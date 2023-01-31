Почему «Милан» так плох? Ужасающие трансферы и еще три причины провала 

«Милан» в прошлом сезоне выиграл скудетто впервые с 2011-го года, что заставило поверить в возрождение некогда великого клуба. Но как мы знаем, величие выявляется именно на дистанции в несколько лет, и «Милан» эту задачу с треском провалил. В текущем сезоне «россонери» занимают лишь пятое место после 20 туров, отставая от лидирующего «Наполи» на целых 15 очков. Команда не готова к повторению прошлогоднего чуда, что стало окончательно понятно после двух последних туров, в которых «Милан» суммарно проиграл «Лацио» и «Сассуоло» со счетом 2:9. Но почему это случилось?
Резервный вратарь
Майк Меньян - топ-вратарь, на плечах которого лежит немалая доля прошлогоднего успеха «Милана», но в текущем сезоне он сыграл всего семь матчей. Поиграв на старте сезона, француз получил серьезнейшую травму, которая позволит ему выйти только в конце февраля или начале марта, а вся работа легла на Чиприана Тэтэрушану, который совершенно не справляется с ней. 36-летний румынский голкипер располагается в самом низу по многим продвинутым статистическим метрикам, в том числе по отражению ударов в голевых ситуациях. Он играет примерно так, как это делают его коллеги из «Сампдории», «Вероны» и «Специи», чьи команды располагаются с 17-й по 19-ю позиции в Серии А.
Вратарская линия «Милана» одна из самых неровных среди больших клубов, что лишний раз подтверждает важность наличия качественного резервного вратаря.
Трансферы
В первое трансферное окно после чемпионства «Милан» купил Шарля Де Кетеларе, Малика Тиау, Жуниора Мессиаса, Астера Вранкса, Дивока Ориги, При этом клуб потерял ряд важных футболистов, включая Франка Кессье, ушедшего в «Барселону» свободным агентом, который давал невероятный объем работы в центре поля и физическую мощь команде, которой теперь не хватает. «Милан» провел слабую трансферную кампанию, особенно на фоне чемпионства. Без свежей крови почти невозможно выдать два подряд суперсезона.
Зимой, когда уже стало ясно, что с текущим составом высот не добиться, руководство «Милана» не сделало ничего, чтобы исправить ситуацию, из-за чего есть вероятность, что коллектив продолжит чахнуть.
Психология
Из прошлого пункта вытекает следующий - психология. Команда перестала быть единой и адаптироваться под разные игровые ситуации так, как она это делала в прошлом сезоне. Проблему даже признал главный тренер после матча с «Интером»:
«Я не ожидал такой игры, потому что знаю своих ребят и знаю, что в определенных матчах они всегда выкладываются на полную. Сейчас мы изо всех сил пытаемся среагировать на ошибку, и мы изо всех сил пытаемся остаться командой. Это отсутствие результатов угнетает нас, и сегодня мы не смогли отреагировать на трудности, с которыми мы столкнулись», - сказал Пиоли в эфире Mediaset.
Грубо говоря, «Милан» попросту не потянул чемпионскую корону, что в том числе отражается на психологии игроков.
Завышенные ожидания
А кто сказал, что «Милан» должен был второй сезон доминировать в итальянском футболе? Нужно лишь посмотреть трезвым взглядом и понять, что в прошлом сезоне «россонери» сильно повезло, что легко доказывается с помощью параметра xPTS, согласно которому команда перебрала аж 13 очков, то есть на самом деле по игре был куда сильнее «Интер».
И если такое случается в одном сезоне, то невероятно редко повторяется в следующем, а чаще всего команда откатывается к своим средним показателям, что мы сейчас и видим. На самом деле было глупо ожидать, что «Милан» без усиления, с финансовыми проблемами, с параллельным участием в Лиге чемпионов и с неопределенной судьбой многих лидеров (Леау, к примеру), вновь совершит чудо.
Откат «Милана» закономерен, а не удивителен.