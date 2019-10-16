Матч «Барселона» – «Реал» могут перенести в Мадрид Все идет к тому, что команды поменяются кругами.

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Матч десятого тура чемпионата Испании «Барселона» – «Реал» могут перенести из Барселоны в Мадрид, сообщает AS.

Причиной тому стали народные волнения в столице Каталонии. На днях власти осудили нескольких сторонников независимости региона на сроки от девяти до 13 лет. В городе начались акции протеста и забастовки.

Если решение о переносе будет принято, то 1 марта 2020 года команды сыграют на «Камп Ноу», а не на «Сантьяго Бернабеу».

На данный момент «Реал» с 18 очками лидирует в чемпионате Испании. «Барселона» идет второй с отставанием в два очка.