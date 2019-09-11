Влашич забил дебютный мяч за Хорватию, Барриос сдержал Неймара (видео) - Советский спорт
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11 сентября 2019 17:30ФутболЗибрак Артем

Влашич забил дебютный мяч за Хорватию, Барриос сдержал Неймара (видео)

Как сыграли футболисты РПЛ в матчах на свои сборные.

Завершилась пауза на матчи сборных, соревнующихся за выход в финальные раунды турниров своих конфедераций. Эти игры подарили зрителям массу интересного, а футболисты из РПЛ сыграли в них не последнюю роль.

Норманн дебютировал за Норвегию

В начале сентября главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербак сравнил Матиаса Норманна из «Ростова» с Лионелем Месси и впервые вызвал его в национальную команду. Дебют опорника состоялся в матче с Мальтой (2:0) за 14 минут до финального свистка, но, видимо, до уровня Месси он немного не дотянул – против Швеции (1:1) на поле он уже не вышел.

Без него «львы» добились ничьей в гостях у прямого конкурента и сохранили таким образом двухочковое отставание. Шансы на выход на Евро-2020 у них пока остаются – впереди еще четыре тура.

Берг не забил даже Фарерам

В том же матче приняли участие два футболиста «Краснодара» Кристофер Олссон и Маркус Берг.

Позабывший вкус гола форвард появился на поле всего на 13 минут. Причина наверняка кроется в его неудачной игре тремя днями ранее против Фарерских островов (4:0). В той встрече его команда забила четыре мяча, а сам он провел все 90 минут в центре нападения, но результативными действиями отметиться не сумел. Что удивляться, если в «Краснодаре» ему не хватило для этого и 374 минут?

Влашич забил первый мяч за Хорватию

А вот один из лидеров ЦСКА Никола Влашич выходил в старте в обоих матчах сборной Хорватии и даже открыл счет своим голам в составе «шашечных». Его голевой выстрел из-за пределов штрафной в ворота Словакии (4:0) оказался победным.

Правда, следующий матч против куда более слабого Азербайджана (1:1) не удался ни армейцу, ни его команде. Хорватия потеряла важные два очка и позволила Словакии и Венгрии приблизиться на минимальное расстояние.

Грузия комплектуется в РПЛ

Наиболее широко РПЛ представлена в сборной Грузии, за которую в сентябре выходили Гиа Григалава («Арсенал»), Джемал Табидзе («Уфа»), Джано Ананидзе («Спартак») и Зурико Давиташвили («Рубин»). А ведь есть еще вызванный, но не вышедший на поле Хвича Кварацхелия («Рубин») и пропустивший сентябрьские матчи Соломон Кверквелия («Локомотив»).

Впрочем, счастья это грузинам не принесло – через отборочный раунд пробиться на чемпионат Европы после домашней нулевой ничьей с Данией (0:0) им почти наверняка не удастся. Вся надежда Лигу наций, где их соперниками по решающему раунду, скорее всего, станут Северная Македония, Белоруссия и Косово (или Люксембург).

Зато напомнил о себе Ананидзе, открывший счет в товарищеском матче с Южной Кореей (2:2).

Исландский десант

Если в РПЛ всегда было много грузинских футболистов ввиду географической близости стран, то для Исландии комплектование в чемпионате России не столь привычное явление. В сентябре в национальную команду были вызваны четверо игроков российских клубов: Рагнар Сигурдссон («Ростов»), Хердур Магнуссон (ЦСКА), Видар Кьяртанссон («Рубин») и Йон Фьолусон («Краснодар»). Не выходил на поле только последний.

Получилось неоднозначно – после легкой победы над Молдавией (3:0) последовало болезненное гостевое поражение от Албании (2:4). Как следствие, «викинги» отстают от лидеров Франции и Турции на три очка. При этом впереди у них выездной матч в Стамбул.

Кстати, победный мяч в ворота исландцев прицельным ударом в дальний угол забил полузащитник «Ахмата» Одисе Роши.

Футболисты РПЛ не приносят счастья

Отметим также, что в сборной Польши три представителя РПЛ, но регулярно играет в основе только «железнодорожник» Гжегож Крыховяк. Динамовец Себастьян Шиманьски провел только 20 минут против Австрии (0:0), а Мацей Рыбус на поле не появился.

Сентябрь для поляков получился черным – в двух матчах они не забили ни одного мяча и набрали всего одно очко, при том, что в стартовых четырех турах осечек не допускали.

Таким образом, наиболее активно комплектуемые футболистами из чемпионата России иностранные сборные выиграли на троих один матч при трех ничьих и двух поражениях и общей разнице мячей 7-11.

Карпетян забил Доннарумме, Барриос сдержал Неймара

Из локальных успехов футболистов отметим гол сочинца Александра Карапетяна в ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Правда, для общего успеха этого не хватило – итальянцы выиграли в Ереване со счетом 3:1.

Роберт Мак открыл счет в важнейшем гостевом матче с венграми. Словаки выиграли 2:1, догнав прямого конкурента по очкам и опередив его по дополнительным показателям.

Отметим также 180 минут защитника «Сочи» Михи Мевли в победных матчах с Польшей (2:0) и Израилем (3:2). Благодаря этому успеху словенцы вышли на чистое второе место в своей группе.

Заслуживают упоминания и 90 минут зенитовца Вильмара Барриоса против Бразилии (2:2). Пусть, встреча и была товарищеской, ничью с одним из лидеров Латинской Америки колумбийцы могут занести себе в актив. Хотя Неймар все-таки забил, бразильцы рассчитывали на большее.

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