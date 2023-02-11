Армеец по повестке, легенда Белоруссии и архитектор «Шахтера». Первые иностранные тренеры РПЛ

Лучано Спаллетти с «Наполи» рвет серию А и на всех парах мчится к долгожданному скудетто, и теперь даже как-то странно вспоминать, что лучшего тренера Италии 2006-2007 годов из России провожали на родину достаточно прохладно. Его работа в «Зените» подтвердила класс специалиста, но статус небожителя рассеяла, и все же спустя годы он вновь вернулся на топ-уровень.

Эта история – отличная для нас возможность заново взглянуть на иностранных тренеров, работавших в чемпионате России. С этого дня мы запускаем рубрику, в которой будем последовательно вспоминать специалистов из-за рубежа в РПЛ и рассказывать о том, как сложилась их судьба в дальнейшем.

Предупреждаем: будет много ностальгии. Особенно поначалу, ведь мы начнем последовательно – с 1990-х годов, когда иностранцами стали считаться наши бывшие соотечественники по Советскому Союзу. Первым наймитом из дальнего зарубежья стал серб Борис Буняк только в 2000 году.

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ, Украина – 7 матчей: 0-0-7 (0 очков)

Клуб: «Динамо-Газовик» (Тюмень)

Достижения в России: -

Годы в России: 1991-1992

Человек удивительной судьбы. Играя на позиции полузащитника, раскрылся в ворошиловоградской «Заре» (и даже выиграл чемпионат СССР), в 23 года получил повестку в армию (так в те годы ЦСКА забирал себе игроков) и до 27 лет защищал красно-синие цвета, пока не поругался с руководством команды. Отучился на тренера, поработал в том же ЦСКА, а потом на пять лет уехал в ГДР, где был играющим тренером местных команд. Какая-никакая, а все же заграница.

Впрочем, распад Советского Союза Морозов застал уже в Тюмени, которую волей судьбы забросило в первый чемпионат России. Его команда потерпела в семи турах семь поражений, и хотя пять из них с минимальным счетом (в том числе «Динамо» и ЦСКА), тренера отправили в отставку.

Затем были два года в Китае, когда это еще не было мейнстримом, возвращение в Винницу (здесь он начинал в бытность футболистом), краткосрочный вояж в Туркменистан и 10 лет работы в Украине. В качестве тренера звезд с неба не хватал. Выводил китайский «Шоуган» в первую лигу, а с винницкой «Нивой» доходил до финала Кубка Украины.

В 2008 году ушел работать аналитиком на телевидение, а в 2021 году скончался от последствий коронавируса.

ЭДУАРД МАЛОФЕЕВ, Белоруссия – 42 матча: 7-12-23 (0,79 очка за матч)

Клуб: «Динамо-Газовик»

Достижения в России: -

Годы в России: 1992-1994, 1995-2000, 2003-2004, 2008-2009, 2010-2011

Прославленный советский нападающий (114 голов за минское «Динамо», 40 матчей за сборную, чемпион и лучший бомбардир СССР, полуфиналист чемпионатов мира и Европы) в 1970-1980-е считался и очень сильным тренером, которому доверяли работу в родном и московском «Динамо», олимпийской, молодежной и первой сборных СССР…

А вот начиная с 1990-х он выезжал только на заработанной репутации и все равно нигде не задерживался, постепенно сползая по карьерной лестнице. За 20 лет с 1991-го по 2011 год он сменил 20 (!) команд, в Россиипо работал на всех уровнях от второй лиги до высшей, тренировал сборную Белоруссии и все то же минское «Динамо», ездил в Литву и даже Шотландию, где был спортивным директором «Хартса» при русскоязычном бизнесмене Владимире Романове.

Самый яркий период тренерской карьеры Малофеева после распада Советского Союза – в сборной Белоруссии, с которой он в отборе к ЧМ-2002 выдал лучший результат в истории – третье место после Украины и Польши. Белорусы до сих пор с ностальгией вспоминают те события 20-летней давности, когда их команда действительно на что-то претендовала.

