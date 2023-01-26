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Артета за три года перестроил «Арсенал». Как она изменилась относительно первого матча?

Осталось всего трое.
Артета за три года перестроил «Арсенал». Как она изменилась относительно первого матча?
26 января 2023 20:40
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Последние несколько лет чемпионство в АПЛ неизменно разыгрывали между собой «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», и лишь периодически им мешали «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм». Ничего не предвещало, что в сезоне-2022/23 неожиданно в борьбу за титул включится «Арсенал», который даже на подиум в последний раз попадал в 2016 году, а чемпионом становился еще давнее - в 2004-м. Одним из главных творцов успеха стал Микель Артета, который всего лишь за три года сумел трансформировать угасший «Арсенал» в топ-клуб, который уверенно возглавляет таблицу АПЛ после 20-го тура. В данной статье предлагаю окунуться в декабрь 2019 года, в котором Артета провел первый матч во главе «Арсенала» (1:1 против «Борнмута»), и посмотреть, как изменился состав, и что стало с футболистами за несколько лет.

Бернд Лено

В 2019-м считался одним из самых классных вратарей Германии, но череда ошибок и нестабильность привела его к скамейке запасных в сезоне-2021/2022.

Посидев год в запасе, Лено отправился в «Фулхэм», где вновь обрел себя, а по статистическим показателям входит в число лучших голкиперов лиги. Его уход всем пошел на пользу.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Энсли Мэйтленд-Найлз

Четыре года назад Мэйтленд-Найлз считался перспективным защитником, а Микель Артета с радостью давал ему шансы на поле. Более того, удар Энсли в послематчевой серии пенальти помог выиграть «Арсеналу» Кубок Англии.

В 2021-м Найлз уехал в «Вест Бромвич», через год в «Рому», а сейчас он играет в очередной аренде за «Саутгемптон». Очевидно, что его дни в «Арсенале» сочтены, и Артета в будущем явно не рассчитывает на англичанина.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Сократис Папастатопулос

Когда пришел Артета, Сократис уже прошел свой пик, но все же успел еще сыграть два сезона на нормальном уровне. Перед сезоном-2021/22 Артета изъявил желание избавиться от грека, который перешел в «Олимпиакос», где играет по сей день.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Давид Луиз

Куда больше пользы принес Давид Луиз, который не только ярко блистал в защите, но и отмечался в нападении, в том числе благодаря своим классным ударам со штрафных и с пенальти. Наверняка он и дальше мог удовлетворять запросы Артеты, но возраст давал о себе знать.

Луиз после «Арсенала» не стал задерживаться в Европе, а уехал на родину играть за «Фламенго». В апреле ему будет уже 36 лет, но он до сих пор остается одним из самых ярких защитников.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Букайо Сака

Еще каких-то четыре года назад Сака был просто неплохим и перспективным бегунком, который хоть и выходил на поле, но лидером его точно нельзя было назвать. Теперь же Сака превратился в главную гордость Артеты, которого он сумел переделать в острую атакующую мощь «Арсенала» и игрока сборной Англии. В текущем сезоне у него 7+7 очков в 19 матчах, а его трансферная стоимость возросла до 100 млн евро.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Лукас Торрейра

Еще во времена тренерства Уная Эмери Лукас Торрейра получил серьезнейшую травму, после которой не смог выйти на прежний уровень. Уже в первое трансферное окно при Артете уругваец покинул Лондон.

После АПЛ Торрейра попробовал себя в мадридском «Атлетико», «Фиорентине», а теперь играет за «Галатасарай», хотя ему всего 26 лет.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Гранит Джака

Как и в случае с Сака, Артета мгновенно стал доверять швейцарцу, а с каждым сезоном Джака только прогрессирует, в том числе это отражается в забитых голах и голевых передачах. В 2021-м году были слухи об уходе Гранита в «Рому» к Жозе Моуриньо, но Артета переубедил полузащитника подписать контракт, и теперь Джака стал ключевым игроком центра поля.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Рис Нелсон

Микель Артета почти сразу же «забраковал» воспитанника клуба, который за два полных сезона сыграл всего три неполных матча в АПЛ, после чего отправился в «Фейеноорд», где тоже отыграл неубедительно. Казалось, что ему нечего больше делать в «Арсенале», но Артета стал давать чуть больше шансов парню, который ответил благодарностью в виде двух забитых голов и одной голевой передачей в трех матчах.

Надежда на реализацию таланта есть, но пока Нелсон не оправдывает авансы.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Месут Озил

Артета возглавил «Арсенал», когда Месут окончательно выдохся и не напоминал себя прежнего. Артета сразу же осознал, что лентяй на поле Озил совершенно не подходит под его игровой стиль, а потому немец турецкого происхождения был отпущен в «Фенербахче».

За три года в Турции Озил выдал один нормальный сезон, но при этом успел со всеми поругаться и вляпаться в скандалы.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Пьер-Эмерик Обамеянг

Самая неочевидная карьера получилась у Обамеянга. Габонский форвард принес первый трофей Артете, забив в полуфинале и финале Кубка Англии, но после продления контракта Пьер-Эмерик скис, а позже поругался с главным тренером.

В итоге бомбардир оказался в «Барселоне», вернулся в АПЛ играть за «Челси», а теперь вновь оказался ненужным английскому клубу. Под руководством Артеты был его последний яркий отрезок в карьере.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Александр Ляказетт

Не сказать, что Ляказетт был плох в «Арсенале», а Артета всячески пытался улучшить эффективность форварда, но и он ничего не смог сделать со стабильностью француза. Артета сделал ставку на других, более современных форвардов, а Александр вернулся в «Лион», где вновь феерит.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Итог

Восьмерых из 11 игроков уже нет в составе. Артета за небольшое время провел масштабную перестройку команды, не побоясь даже избавиться от лидеров вроде Ляказетта и Лено, но как показывают результаты текущего сезона, 40-летний тренер сделал все правильно.

источник: «Советский спорт»
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