В дерби Манчестера «Сити» раздавил «Юнайтед» за тайм (видео) - Советский спорт
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08 января 2020 03:26ФутболЗибрак Артем

В дерби Манчестера «Сити» раздавил «Юнайтед» за тайм (видео)

Трех ударов в створ хватило «горожанам», чтобы за 21 минуту решить исход манкунианского дерби. Команда Сульшера в трех матчах 2020 года не выиграла ни разу, но наконец забила первый мяч.

Классика Гвардиолы против классики Сульшера

Манкунианское дерби стало для команд уже третьим в 2020 году. Но сложились эти игры для них по-разному. «Горожане» обыграли «Эвертон» (2:1) в чемпионате и «Порт Вале» (4:1) в Кубке Англии, тогда как красные дьяволы подарили первые положительные эмоции Микелю Артете (0:2 от «Арсенала») и доигрались до переигровки в Кубке с «Вулверхэмптоном» (0:0). «Вулвз», кстати, в рождественские праздники стали препятствием и для «Сити» (3:2).

Хосеп Гвардиола перед этим матчем называл «Юнайтед» едва ли не лучшей командой Европы при наличии свободных зон в атаке. Опасаясь скоростных прорывов соперника и имея в центре обороны возрастных и медлительных Фернандиньо и Николаса Отаменди, он предпочел на правом фланге обороны Жоау Канселу более дисциплинированного Кайла Уокера. Троицу в центре поля составили Родри – Илкай Гюндоган – Кевин де Брюйне, а в линии нападения Бернарду Силва, Рияд Марез (по флангам) и Рахим Стерлинг. Таким образом, Серхио Агуэро и транжира Габриэл Жезус начали встречу на скамейке запасных.

У хозяев, в свою очередь, в запасе остались Антони Марсьяль, Хуан Мата и Неманья Матич. В обороне после травмы Гарри Магуайра у Уле-Гуннара Сульшера вариантов было немного. Пару Виктору Линделефу составил Фил Джонс. Фред и Андреас Перейра расположились в опорной зоне, а за скоростные прорывы отвечали Маркус Рашфорд (слева), Даниэл Джеймс (справа), Мэйсон Гринвуд (на острие) и Джесси Лингард (под ним). Таким образом, против классических 4-3-3 гостей Сульшер выбрал не менее классические 4-2-3-1.

Три удара в створ – три гола «Ман Сити»

Как и ожидалось, подопечные Гвардиолы сходу забрали мяч и начали планомерно раскачивать оборону соперника. Им даже удался быстрый гол, но в целом он стал результатом индивидуального мастерства Силвы, а не преимущества. В штрафную «горожане» мяч доставляли нечасто, поэтому португалец решился на удар из-за ее пределов и уложил мяч в дальнюю девятку. Вернувшийся в рамку Давид де Хеа (он пропустил игру с «Вулверхэмптоном») не имел шансов выручить партнеров.

Из примечательного отметим, что одним из самых острых игроков в составе гостей в первом тайме неожиданно стал Уокер. Именно он выдал под удар Силве, а спустя семь минут рванул в штрафную и создал момент для Стерлинга, но тот с двух попыток не смог пробить мимо бросившихся под удар защитников. В целом в атаке «Сити» не сильно впечатлял, но им на помощь пришел Линделеф. Сначала он, выдвинувшись из оборонительной линии, неудачно скинул мяч Силве, а затем в подкате не сумел прервать передачу португальца на Мареза. Лучший футболист Магриба-2019 (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и Тунис) вывалился один на один с де Хеа и без труда его обыграл.

А уж когда Андреас Перейра после удара де Брюйне добил мяч в собственные ворота, стало понятно, что Майк Дин может давать финальный свисток еще в первом тайме, и никто не будет против. «Юнайтед» все равно потерял надежду отыграться, а «Сити» получил бы возможность сэкономить силы в безумном ритме, созданном составителями календаря.

В целом, хозяева не заслужили такого разгрома – все-таки все три мяча «Сити» забил тремя ударами в створ. Парадоксально, но в концовке подопечные Сульшера совершенно развалились и чудом избежали еще более крупного поражения. А в атаке красные дьяволы не показали ровным счетом ничего (ни одного удара в створ), поэтому пенять могут только на себя. Если бы на поле вышел Уэйн Руни, посетивший игру вместе со своим сыном, хуже не было бы точно.

Первый гол «МЮ» в 2020 году

Таким образом, вторая половина встречи была интересна лишь с точки зрения влияния тренеров на игру своих команд. Сульшер в перерыве заменил Лингарда на Матича. В последних матчах англичанин играет так, словно надеется на скорую продажу. Возможно, эта теория заговора не так уж и безумна. Буквально на днях он неожиданно начал сотрудничать со скандально известным агентом Мино Райолой, с которым у манкунианцев очень натянутые отношения. Если красным дьяволам удастся обменять Джесси в «Лестер» на Джеймса Мэддисона, с учетом его игры это будет трансфером первой половины года в АПЛ.

С выходом Матича Перейра стал играть выше, и «Юнайтед» стал встречать соперника на чужой половине поля. Временами получалось неплохо. Гости дольше разыгрывали мяч перед своей штрафной и с большим трудом проходили середину поля, зато получили больше пространства в нападении. Тем более, что счет позволял им никуда не торопиться, выманивая соперника подальше от ворот.

И все же перестановки Сульшера пошли команде на пользу – перспективных перехватов стало больше. Плюс удачно вошел в игру 19-летний Анхель Гомес (вместо потерявшегося Джеймса). Именно его отбор мяча у Родри с мгновенной передачей на Гринвуда положил начало ответному голу Рашфорда.

Тем не менее, было очевидно, что «МС» во втором тайме играл в режиме энергосбережения, решая две задачи – не упустить преимущество и не потерять никого из футболистов. У Гвардиолы наверняка екнуло сердце, когда Фернандиньо оказался на газоне, однако тому удалось подняться и доиграть до финального свистка. Задачу же «горожане» решили без труда. Сложно представить, чтобы в ответной встрече (она состоится на «Этихаде» 29 января) «Юнайтед» удалось отыграться отставание в два мяча.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 1:3 (0:3)

Голы: Силва, 17 – 0:1. Марез, 33 – 0:2. Перейра (автогол), 38 – 0:3. Рашфорд, 70 – 1:3.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Джонс, Уильямс, Перейра, Фред, Джеймс (А. Гомес, 64), Лингард (Матич, 46), Гринвуд (Марсьяль, 82), Рашфорд.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Фернандиньо, Отаменди, Менди, Гюндоган, Родри, де Брюйне (Жезус, 80), Силва, Марез (Фоден, 86), Стерлинг.

Предупреждения: Лингард, 35. Фред, 52. Родри, 63. Уильямс, 73. Уокер, 82.

Судья: Майкл Дин.

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