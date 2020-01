В дерби Манчестера «Сити» раздавил «Юнайтед» за тайм (видео)

Классика Гвардиолы против классики Сульшера

Манкунианское дерби стало для команд уже третьим в 2020 году. Но сложились эти игры для них по-разному. «Горожане» обыграли «Эвертон» (2:1) в чемпионате и «Порт Вале» (4:1) в Кубке Англии, тогда как красные дьяволы подарили первые положительные эмоции Микелю Артете (0:2 от «Арсенала») и доигрались до переигровки в Кубке с «Вулверхэмптоном» (0:0). «Вулвз», кстати, в рождественские праздники стали препятствием и для «Сити» (3:2).

Хосеп Гвардиола перед этим матчем называл «Юнайтед» едва ли не лучшей командой Европы при наличии свободных зон в атаке. Опасаясь скоростных прорывов соперника и имея в центре обороны возрастных и медлительных Фернандиньо и Николаса Отаменди, он предпочел на правом фланге обороны Жоау Канселу более дисциплинированного Кайла Уокера. Троицу в центре поля составили Родри – Илкай Гюндоган – Кевин де Брюйне, а в линии нападения Бернарду Силва, Рияд Марез (по флангам) и Рахим Стерлинг. Таким образом, Серхио Агуэро и транжира Габриэл Жезус начали встречу на скамейке запасных.

У хозяев, в свою очередь, в запасе остались Антони Марсьяль, Хуан Мата и Неманья Матич. В обороне после травмы Гарри Магуайра у Уле-Гуннара Сульшера вариантов было немного. Пару Виктору Линделефу составил Фил Джонс. Фред и Андреас Перейра расположились в опорной зоне, а за скоростные прорывы отвечали Маркус Рашфорд (слева), Даниэл Джеймс (справа), Мэйсон Гринвуд (на острие) и Джесси Лингард (под ним). Таким образом, против классических 4-3-3 гостей Сульшер выбрал не менее классические 4-2-3-1.

The lineups are IN for the Manchester Derby! 😮 Who wins? 🤔 #MUNMCI pic.twitter.com/1EvVQTWM3V

Три удара в створ – три гола «Ман Сити»

Как и ожидалось, подопечные Гвардиолы сходу забрали мяч и начали планомерно раскачивать оборону соперника. Им даже удался быстрый гол, но в целом он стал результатом индивидуального мастерства Силвы, а не преимущества. В штрафную «горожане» мяч доставляли нечасто, поэтому португалец решился на удар из-за ее пределов и уложил мяч в дальнюю девятку. Вернувшийся в рамку Давид де Хеа (он пропустил игру с «Вулверхэмптоном») не имел шансов выручить партнеров.

Из примечательного отметим, что одним из самых острых игроков в составе гостей в первом тайме неожиданно стал Уокер. Именно он выдал под удар Силве, а спустя семь минут рванул в штрафную и создал момент для Стерлинга, но тот с двух попыток не смог пробить мимо бросившихся под удар защитников. В целом в атаке «Сити» не сильно впечатлял, но им на помощь пришел Линделеф. Сначала он, выдвинувшись из оборонительной линии, неудачно скинул мяч Силве, а затем в подкате не сумел прервать передачу португальца на Мареза. Лучший футболист Магриба-2019 (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и Тунис) вывалился один на один с де Хеа и без труда его обыграл.

А уж когда Андреас Перейра после удара де Брюйне добил мяч в собственные ворота, стало понятно, что Майк Дин может давать финальный свисток еще в первом тайме, и никто не будет против. «Юнайтед» все равно потерял надежду отыграться, а «Сити» получил бы возможность сэкономить силы в безумном ритме, созданном составителями календаря.

De Bruyne i have just one question for you!



What was Phil Jones' offense to deserve such punishment? His family is watching KDB, don't try this next time. #MUNMCI pic.twitter.com/qbQqgNUe1C