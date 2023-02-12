«Литовский Бердыев», грузинский гений, украинский любитель «таблеточек». Иностранные тренеры РПЛ

Первую часть нашего рассказа (Сергей Морозов, Эдуард Малофеев, Виктор Прокопенко) можно прочитать тут.

БЕНЬЯМИНАС ЗЕЛЬКЯВИЧУС, Литва – 49 матчей: 10-6-33 (0,73 очка за матч)

Клубы: «КАМАЗ», «Шинник»

Достижения в России: -

Годы в России: 1997-2000, 2002-2003, 2009

В первые годы после развала Советского Союза российские команды пытались заманить к себе новоявленных иностранцев, сделавших себе имя еще в чемпионате СССР. Так, в Тюмень уговорили перебраться тренера, с именем которого ассоциировались все успехи минского «Динамо», а в Набережные Челны в 1997 году наконец заманили специалиста, с нуля сделавшего «Жальгирис».

В советские времена Зелькявичус действительно был на очень хорошем счету. Еще бы, ведь в 1977 году он взял «Жальгирис» во второй лиге советского футбола и за 10 лет вывел его в еврокубки. Пропагандировал строгий стиль игры, но очень эффективно набирал очки, то есть был эдаким Курбаном Бердыевым. Правда, в 1983 году он покидал команду из-за конфликта с игроками, недовольными распределением призовых – по итогам сезона тренер получил квартиру и машину, а футболисты – только благодарности. Однако те, кто Зелькявичуса выживал, его обратно и позвали. Причем уже на следующий год.

Главную команду свой жизни он тренировал до 1991 года, после чего принял приглашение венского «Рапида», но задержался там всего на один сезон и в 1992 году вернулся на родину, а до России доехал только в 1997-м, когда окончательно разочаровался в бедном литовском футболе. По его словам, попробовать себя в России ему рекомендовали Юрий Семин, Александр Тарханов и Борис Игнатьев, а в Набережные Челны позвал Валерий Четверик. Правда, российский вояж Зелькявичуса получился крайне неудачным – и КАМАЗ в 1997-м, и «Шинник» в 1999-м занимали в чемпионате последнее место и вылетали в первую лигу.

Между двумя этими неудачами он входил в тренерский штаб Прокопенко в «Роторе», в 2000 году консультировал «Балтику», в 2002-2003 годах руководил ею официально, а в 2009-м ненадолго заглянул во владивостокский «Луч», и ставший его последним местом работы тренером. В 2015 Зелькявичус году стал председателем тренерского совета Литвы, а в 2019-2020 тренировал детей в одной из вильнюсских футбольных школ. 6 февраля отпраздновал 79-летие.

ДАВИД КИПИАНИ, Грузия – 22 матча: 8-5-9 (1,32 очка за матч)

Клуб: «Шинник»

Достижения в России: -

Год в России: 1998

Еще одна культовая для советского футбола персона. Кипиани был выдающимся футболистом, страстным, ярким, техничным. Для Грузии он вообще значил больше, чем Пеле для Бразилии. За 11 лет в тбилисском «Динамо» выиграл чемпионат, два Кубка страны и даже Кубок кубков, а в 1977 году признавался лучшим футболистом СССР.

По завершении карьеры не остепенился, оставаясь таким же эмоциональным и фанатично преданным футболу. Четырежды возглавлял родное «Динамо», с которым выиграл пять чемпионатов и четыре Кубка Грузии, тренировал сборную Грузии, кипрский «Олимпиакос» и на полгода залетал в чемпионат России, где поработал со все тем же «Шинником». Кстати, за год до Зелькявичуса.

И был на голову успешнее преемника – в дебютной игре во Владикавказе победил ту топовую «Аланию», обыгрывал в Москве ЦСКА и «Торпедо», а в Ярославле – «Ротор» и даже праймовую «Валенсию» с Сантьяго Каньисаресом, Гаиской Мендьетой и Клаудио Лопесом в составе и под руководством Клаудио Раньери. Жаль, что из Кубка интертото «летучие мыши» соперника все-таки выбили за счет крупной победы в родных стенах.

