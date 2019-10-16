Ла Лига хочет перенести Эль-Класико в Мадрид. Виной всему массовые протесты

Загрузка...

В Каталонии политический кризис. После решения Верховного суда вынести обвинительные приговоры организаторам референдума, на котором 90% проголосовавших выбрали независимость от Испании, в регионе начались массовые протесты. Поначалу они носили мирный характер, но быстро привели к столкновениям с полицией.

Protests have erupted on the streets of Barcelona, after Spain's Supreme Court sentenced nine Catalan separatist leaders to between nine and 13 years in jail.



For more news from around the world, click here: https://t.co/6l3NEnnEwB pic.twitter.com/s97PwHHaBv — Sky News (@SkyNews) October 15, 2019

Для Ла Лиги приговор суда тоже оказался очень некстати, ведь 26 октября в Барселоне должно пройти Эль-Класико, олицетворяющее противостояние Каталонии и официального Мадрида. Очевидно, что в нынешней ситуации матч вызовет слишком много нефутбольных эмоций, поэтому его проведение на «Камп Ноу» находится под угрозой.

Ла Лига, желая обезопасить клубы и болельщиков со всего мира, собирающихся на самое грандиозное клубное противостояние футбольной Европы, уже обратилась в Комитет по конкуренции Королевской испанской федерации футбола с просьбой об изменении порядка проведения Эль-Класико, чтобы октябрьская встреча состоялась в Мадриде, а мартовская – в Барселоне, когда все уляжется. Сейчас, согласно календарю, матчи должны состояться в те же даты в обратном порядке.

Комитет состоит из трех человек, представляющих федерацию и лигу. Клубы должны представить свою позицию об обмене кругами до понедельника включительно, а уже во вторник или среду будет принято решение. При этом мнения клубов будут носить рекомендательный характер – даже если они откажутся от переноса, это не может помешать комитету принять прямо противоположное решение. Сейчас все говорит о том, что комитету придется перенести Эль-Класико.

При этом «сливочные», по информации местных СМИ, не восторге от такой перспективы. В Мадриде считают, что обмен кругами принесет больше пользы каталонцам, поскольку с турнирной точки зрения матч второго круга будет играть более весомую роль. Кроме того, на «Сантьяго Бернабеу» в даты, свободные от матчей, запланированы косметические ремонтные работы. В «Реале» обмену кругами предпочли бы перенос матча на другую дату, но таким образом, чтобы встреча в Барселоне состоялась ранее ответной игры.

Матч с «Реалом» должен был стать первым на «Камп Ноу» после решения Верховного суда, принятого 14 октября. Уже через несколько минут после вынесения приговора «Барселона» выступила с заявлением о несогласии с таким решением и призвала стороны (в первую очередь, официальную) к диалогу. Вслед за каталонским клубом столь же неодобрительно высказались легенды сине-гранатовых – Хосеп Гвардиола, Жерар Пике и Хави.

Ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Аэропорт заблокирован митингующими, в городе проходят беспорядки и столкновения с полицией. Во вторник, на второй день протестов, 51 человек был арестован и еще 124 – обратились за медицинской помощью.

Испанское издание AS напоминает, что в день проведения референдума, прошедшего 1 октября 2017 года, матч «Барселона» – «Лас-Пальмас» состоялся при пустых трибунах. Принимающая сторона из-за напряженной обстановки просила вообще игру перенести, но после нескольких встреч чиновников и представителей клубов это предложение было отвергнуто, поэтому каталонцы просто провели матч без зрителей. Если бы они отказались играть в этот день, им было бы засчитано техническое поражение со счетом 0:3.