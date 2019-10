Ла Лига хочет перенести Эль-Класико в Мадрид. Виной всему массовые протесты

В Каталонии политический кризис. После решения Верховного суда вынести обвинительные приговоры организаторам референдума, на котором 90% проголосовавших выбрали независимость от Испании, в регионе начались массовые протесты. Поначалу они носили мирный характер, но быстро привели к столкновениям с полицией.

Protests have erupted on the streets of Barcelona, after Spain's Supreme Court sentenced nine Catalan separatist leaders to between nine and 13 years in jail.



