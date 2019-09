Влашич забил дебютный мяч за Хорватию, Барриос сдержал Неймара (видео)

Завершилась пауза на матчи сборных, соревнующихся за выход в финальные раунды турниров своих конфедераций. Эти игры подарили зрителям массу интересного, а футболисты из РПЛ сыграли в них не последнюю роль.

В начале сентября главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербак сравнил Матиаса Норманна из «Ростова» с Лионелем Месси и впервые вызвал его в национальную команду. Дебют опорника состоялся в матче с Мальтой (2:0) за 14 минут до финального свистка, но, видимо, до уровня Месси он немного не дотянул – против Швеции (1:1) на поле он уже не вышел.

Без него «львы» добились ничьей в гостях у прямого конкурента и сохранили таким образом двухочковое отставание. Шансы на выход на Евро-2020 у них пока остаются – впереди еще четыре тура.

В том же матче приняли участие два футболиста «Краснодара» Кристофер Олссон и Маркус Берг.

Позабывший вкус гола форвард появился на поле всего на 13 минут. Причина наверняка кроется в его неудачной игре тремя днями ранее против Фарерских островов (4:0). В той встрече его команда забила четыре мяча, а сам он провел все 90 минут в центре нападения, но результативными действиями отметиться не сумел. Что удивляться, если в «Краснодаре» ему не хватило для этого и 374 минут?

А вот один из лидеров ЦСКА Никола Влашич выходил в старте в обоих матчах сборной Хорватии и даже открыл счет своим голам в составе «шашечных». Его голевой выстрел из-за пределов штрафной в ворота Словакии (4:0) оказался победным.

CSKA midfielder Nikola Vlasic with his first goal for Croatia to put them ahead vs Slovakiapic.twitter.com/HQPoKD1u9a