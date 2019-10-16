Ла Лига хочет перенести Эль-Класико в Мадрид. Виной всему массовые протесты

В Каталонии политический кризис. После решения Верховного суда вынести обвинительные приговоры организаторам референдума, на котором 90% проголосовавших выбрали независимость от Испании, в регионе начались массовые протесты. Поначалу они носили мирный характер, но быстро привели к столкновениям с полицией.
Protests have erupted on the streets of Barcelona, after Spain's Supreme Court sentenced nine Catalan separatist leaders to between nine and 13 years in jail.— Sky News (@SkyNews) October 15, 2019
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Для Ла Лиги приговор суда тоже оказался очень некстати, ведь 26 октября в Барселоне должно пройти Эль-Класико, олицетворяющее противостояние Каталонии и официального Мадрида. Очевидно, что в нынешней ситуации матч вызовет слишком много нефутбольных эмоций, поэтому его проведение на «Камп Ноу» находится под угрозой.
Ла Лига, желая обезопасить клубы и болельщиков со всего мира, собирающихся на самое грандиозное клубное противостояние футбольной Европы, уже обратилась в Комитет по конкуренции Королевской испанской федерации футбола с просьбой об изменении порядка проведения Эль-Класико, чтобы октябрьская встреча состоялась в Мадриде, а мартовская – в Барселоне, когда все уляжется. Сейчас, согласно календарю, матчи должны состояться в те же даты в обратном порядке.
Комитет состоит из трех человек, представляющих федерацию и лигу. Клубы должны представить свою позицию об обмене кругами до понедельника включительно, а уже во вторник или среду будет принято решение. При этом мнения клубов будут носить рекомендательный характер – даже если они откажутся от переноса, это не может помешать комитету принять прямо противоположное решение. Сейчас все говорит о том, что комитету придется перенести Эль-Класико.
При этом «сливочные», по информации местных СМИ, не восторге от такой перспективы. В Мадриде считают, что обмен кругами принесет больше пользы каталонцам, поскольку с турнирной точки зрения матч второго круга будет играть более весомую роль. Кроме того, на «Сантьяго Бернабеу» в даты, свободные от матчей, запланированы косметические ремонтные работы. В «Реале» обмену кругами предпочли бы перенос матча на другую дату, но таким образом, чтобы встреча в Барселоне состоялась ранее ответной игры.
Матч с «Реалом» должен был стать первым на «Камп Ноу» после решения Верховного суда, принятого 14 октября. Уже через несколько минут после вынесения приговора «Барселона» выступила с заявлением о несогласии с таким решением и призвала стороны (в первую очередь, официальную) к диалогу. Вслед за каталонским клубом столь же неодобрительно высказались легенды сине-гранатовых – Хосеп Гвардиола, Жерар Пике и Хави.
Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Аэропорт заблокирован митингующими, в городе проходят беспорядки и столкновения с полицией. Во вторник, на второй день протестов, 51 человек был арестован и еще 124 – обратились за медицинской помощью.
Испанское издание AS напоминает, что в день проведения референдума, прошедшего 1 октября 2017 года, матч «Барселона» – «Лас-Пальмас» состоялся при пустых трибунах. Принимающая сторона из-за напряженной обстановки просила вообще игру перенести, но после нескольких встреч чиновников и представителей клубов это предложение было отвергнуто, поэтому каталонцы просто провели матч без зрителей. Если бы они отказались играть в этот день, им было бы засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
🎥 | Thousands are marching to Barcelona from various Catalan towns and cities in protest against the #CatalanTrial verdict#MarxesXLlibertat— Catalan News (@catalannews) October 16, 2019
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