В России Малофеев работал во все той же Тюмени, с которой в 1993 году вернулся в высшую лигу. В первом сезоне получилось достойно – 13-е место с исторической нулевой ничьей со «Спартаком», а вот на следующий год старт не задался – два очка после 12 туров, – и тренер был уволен.

Если на тренерском поле в последние десятилетия у него получалось редко, то за его пределами Эдуард Васильевич оставался удивительно романтичной личностью. В детстве он регулярно ходил в церковь и пел в церковном хоре, поэтому во взрослом возрасте пытался следовать христианским заповедям, стеснялся ходить в бухгалтерию за зарплатой, убеждал игроков, что главное в футболе – не голы и очки, а болельщики на трибунах («10:9 лучше, чем 1:0»), и читал им на установках стихи: «Иногда смотришь игру и понимаешь – а ведь зацепили твои стихи игрока, душу его задели, и так приятно становится – просто не передать».

В последнее десятилетие 80-летний специалист смотрит футбол со стороны.

ВИКТОР ПРОКОПЕНКО, Украина – 228 матчей: 101-67-60 (1,62 очка за матч)

Клубы: «Ротор», «Динамо»

Достижения в России: серебро и бронза РПЛ, финал Кубка России, финал Кубка интертото

Годы в России: 1994-1999, 2002-2003

Еще один советский украинский специалист, начинавший тренировать еще в Одессе в 1977 году. Его «Ротор» в 1994-1998 годах дважды брал медали высшей лиги, лишь раз вывалился за пределы топ-4 и дошел до финала Кубка, где лишь в серии пенальти проиграл «Динамо», а Олег Веретенников становился лучшим бомбардиром страны.

А еще Прокопенко проходил «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона в Кубке УЕФА (0:0 дома, 2:2 в гостях), гонял вничью с «Лацио» и играл в финале Кубка интертото. В общем, волгоградский клуб был настоящим футбольным явлением, за что надо благодарить Прокопенко. По количеству набранных в премьер-лиге очков (370) он до сих пор занимает 12-е место среди всех тренеров в истории. Например, четырехкратный чемпион России Сергей Семак этой отметки достигнет только весной (369 очков).

Увы, с завершением лихих девяностых закончился и «Ротор». В 1999 году результаты пошли на спад, и Прокопенко заменил Георгий Ярцев, а его – Евгений Кучеревский. Дальше клуб ждала только стагнация.

А украинский специалист по приглашению Рината Ахметова возглавил «Шахтер», с которым впервые в его истории квалифицировался в Лигу чемпионов, вышел в групповой этап и разгромил тот, венгеровский «Арсенал» 3:0. Затем он взял Кубок Украины и остановился в одном шаге от чемпионства (в заключительном туре не смог обыграть ЦСКА – 0:0), а после неудачной попытки вновь пробиться в группу ЛЧ сменил пост тренера на должность вице-президента «горняков».

Затем были полтора года в московском «Динамо» (апрель 2002 – ноябрь 2003). В турнирной таблице успехов не было (8-9-е места), но отдельных ярких побед хватало: 7:1 с «Зенитом», в котором уже были Александр Кержаков и Андрей Аршавин (хет-трик Эрика Корчагина, по дублю у Дмитрия Булыкина и бешеного дриблера Огнена Коромана), по 3:2 со «Спартаком» (победный гол Евгения Харлачева на 88-й минуте) и ЦСКА (Короман, Харлачев, Александр Панов).

О статусе Прокопенко говорит тот факт, что в 2003 году ему доверили возглавлять сборную легионеров РПЛ в матче звезд.

Отсутствие масштабных результатов все-таки повлекло отставку, и Прокопенко вернулся в Донецк. Здесь он стал спортивным директором, лишь ненадолго вернувшись к практике в период между Берндом Шустером и Мирчей Луческу, которого сам и пригласил. С румынским тренером «Шахтер» выиграл восемь чемпионатов за 10 лет, пережив самый яркий период в своей истории. Прокопенко застал лишь два из них – 15 августа 2007 года у него оторвался тромб.