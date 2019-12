Футбола было меньше, чем грубости, но Месси опять спас «Барселону» (видео)

Загрузка...

В ПОГОНЕ ЗА «РЕАЛОМ»

К 15-му туру «Барселона» и «Реал» делили первую строчку, и это при том, что пропустили матч между собой. Сливочные в субботу обыграли на выезде «Алавес», и команде Эрнесто Вальверде, чтобы не отпустить соперника, требовалось обыграть его соседа по Мадриду.

На «Ванда Метрополитано» каталонцы приехали без Серхио Бускетса и Жорди Альбы. Первого в центре поля заменил Артур Рамос, второго на левом фланге обороны – молодой Хуниор Фирпо. Для защитника уже дебют матча мог сложиться неудачно. Прерывая прострел Марио Эрмосо, он едва не срезал мяч в свои ворота, но угодил в штангу.

У «Атлетико» на старте сезона много проблем – не только кадровых, но и игровых. В последних 11 турах чемпионата «матрасники» проиграли всего однажды, но и выиграли всего ничего – только три матча. В результате к матчу с «Барсой» подопечные Диего Симеоне подошли на непривычной шестой позиции. Наибольшие трудности команда испытывает в линии обороны, где против Лео Месси и Ко вышли играть (справа налево) Киран Триппьер, Аугусто Филипе, Эрмосо и номинальный полузащитник Сауль. В общем, не предел мечтаний.

СУПЕРСЕЙВ ТЕР ШТЕГЕНА

Восемь матчей подряд «Атлетико» не мог выиграть у «Барселоны». Желая, наконец, прервать черную серию, хозяева активнее соперника начали встречу и даже больше владели мячом, пытаясь доставить его в штрафную Альваро Морате или Жоау Фелишу, но остроту у ворот Марка-Андре тер Штегена создавали преимущественно со стандартов. Неизменная классика Симеоне.

Даже если не удавалось пробить после розыгрыша первым темпом, всегда можно было ждать подбора и повторения попытки. Так свой невероятный шанс получил Эрмосо, подкарауливший на дальней штанге повторную подачу с фланга, но тер Штеген удивительным образом сумел перевести мяч на угловой, отбив удар едва ли не задницей.

What a save by Stegen

😳😍🔥🔥



Atlético vs Barcelona is live on @goalstv3 #AtletiBarca



pic.twitter.com/meSQBnAjwz

— - (@LKNBSE) December 1, 2019

В другом эпизоде Мората выиграл верховую борьбу после подачи углового, но вновь на пути мяча встал немецкий вратарь. Гости ответили своим розыгрышем стандарта, но Жерар Пике, отправив мяч по недосягаемой для Яна Облака траектории, угодил в перекладину.

ГРИЗМАНН И СУАРЕС БЕЗ МЯЧА

До середины тайма преимущество хозяев было подавляющим – в какой-то момент их преимущество по ударам было невероятным 6:0. В это время атакующее трио Антуан Гризманн, Лео Месси, Луис Суарес неожиданно оказалось на сухом пайке. Очень уж хорошо хозяева разбирали оппонентов в начальной стадии их атак.

#أتلتيكو منذ البداية كان يضغط في منتصف ملعب #برشلونة من أجل منعهم من الصعود بالكرة



البارسا كان غير قادرٍ على الخروج بالكرة بسهولة، خصوصاً مع تواجد »راكيتيتش» كمحور ارتكاز، وهو الذي لا يتمتع بذات المهارة والنظرة التي يتمتع بها »دي يونغ» في هذا المركز#أتلتيكو_برشلونة #AtletiBarça pic.twitter.com/CBE5EnPxaC — نَص تكتيكي (@tactext) December 1, 2019

Первый момент Лео создал лишь на 26-й минуте – отобрал мяч на чужой половине поля, дошел до штрафной и покатил в свободную зону Ивану Ракитичу. Момент у хорвата был убойным, но пробил он бесхитростно, и Облак мяч забрал. Однако с тех пор гости стали реже бегать без мяча и даже периодически подбираться к воротам «Атлетико».

