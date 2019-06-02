Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволен

«ДЕЛЬ ПОТРО – ЭТО ТОП»

– Я выхожу на корт у меня есть план, я знаю, что мне надо делать, -– рассказал Хачанов после субботней победы над словаком. -– Стараюсь также думать, что соперник может преподнести и, исходя из этого, действовать. Клижан был немного усталым после предыдущих двух пятисетовиков, я это понял с самого начала. Задача была заставить его двигаться и не давать легких мячей, соперник он непредсказуемый. Во втором сете поначалу немного лихорадило, но взял себя в руки. Второй сет стал решающим в психологическом плане, как для него, так и для меня.

– На очереди Дель Потро, что скажете?

– Дель Потро – опасный соперник, топовый, побеждал на «Больших шлемах». Уровень его знаю, мы играли несколько раз, все матчи тяжелые и шансы у меня были.

– Он представитель тех, «кому за тридцать». Что делает тридцатилетних такими труднопроходимыми?

– Здесь сразу несколько факторов: опыта в любом случае больше, он отыграл на семь лет больше «Шлемов» и важных матчей. Может до сих пор в каких то ситуациях лучше меня играет.

– Но и на семь лет износа тоже больше…

-– Да, раньше к тридцати все заканчивали. Сейчас наоборот: Федереру вообще ближе к сорока, чем к тридцати. Весь топ у нас возрастной, и у всех в команде по четыре человека, чтобы следить за здоровьем и физической формой.

– В вашей собственной команде тоже появился новый доктор, специалист по китайской медицине.

– Да, это Гаэтан Оливье. Он также акупунктурист и работал раньше с Монфисом. Я сказал Гаэлю: «Ищу физиотерапевта», а он мне: «Бери Оливье!». Мы начали с турнира в Мадриде, и я очень доволен его работой.

– Как спина, в матче второго круга вы вызвали на корт врача?

– Спасибо, гораздо лучше. Тогда просто был небольшой спазм в пояснице, но ничего не потянул, не повредил. Врач просто положил разогревающую мазь и все прошло.

«ЖЕНА, ЕСЛИ НАДО, ПРИВЕДЕТ В ЧУВСТВО»

– У вас на инстаграмме есть фото с Беккером, а он недавно все свои кубки «Большого шлема» продал на аукционе. Медные трубы, они, наверное, самые труднопроходимые?

– Я даже близко не достиг того, чего достиг Борис, я его очень уважаю как теннисиста, он реально легенда, поэтому печально, что в его жизни происходят такие вещи. Я его не слишком близко знаю, но мы пересекались, общались и надеюсь, что у него все наладится.

– А вы себя уже чувствуете звездой?

– Я? Нет! Какая я звезда, – хохочет Карен. – Стараюсь быть самим собой. Конечно, когда приходит слава, она может кому-то вскружить голову, но я стараюсь ее не подпускать. Моя команда, моя жена, мои близкие люди, семья помогут, если надо, привести меня в чувство.

-– В Париже в этом году мода на скутеры, Саша Зверев уже их обновил. Вы не пробовали?

– Пока нет. Обленился я что-то. Будет выходной и попробую. Сначала тренировка, потом скутер. В таком порядке. Очень хорошо, что электрический.

– Наверное, в других городах вам приходилось попробовать и что побыстрее?

– На турнире в Мюнхене дали машину официального спонсора. Мы с тренером выехали на автобан и разогнались до 190 км/ч.

– Как ощущения?

– За рулем сидеть люблю, люблю скорость и получаю кайф от быстрой езды. С другой стороны, отвлекаться нельзя ни на секунду. Когда смотрю «Формулу-1», всегда поражаюсь, как пилотам удается на такой бешеной скорости удерживать концентрацию каждую миллисекунду. Не дай Бог малейшее отключение и – все. Совсем другой уровень концентрации. Запредельный.