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Владимир Быстров: Когда Зарема кричит на судей, она делает своих футболистов слабее

Человек, который является одновременно и бывшим зенитовцем, и бывшим спартаковцем, прокомментировал в интервью «Советскому спорту» судейские ошибки и некоторые высказывания Заремы Салиховой.
Владимир Быстров: Когда Зарема кричит на судей, она делает своих футболистов слабее
20 мая 2022 11:06
автор: Вадим Федотов

– Если говорить о пропущенном мяче в матче «Спартак» - «Зенит», есть ли вина Чистякова и Одоевского?

– С Соболевым играл Алип. Но спартаковец – молодец, выскочил на опережение. Одоевский ошибся, естественно. Если ты играешь в основном составе, то должен брать такой удар, который летит тебе в руки. Тем более – в ближний угол. Но ничего страшного здесь нет. Без ошибок тоже не бывает. Он еще правильно отреагировал: не стал паниковать, а действовал уверенно. Для Одоевского это колоссальный опыт - выходить в таких принципиальных матчах и получать игровое время. Семак – молодец, что доверяет.

– После пропущенного мяча зенитовский наставник произвел масштабные изменения. Убрал Клаудиньо, Вендела и Алберто. А впоследствии – Сергеева. Выпустил Дзюбу, Ерохина, Мостового и Оздоева. Насколько эффективно заработала атака «Зенита»?

– В принципе, «Зенит» мало создавал. То навал был, то подачи. «Спартак» оборонялся большими силами. Тем более, когда повел в счете, пару раз убегал в контратаки. Сделай счет 2:0 - исход матча был бы решен. Не сделали, за это и поплатились. В принципе, игра ничейная. В первом тайме «Зенит» был лучше, пытался создавать.

– На редкость пассивным в этом матче выглядел Вендел. Обычно он был у истоков атак. Здесь же он практически не участвовал. Маноли приняли решение намертво закрыть победу?

– Наставник «красно-белых» с первых минут придумал намертво закрыть «Зенит». Вышел играть в трусливый футбол у себя дома. Мне такое не нравится. Руководители «Спартака», видимо, довольны.

– Много разговоров вызвал пенальти, назначенный в ворота «красно-белых». Насколько очевидным было нарушение?

– Разговоры могли быть только у дилетантов! Селихов не добрался до мяча, его успел прикрыть Ерохин, которого сбивают полностью. Здесь никаких сомнений нет. Возьми арбитр паузу – дождались бы гола. А так пенальти – в пользу «Спартака». Ведь его можно было и не забить.

– Можно утверждать, что у Малкома отобрали заслуженный гол?

– Можно. Но то, что судья не свистнул, это не ошибка, а недоработка. Матч принципиальный. По ходу поединка нужно было идти смотреть VAR. Видно, что Хлусевич попадает по ноге. Но молодец, арбитр не растерялся. А по пенальти не должно быть вообще вопросов. Хотя у болельщиков «Спартака» они всегда будут.

– Как прокомментируете игру бразильца, который провел полный матч?

– Малком – еще не тот лидер, который тащит «Зенит». Да, он пытается, но видно, что чего-то не хватает в завершающей стадии. Нужно сыграть активней. Впрочем, когда становишься чемпионами, я не знаю, как себя заставить доигрывать во встречах, которые ничего не решают.

– Как относитесь к словам Заремы, которая назвала арбитров газпромовскими холуями?

– Это её мнение, имеет право говорить всё, что хочет. Но если ты имеешь какое-то отношение к команде, которая занимает десятое место в чемпионате России с 30-очковым отставанием, то как-то низко плакать или кричать на судей или еще на кого-то. Причем, это не в контексте общественного мнения. Просто своих футболистов делаешь слабее. Они будут выходить с мыслями: раз у нас руководительница такое говорит, значит, так оно и есть. В чемпионские времена были недовольные, но дело было в конкретных матчах. А здесь же, когда борьбы нет, команда постоянно участвует в каких-то скандалах. Такие разговоры делают клуб слабым.

источник: «Советский спорт»
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Человек, который является одновременно и бывшим зенитовцем, и бывшим спартаковцем, прокомментировал в интервью «Советскому спорту» судейские ошибки и некоторые высказывания Заремы Салиховой.
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