К сожалению, концовку сезона ярославцы смазали, финишировав в считанных очках от зоны вылета, и Кипиани (он возглавил команду только в мае, так что не вполне ответственен за результат) ушел. В 2001 году он возглавил сборную Грузии, а в сентябре попал в смертельное ДТП. Тренер возвращался из курортного Кабулети в Тбилиси, чтобы по приглашению Николая Толстых возглавить «Динамо», но в 30 км от столицы Грузии его «Мерседес» на огромной скорости влетел в дерево. От удара Кипиани отбросило на заднее сиденье. Он скончался на пороге больницы, куда был спешно отправлен. Давид Давидович не дожил до 50-летия одного месяца.

ПАВЕЛ ЯКОВЕНКО, Украина – 13 матчей: 1-5-7 (0,62 очка за матч)

Клубы: «Ростов», «Кубань», «Уралан»

Достижения в России: -

Годы в России: 1996-1997, 1999, 2004-2007

Очередной топовый советский футболист – в составе киевского «Динамо» трижды чемпион и обладатель Кубка СССР, победитель Кубка кубков. Мог достичь и много большего, но с 1988 года пострадал от череды тяжелейших травм, выбивавших его на очень продолжительный срок.

Видимо, они и сказались на его взглядах на футбол и разрушили его тренерскую карьеру, потому что сильного специалиста из него не получилось. Яковенко был последователем Валерия Лобановского (правда, не правильно понял философию мэтра), много тренировал в России и Украине, работал с юношеской и молодежной сборными своей страны, но нигде не добился успеха.

Впечатляет тот факт, что в РПЛ он провел всего 13 матчей, зато аж с тремя командами: 7 – с «Ураланом» (тогда была одержала его единственная победа в премьер-лиге), 5 – в «Кубани» (3 ничьи, 2 поражения) и 1 – в «Ростове», после которого он, не дожидаясь утра, вместе с помощниками вернулся на родину, потому что «не видел смысла оставаться».

Больше всего Яковенко запомнился тем, что из-за без преувеличения адских нагрузок его очень не любили футболисты. Роман Широков, еще будучи футболистом «Химок», рассказывал: «Ребята рассказывали, что в «Ростове» он на первой тренировке, предупредив, что будет небольшая разминка, дал два теста Купера, а между ними ребята еще играли в футбол». поэтому когда выбирали между им и Муслиным, футболисты хотели Муслина.

«У Яковенко была своя методика подготовки, нельзя сказать, что он скопировал ее у Лобановского – взял только основу. Он ведь долгое время был травмирован, выздоровел благодаря упражнениям, которые сам придумал, и все это привнес в свою программу. Но лучшая ли была методика из всех возможных?», – делился своими впечатлениями Алексей Смертин, говоривший, что на сборах ему было «тяжело до слез».

А вот Андрей Топчу уверял, что чтобы выдерживать нагрузки, футболисты «много кой-чего кушали». Тренировки были безумные («бегали и прыгали, будто нас готовят к забросу в горячую точку, только без боекомплекта. Штанги, кувырки на песке, плавание по 10-15 бассейнов»), но как только тренер ушел, игрок набрал семь лишних килограммов: «Вот такая была фармподдержка. Ленгиел и Петков хотели смыть таблетки в унитаз, а они не смываются. Прилипли к сантехнике, даже ершиком не отдерешь. Представляете, что у нас в желудках творилось? Бегали как бройлерные цыплята, гора мышц». О четырех тренировках в день и таблетках рассказывал и экс-защитник «Кубани» Джефтон. Он тоже старался их выбрасывать, когда тренер не видит, но получалось не всегда.

А еще именно Яковенко передвинул из полузащиты в оборону Рената Янбаева и Андрея Ещенко.