Совершенно не удался матч летом переехавшему из Мадрида в столицу Каталонии Гризманну. Чемпион мира потерялся в левой зоне атаки и мяча практически не видел. Может быть, и не удивительно. Кто в мире знает больше о слабых местах Гризманна, как не Симеоне? Лишь раз, сместившись к центру и создав там численное преимущество, французу удался хороший эпизод, в котором он ассистировал Суаресу, но удар уругвайца в линии штрафной пришелся мимо ворот.

«БАРСЕ» ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЛО АЛЬБЫ

После перерыва игра приняла куда более привычный вид. «Барселона» забрала себе мяч и начала набивать статистику, уже к часу игры перевалив по этому показателю за 60%. Обилия моментов у ворот Облака не было, но преимущество гостей стало очевидным.

Ключевым элементом игры хозяев в обороне стали действия на флангах. Как только мяч смещался на край, на владеющего мячом выходили сразу двое – крайним защитникам (Триппьер и Сауль) немедленно приходили на помощь крайние полузащитники (Анхель Корреа и Коке). Это не позволяло гостям растягивать оборону. Однако в центре каталонцам удавалось периодически выискать свободную зону. В этом случае неизменно следовала атака с претензией на опасность.

Все-таки «Барселоне» очень не хватало Альбы. Даже если не брать в расчет уникальное взаимопонимание Жорди и Месси и их умение любую атаку превратить в голевую, был очевиден перекос на правый фланг. Сержи Роберто удавалось насыщать свою зону, принимая участие в комбинациях, а вот от Фирпо слева опасности не было никакой.

БОЛЬШЕ ГРУБОСТИ, ЧЕМ ФУТБОЛА

«Атлетико», в свою очередь, несколько раз убегал в перспективные контратаки, но они ничем не закончились. Хозяевам все время четкости в финальной части атаки – то удар не получится, то пас не пройдет. Лишь раз Корреа удалось раскачать на фланге оппонента, и Мората был уже готов переправить мяч в сетку, но защитникам удалось подстраховать тер Штегена на ленточке.

В целом, футбола на поле было мало. Больше эмоций, нежелания уступать и борьбы. Показательно, что на двоих команды собрали восемь предупреждений. А могло быть и больше. В одном из эпизодов Витоло врезал шипами Пике в колено, но Матеу Лаос как-то слишком либерально отнесся к этому фолу. Хотя Вальверде пришлось даже заменить своего защитника на Самюэля Юмтити, арбитр не дал за этот фол даже желтой карточки.

Вообще если вынести за скобки богоподобного Месси, никакого волшебства в действиях футболистов «Барселоны» нет. Собственно, именно великий аргентинец и выручил в очередной раз свою команду. Ушел направо, потребовал мяч, сместился с ним в центр, сыграл в стенку с Суаресом и четко уложил мяч в угол.

Video para ver en cámara lenta.

Messi haciendo de Messi y... Gooooooooolllll#AtletiBarçapic.twitter.com/b9ER5tVkTB — Leticialetus (@Leticialetus) December 1, 2019

Таким образом, «Барса» набрала три очка и догнала в турнирной таблице «Реал» (по 31 очку), а «Атлетико» остался шестым. Отставание команды Симеоне от лидеров увеличилось до шести очков (и девяти, если считать потерянные), так что теперь «матрасники» могут сконцентрироваться лишь на борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.

«Атлетико» – «Барселона» – 0:1 (0:0)

Гол: Месси, 86.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Сауль, Корреа (Лемар, 73), Эррера (Лоди, 87), Парти, Коке, Фелиш (Витоло, 66), Мората.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике (Юмтити, 83), Лангле, Фирпо, Артур (Видаль, 73), де Йонг, Ракитич, Месси, Гризманн, Суарес.

Предупреждения: Парти, 8. Фирпо, 18. Корреа, 21. Пике, 32. Ракитич, 51. Лангле, 65. Витоло, 69. Фелипе, 73.

Судья: Лаос (Валенсия).