сомневалась, что Дэвид, которого обожала Англия, станет обладателем почетного титула. Тем более что имя бывшего капитана сборной в тот период часто упоминалась вместе с принцем Уильямом, с которым их связывает тесная дружба. Дэвид и Виктория Бекхэм считались одной из самых влиятельных пар в Британии, они получили ордена от королевы и были офицерами империи.

Все пошло не так после того, как британское управление по налогам и сборам проверило кандидата, что является обычной практикой. Тут и выяснилось, что звезда подозревается в уклонении от уплаты налогов. Бекс с десятками других звезд вложил деньги в спорную схему Ingenious Media. Она была создана для ухода от больших налогов, чтобы инвесторы вкладывали свои деньги в определенные проекты и могли при этом сокращать количество выплат.

Поговаривали, что сам Дэвид толком не знал о том, что эта за компания, ему предложили вложиться другие люди. Но это не отменяет его ответственности. Все последующие годы Бекхэм работал над устранением ошибок молодости. Набив шишек в финансовых делах, он сделал бизнес независимым от подобного рода компаний. За восемь лет выплатил все налоговые задолженности, а помимо этого собрал около 50 млн фунтов на благотворительность.

После этого все преграды для получения титула рыцаря исчезли. Налоговое управление изменило статус Дэвида, и он снова включен в официальный список рекомендаций на июнь следующего года. Если Бекхэм не угодит в новый скандал - что не прогнозируется, образ жизни он ведет нормальный, - то к осени 2022 года станет сэром.

Официальная церемония посвящения в рыцари проходит в Букингемском дворце. Среди знаменитостей не так много людей, которые могут похвастаться подобным достижением. Но футболисты среди них есть. Можно вспомнить Бобби Чарльтона, Бобби Робсона, Джеффа Херста, Кенни Далглиша и, конечно, знаменитого сэра Алекса Фергюсона, который 31 декабря справляет свое 80-летие.

Накануне с этим событием его поздравил «Манчестер Юнайтед», с которым шотландский специалист завоевал 38 титулов разного достоинства. В том числе он выигрывал с командой 13 чемпионатов Англии, пять кубков страны, а также дважды побеждал в Лиге чемпионов. На игре с «Бернли» 30 декабря фанаты «МЮ» развернули большой баннер на «Олд Траффорд» с поздравлением легендарному тренеру.

An early birthday present for The Boss ❤️#MUFC | #MUNBUR pic.twitter.com/4rUnqPPlsp