Почему «Милан» так плох? Ужасающие трансферы и еще три причины провала 

«Милан» в прошлом сезоне выиграл скудетто впервые с 2011-го года, что заставило поверить в возрождение некогда великого клуба. Но как мы знаем, величие выявляется именно на дистанции в несколько лет, и «Милан» эту задачу с треском провалил. В текущем сезоне «россонери» занимают лишь пятое место после 20 туров, отставая от лидирующего «Наполи» на целых 15 очков. Команда не готова к повторению прошлогоднего чуда, что стало окончательно понятно после двух последних туров, в которых «Милан» суммарно проиграл «Лацио» и «Сассуоло» со счетом 2:9. Но почему это случилось?

Резервный вратарь

Майк Меньян - топ-вратарь, на плечах которого лежит немалая доля прошлогоднего успеха «Милана», но в текущем сезоне он сыграл всего семь матчей. Поиграв на старте сезона, француз получил серьезнейшую травму, которая позволит ему выйти только в конце февраля или начале марта, а вся работа легла на Чиприана Тэтэрушану, который совершенно не справляется с ней. 36-летний румынский голкипер располагается в самом низу по многим продвинутым статистическим метрикам, в том числе по отражению ударов в голевых ситуациях. Он играет примерно так, как это делают его коллеги из «Сампдории», «Вероны» и «Специи», чьи команды располагаются с 17-й по 19-ю позиции в Серии А.

Источник фото: ФК «Милан»

Вратарская линия «Милана» одна из самых неровных среди больших клубов, что лишний раз подтверждает важность наличия качественного резервного вратаря.

Трансферы

В первое трансферное окно после чемпионства «Милан» купил Шарля Де Кетеларе, Малика Тиау, Жуниора Мессиаса, Астера Вранкса, Дивока Ориги, При этом клуб потерял ряд важных футболистов, включая Франка Кессье, ушедшего в «Барселону» свободным агентом, который давал невероятный объем работы в центре поля и физическую мощь команде, которой теперь не хватает. «Милан» провел слабую трансферную кампанию, особенно на фоне чемпионства. Без свежей крови почти невозможно выдать два подряд суперсезона.

Источник фото: ФК «Милан»

Зимой, когда уже стало ясно, что с текущим составом высот не добиться, руководство «Милана» не сделало ничего, чтобы исправить ситуацию, из-за чего есть вероятность, что коллектив продолжит чахнуть.

Психология

Из прошлого пункта вытекает следующий - психология. Команда перестала быть единой и адаптироваться под разные игровые ситуации так, как она это делала в прошлом сезоне. Проблему даже признал главный тренер после матча с «Интером»:

«Я не ожидал такой игры, потому что знаю своих ребят и знаю, что в определенных матчах они всегда выкладываются на полную. Сейчас мы изо всех сил пытаемся среагировать на ошибку, и мы изо всех сил пытаемся остаться командой. Это отсутствие результатов угнетает нас, и сегодня мы не смогли отреагировать на трудности, с которыми мы столкнулись», - сказал Пиоли в эфире Mediaset.

Источник фото: ФК «Милан»

Грубо говоря, «Милан» попросту не потянул чемпионскую корону, что в том числе отражается на психологии игроков.

Завышенные ожидания

А кто сказал, что «Милан» должен был второй сезон доминировать в итальянском футболе? Нужно лишь посмотреть трезвым взглядом и понять, что в прошлом сезоне «россонери» сильно повезло, что легко доказывается с помощью параметра xPTS, согласно которому команда перебрала аж 13 очков, то есть на самом деле по игре был куда сильнее «Интер».

И если такое случается в одном сезоне, то невероятно редко повторяется в следующем, а чаще всего команда откатывается к своим средним показателям, что мы сейчас и видим. На самом деле было глупо ожидать, что «Милан» без усиления, с финансовыми проблемами, с параллельным участием в Лиге чемпионов и с неопределенной судьбой многих лидеров (Леау, к примеру), вновь совершит чудо.

Откат «Милана» закономерен, а не удивителен.