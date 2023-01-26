Артета за три года перестроил «Арсенал». Как она изменилась относительно первого матча?

Последние несколько лет чемпионство в АПЛ неизменно разыгрывали между собой «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», и лишь периодически им мешали «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм». Ничего не предвещало, что в сезоне-2022/23 неожиданно в борьбу за титул включится «Арсенал», который даже на подиум в последний раз попадал в 2016 году, а чемпионом становился еще давнее - в 2004-м. Одним из главных творцов успеха стал Микель Артета, который всего лишь за три года сумел трансформировать угасший «Арсенал» в топ-клуб, который уверенно возглавляет таблицу АПЛ после 20-го тура. В данной статье предлагаю окунуться в декабрь 2019 года, в котором Артета провел первый матч во главе «Арсенала» (1:1 против «Борнмута»), и посмотреть, как изменился состав, и что стало с футболистами за несколько лет.

Бернд Лено

В 2019-м считался одним из самых классных вратарей Германии, но череда ошибок и нестабильность привела его к скамейке запасных в сезоне-2021/2022.

Посидев год в запасе, Лено отправился в «Фулхэм», где вновь обрел себя, а по статистическим показателям входит в число лучших голкиперов лиги. Его уход всем пошел на пользу.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Энсли Мэйтленд-Найлз

Четыре года назад Мэйтленд-Найлз считался перспективным защитником, а Микель Артета с радостью давал ему шансы на поле. Более того, удар Энсли в послематчевой серии пенальти помог выиграть «Арсеналу» Кубок Англии.

В 2021-м Найлз уехал в «Вест Бромвич», через год в «Рому», а сейчас он играет в очередной аренде за «Саутгемптон». Очевидно, что его дни в «Арсенале» сочтены, и Артета в будущем явно не рассчитывает на англичанина.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Сократис Папастатопулос

Когда пришел Артета, Сократис уже прошел свой пик, но все же успел еще сыграть два сезона на нормальном уровне. Перед сезоном-2021/22 Артета изъявил желание избавиться от грека, который перешел в «Олимпиакос», где играет по сей день.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Давид Луиз

Куда больше пользы принес Давид Луиз, который не только ярко блистал в защите, но и отмечался в нападении, в том числе благодаря своим классным ударам со штрафных и с пенальти. Наверняка он и дальше мог удовлетворять запросы Артеты, но возраст давал о себе знать.

Луиз после «Арсенала» не стал задерживаться в Европе, а уехал на родину играть за «Фламенго». В апреле ему будет уже 36 лет, но он до сих пор остается одним из самых ярких защитников.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Букайо Сака

Еще каких-то четыре года назад Сака был просто неплохим и перспективным бегунком, который хоть и выходил на поле, но лидером его точно нельзя было назвать. Теперь же Сака превратился в главную гордость Артеты, которого он сумел переделать в острую атакующую мощь «Арсенала» и игрока сборной Англии. В текущем сезоне у него 7+7 очков в 19 матчах, а его трансферная стоимость возросла до 100 млн евро.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Лукас Торрейра

Еще во времена тренерства Уная Эмери Лукас Торрейра получил серьезнейшую травму, после которой не смог выйти на прежний уровень. Уже в первое трансферное окно при Артете уругваец покинул Лондон.

После АПЛ Торрейра попробовал себя в мадридском «Атлетико», «Фиорентине», а теперь играет за «Галатасарай», хотя ему всего 26 лет.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Гранит Джака

Как и в случае с Сака, Артета мгновенно стал доверять швейцарцу, а с каждым сезоном Джака только прогрессирует, в том числе это отражается в забитых голах и голевых передачах. В 2021-м году были слухи об уходе Гранита в «Рому» к Жозе Моуриньо, но Артета переубедил полузащитника подписать контракт, и теперь Джака стал ключевым игроком центра поля.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Рис Нелсон

Микель Артета почти сразу же «забраковал» воспитанника клуба, который за два полных сезона сыграл всего три неполных матча в АПЛ, после чего отправился в «Фейеноорд», где тоже отыграл неубедительно. Казалось, что ему нечего больше делать в «Арсенале», но Артета стал давать чуть больше шансов парню, который ответил благодарностью в виде двух забитых голов и одной голевой передачей в трех матчах.

Надежда на реализацию таланта есть, но пока Нелсон не оправдывает авансы.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Месут Озил

Артета возглавил «Арсенал», когда Месут окончательно выдохся и не напоминал себя прежнего. Артета сразу же осознал, что лентяй на поле Озил совершенно не подходит под его игровой стиль, а потому немец турецкого происхождения был отпущен в «Фенербахче».

За три года в Турции Озил выдал один нормальный сезон, но при этом успел со всеми поругаться и вляпаться в скандалы.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Пьер-Эмерик Обамеянг

Самая неочевидная карьера получилась у Обамеянга. Габонский форвард принес первый трофей Артете, забив в полуфинале и финале Кубка Англии, но после продления контракта Пьер-Эмерик скис, а позже поругался с главным тренером.

В итоге бомбардир оказался в «Барселоне», вернулся в АПЛ играть за «Челси», а теперь вновь оказался ненужным английскому клубу. Под руководством Артеты был его последний яркий отрезок в карьере.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Александр Ляказетт

Не сказать, что Ляказетт был плох в «Арсенале», а Артета всячески пытался улучшить эффективность форварда, но и он ничего не смог сделать со стабильностью француза. Артета сделал ставку на других, более современных форвардов, а Александр вернулся в «Лион», где вновь феерит.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Итог

Восьмерых из 11 игроков уже нет в составе. Артета за небольшое время провел масштабную перестройку команды, не побоясь даже избавиться от лидеров вроде Ляказетта и Лено, но как показывают результаты текущего сезона, 40-летний тренер сделал все правильно.